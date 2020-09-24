Жители центра Новосибирска взбунтовались против ресторанного дворика — они начали возводить забор перед входом

Новосибирцы начали возводить забор рядом с будущим ресторанным двориком
В Новосибирске жители дома на Свердлова, 21 начали возводить забор рядом с пристройкой, в которой хотят разместить новый ресторанный дворик. Они оказались недовольны тем, что заведения будут работать в здании на Красном проспекте, 22 недалеко от их дома.
Что хотят открыть на Красном
О том, что в пристройке появятся новые заведения стало известно летом. Раньше там располагались гараж и подсобные помещения типографии. НГС уже рассказывал о том, что новые кафе и бары займут около 700 квадратных метров. Весь комплекс будет называться «Типография».
Самым крупным арендатором выступит группа «Йо-хо-хо» (пивоварня и одноименные бары), которая планирует открыть здесь сразу пять заведений и небольшую концертную площадку. Как рассказывал прежде совладелец «Йо-хо-хо» Иван Свинаренко, в «Типографии» будут работать фирменный бар пивоварни, бар дистиллятов Moonshine, винный бар Not a Crime, точка общепита с уличной едой и пиццерия Camorra pizza.
Помимо «Йо-хо-хо» в здании будет ещё несколько арендаторов.
Представители «Йо-хо-хо» отказались комментировать ситуацию и посоветовали обратиться к собственнику здания. Зданием на Красном проспекте, 22 владеет московская компания ООО «Милениум». По данным «Контур.Фокуса» у фирмы 12 видов деятельности, среди них купля-продажа недвижимости и земельных участков. Представители фирмы также отказались общаться с НГС.
Кроме того, в здании уже есть несколько баров и ресторанов — это бар без вывески Nobody Knows I suppose, винный бар «Нос в бокале», бар на крыше Friends Above, бар-пивоварня Jonathan, пивной ресторан Beerfactory, бар Guilty и ещё порядка 20-ти заведений, следует из данных справочника 2ГИС.
Чем недовольны жители
Жители дома на Свердлова, 21 против появления новых заведений:
— Эта пристройка граничит с нашей придомовой территорией. Все жители против. Считаются, конечно, голоса собственников, но у нас против все: и собственники, и квартиросъемщики. Нам и так сложно жить рядом с Красным, 22: пьяные крики, гулянки на выходных, летом 100%. А тут, представляете, это переезжает к нам во двор, — рассказала жительница дома Жанна.
Жанна рассказала, что жильцы самостоятельно измерили расстояние от предполагаемого входа в «Типографию» до их дома — оно всего 9 метров, а до детской площадки 18 метров.
— Опасность ещё в том, что у нас дом на газу. Во дворе стоит газгольдер, от входа он буквально в 30 метрах. А там около входа всегда стоят люди, которые курят. Запрещай, не запрещай. И если сигаретка отлетит куда-то в сторону газгольдера, сами понимаете, что может быть. Люди в нетрезвом состоянии сами не понимают, что делают. Мы это наблюдаем каждые выходные. Поэтому мы в страхе и ужасе, — объяснила Жанна.
Взволнованные жильцы обращались с жалобами в различные инстанции, в том числе, в мэрию Новосибирска.
Ответ мэрии
В мэрии Новосибирска жителям пояснили (копия ответа есть в распоряжении редакции), что придомовая территория и детская площадка принадлежат собственником дома и то, как она будет использоваться решают они:
— Вопрос разрешения использования придомовой территории, находящейся в границах земельного участка многоквартирного дома №21 по ул. Свердлова для организации прохода к нежилым помещениям, расположенным в здании по Красному проспекту, 22 (ул. Свердлова, 17), относится к компетенции общего собрания собственников помещений указанного жилого дома, — говорится в ответе мэрии.
В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска уточнили, что разрешений на реконструкцию здания на Красном не выдавалось. Вместе с тем в инспекции отметили, что под реконструкцией понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)». По результатам проверки мэрии, подобных работ, за исключением ремонта отмостки, не выявлено. Кроме того, в власти сообщили, что собственник не предоставлял в мэрию документов по реконструкции или перепланировке здания.
Жители решили поставить забор
После того как с собственником здания не удалось найти компромисса жители дома решили установить на территории двора забор, который оградит бар.
— Мы начали установку забора на территории нашей частной собственности. Забор, который будет разделять нашу территорию и их часть здания. У них есть вход со стороны Коммунистической в здание, которым они могут пользоваться. Мы долго вымаливали деньги на этот забор у управляющей компании. Все официально, не так, что сами скинулись и что-то начали строить. Каждый колышек забора согласован с юристом, — объяснила Жанна.
Летом жители Станиславского жилмассива жаловались на шум от стройки насосной станции рядом с улицей Тульской.