«Начала бы литься в мозг»: хирурги избавили голову сибирячки от «кровяной бомбы» — фото феноменальной операции

За операционным столом хирурги и операционные сёстры могут провести 6 часов. Зато пациент потом проводит в палате меньше недели Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пациентка нейрохирургов Новосибирской областной больницы Светлана Устенко перенесла операцию, без которой в любой момент могла умереть. Еще 4 месяца назад в мозгу у сибирячки зрела аневризма — настоящая бомба замедленного действия, готовая разорваться и убить женщину. Светлану прооперировал новосибирский хирург Шалиндер Аул, причем делать пациентке трепанацию он не стал. Вместо этого провел операцию через мини-доступ — даже в Москве такие делают только в рамках исследования. Журналисты НГС встретились с уже поправившейся сибирячкой, хирургом, который ее спас, а также сняли на видео аналогичную операцию, которая поражает воображение.

Не просто головная боль

То, что происходит что-то неладное, новосибирский фармацевт Светлана Устенко поняла не сразу. Мигрени у женщины бывали и раньше, голова болела, были и проблемы с давлением. Когда в самом начале зимы 2023 года голова заболела в очередной раз, а привычные таблетки не помогли, Светлана пошла на прием к неврологу. Назначенное врачом лечение облегчения не принесло, а женщина не могла понять, к какому специалисту ей обращаться, пока однажды утром ее левый глаз просто не отказался открываться.



Медики называются такое патологическое состояние «птоз», если одно верхнее веко опускается на два миллиметра и больше, чем другое. И это очень тревожный сигнал. Причин такого состояния может быть множество, от банального старения до опухоли мозга.

Источник: Ксения Беляева, Анна Скок / NGS.RU

Светлана пошла на прием к офтальмологу, а оттуда — к нейрохирургу. Знакомые посоветовали ей Шалиндера Аула — врача, приехавшего из Дели.



— Он понял, в чём причина, сразу, — улыбается пациентка. — Прямо вечером сказал, что наутро нужно ехать в больницу, потому что это аневризма и уже началась отслойка.



За красивым латинским словом скрывается настоящая бомба замедленного действия, особенно опасная, когда находится внутри черепа.

Задание для внимательного читателя: попробуйте найти тончайший шрам после операции на лице Светланы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Аневризма — патологическое выпячивание стенки артерии, представляющее собой что-то вроде «мешочка» с кровью. До определенного момента это выпячивание растет, а затем под давлением стенка сосуда в этом месте может разорваться.



— Если говорить совсем просто, это как если на даче на поливном шланге появилась грыжа, — объясняет Шалиндер Аул. — Вот этот тонкий участок на шланге, это и есть аневризма. [Часто] мы узнаём о них, когда они разрываются. Неразорвавшиеся иногда находим случайно.

В случае Светланы аневризма появилась на задней соединительной артерии. Расслаиваясь, «мешочек с кровью» начал давить на глазодвигательный нерв, и веко женщины опустилось вниз. Порой с патологией небольшого размера медики справляются без операции, но у Светланы был не тот случай. И спешка тоже была оправдана: если бы аневризма разорвалась, кровь начала бы литься прямо в мозг, а это уже геморрагический инсульт. К слову, эта патология, по словам нейрохирургов, и есть самая частая причина такого вида инсультов.



И до 15% процентов больных с аневризмой погибают прежде, чем попадают в больницу.

Работа нейрохирургов видна на мониторе в увеличенном виде — понять, что вообще здесь происходит, без пояснений сможет только профессионал Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Всё происходило накануне 13 декабря, и я боялась, как бы операцию на 13-е число не назначили, — смеется над собой пациентка. — Ну на 13-е ее и назначили. Я посмотрела: [мало того, что 13-е], ретроградный Меркурий, полнолуние… Думаю, нет, не надо. А Шалиндер Ашокович говорит: «Не бойся, всё будет хорошо». Я решила положиться на его опыт, думаю: «Если после операции вспомню, как его фамилия, имя и отчество, значит всё нормально прошло».

Светлане и вправду было куда страшнее, чем обычному пациенту: со своим образованием она прекрасно представляла, и какие могут возникнуть осложнения, и каким долгим и сложным может быть восстановление после операции на сосудах головного мозга.



Но всё произошло гораздо проще, чем она могла бы надеяться.

Светлану оперировал уже знакомый читателям НГС известный нейрохирург Шалиндер Аул. Сегодня женщина пришла к нему на контрольный осмотр Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Шрамик

Сегодня понять, глядя на Светлану Устенко, где была патология, которую прооперировал нейрохирург, практически невозможно. Только зная ее историю и очень внимательно изучив ее лицо, можно заметить, что левый глаз открывается чуть уже правого. А рядом, возле брови, крошечный шрамик. Это всё, что осталось спустя 4 месяца после сложного хирургического вмешательства.



— Это технология не новая, она очень давно известна миру, но почему-то при сосудистых патологиях ее редко кто применял, — объясняет Шалиндер Аул. — Всё дело в том, что есть классический доступ для того, чтобы выключить эту аневризму из кровотока. Для него нужны были большие разрезы, заходящие за волосистые линии на череп. Выпиливался очень большой участок кости, и, поскольку сосуды у нас расположены на основании черепа, чтобы дойти до них, нужно было поднимать мозг. А при этом доступе смысл в том, что мы идем под мозг, не двигая его никуда. Разрез по линии брови позволяет в буквальном смысле «ползти по основанию черепа».

За стерильной пеленкой — пациент. На счету нейрохирургов из облбольницы уже девять прооперированных через мини-доступ людей. Это — десятый Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











О том, как делаются удивительные операции, журналисты НГС уже писали: хирурги делают тончайший разрез, затем, проникнув через него, выпиливают небольшой, 3 на 3 сантиметра, кусочек кости. И через это небольшое отверстие хирург и вводит инструменты.



Дальнейшие действия хирургов ничем не отличаются от классической операции. Выпячивание артерии убирают из кровотока, надев на него специальную клипсу. Она останется в голове навсегда, но мешать ему не будет и даже не помешает, если потребуется обследовать головной мозг в томографе. Зато человек восстановится гораздо быстрее: в больнице пациент проводит после операции не более шести суток.



— Никаких ограничений у меня нет, вообще никаких. Шалиндер Ашокович даже баню мне разрешил, — радостно делится Светлана. — По поводу операции даже никакой особенной реабилитации не было. Назначили только то, что было связано с птозом: различное физиолечение, токи.

Часто о существовании внутричерепной аневризмы становится известно только после того, как патология уже разорвалась. И тогда счет времени идет на сутки и даже часы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Есть, разумеется, и минусы: во-первых, операция через мини-доступ показана не всем, во-вторых, проникнуть через маленькое отверстие (пусть ход операции и будет транслироваться на мониторе) сможет (в том числе и морально) только опытный нейрохирург. Кроме того, при аневризмах поменьше бывает достаточно еще менее инвазивного доступа к патологии — через крупные сосуды.



Оперировать аневризмы через разрез по линии брови новосибирские нейрохирурги начали в ноябре минувшего года, Светлана стала одной из первых пациенток. Всего же нейрохирурги успели прооперировать таким образом девять человек, и у пяти из них произошел разрыв до операции.



— В Новосибирской области могу ответственно заявить, что никто ранее такие операции не проводил. Их делали в московских центральных институтах, но в рамках исследований, чтобы их [впоследствии] поставить на поток, — говорит Шалиндер Аул. — Буквально 18 марта у нас в один день подряд сразу две таких операции было.

С точки зрения технологии операция через мини-доступ ничем не отличается от классической, а вот для пациента разница существенная: человек и восстанавливается быстрее, и выглядит так, будто никакого вмешательства не было Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









