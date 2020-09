Жители центра Новосибирска взбунтовались против ресторанного дворика — они начали возводить забор перед входом

Самым крупным арендатором выступит группа «Йо-хо-хо» (пивоварня и одноименные бары), которая планирует открыть здесь сразу пять заведений и небольшую концертную площадку. Как рассказывал прежде совладелец «Йо-хо-хо» Иван Свинаренко, в «Типографии» будут работать фирменный бар пивоварни, бар дистиллятов Moonshine, винный бар Not a Crime, точка общепита с уличной едой и пиццерия Camorra pizza.



Помимо «Йо-хо-хо» в здании будет ещё несколько арендаторов.



Представители «Йо-хо-хо» отказались комментировать ситуацию и посоветовали обратиться к собственнику здания. Зданием на Красном проспекте, 22 владеет московская компания ООО «Милениум». По данным «Контур.Фокуса» у фирмы 12 видов деятельности, среди них купля-продажа недвижимости и земельных участков. Представители фирмы также отказались общаться с НГС.

Кроме того, в здании уже есть несколько баров и ресторанов — это бар без вывески Nobody Knows I suppose, винный бар «Нос в бокале», бар на крыше Friends Above, бар-пивоварня Jonathan, пивной ресторан Beerfactory, бар Guilty и ещё порядка 20-ти заведений, следует из данных справочника 2ГИС.