Без тепла в Новосибирске остались 1,3% домов. В СГК рассказали, почему так произошло

Тепло появилось почти во всех домах Новосибирска
Вечером во вторник, 29 сентября, стало известно, что без отопления в Новосибирске по прежнему остаётся чуть больше одного процента жилых домов.
— Тепло получили 7 104 дома, что составляет 98,7% от их общего количества в городе. Также отопление есть в 329 лечебных учреждениях (98,8%) и в 614 образовательных (98,1%). Оставшиеся 1,2–1,9% домов и соцобъектов пока не подключены по объективным причинам. В частности, подрядчики города завершают капремонт в домах; наши бригады устраняют дефекты, которые дали о себе знать в процессе разворота системы теплоснабжения — в том числе на бесхозяйных сетях, — сообщили в пресс-службе СГК.
Оставшиеся объекты должны быть подключены к теплоснабжению не позднее 1 октября. Также коммунальщики сообщили, что в Кировском и Ленинском районах в среду, 30 сентября, будет улучшена подача отопления — из-за ремонта ТЭЦ-3 некоторые объекты подключены по резервной схеме. Работы должны завершиться около 14 часов.
Отопительный сезон 2020/2021 стартовал в Новосибирске 22 сентября. Однако затем в СГК заявили, что дома на 24 улицах подключат к отоплению позднее, чем обещали. Держите на всякий случай инструкцию, куда звонить, если тепло в ваш дом так и не пришло.