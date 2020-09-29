Без тепла в Новосибирске остались 1,3% домов. В СГК рассказали, почему так произошло

Вечером во вторник, 29 сентября, стало известно, что без отопления в Новосибирске по прежнему остаётся чуть больше одного процента жилых домов.

— Тепло получили 7 104 дома, что составляет 98,7% от их общего количества в городе. Также отопление есть в 329 лечебных учреждениях (98,8%) и в 614 образовательных (98,1%). Оставшиеся 1,2–1,9% домов и соцобъектов пока не подключены по объективным причинам. В частности, подрядчики города завершают капремонт в домах; наши бригады устраняют дефекты, которые дали о себе знать в процессе разворота системы теплоснабжения — в том числе на бесхозяйных сетях, — сообщили в пресс-службе СГК.