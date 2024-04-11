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Здоровье эксклюзив Спасли 28-летнего парня: новосибирские хирурги убрали аневризму в мозге через бровь — раньше так делали лишь в Москве

Спасли 28-летнего парня: новосибирские хирурги убрали аневризму в мозге через бровь — раньше так делали лишь в Москве

Врачи успешно прооперировали новым способом уже девять пациентов

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Врачи нейтрализуют аневризму новым способом за 4–6 часов

Нейрохирурги Новосибирской областной больницы первыми в Сибири внедрили новый способ хирургического лечения аневризм сосудов головного мозга. Операцию проводят через мини-доступ — врачи не делают трепанацию черепа, а заходят внутрь через бровь. Такую методику ранее использовали только в Москве, сообщили корреспонденту НГС в облбольнице.

Аневризма — достаточно распространенная патология. Так называют состояние, когда стенка артерии теряет эластичность и выпячивается. В итоге получается мешочек с кровью, иногда большой — до 2–3 сантиметров, иногда совсем маленький — в 5–6 миллиметров. В любом случае это опасное состояние.

— Обычно провоцирующим фактором к разрыву аневризмы становится резкая физическая нагрузка, подъем тяжестей. Кроме того, факторами риска, которые могут привести к разрыву аневризмы, являются гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, курение, алкоголизм, — перечислил заведующий отделением нейрохирургии Новосибирской областной больницы Александр Бобылев.

Из-за аневризмы у пациентов чаще всего начинает болеть голова, у кого-то ухудшается зрение. Задача нейрохирурга во время операции — найти аневризму и наложить клипсу на ее шейку, чтобы обезвредить «сосудистую бомбу». Это очень трудоемкий процесс даже при трепанации черепа. Сейчас врачи внедрили малотравматичный для пациентов способ — через бровь, но при этом в какой-то мере усложнили себе работу.

— Чем меньше хирургический разрез, тем лучше: после операции пациент испытывает меньше боли, он быстрее восстанавливается и возвращается к нормальной жизни. Еще один немаловажный фактор — косметический эффект оперативного вмешательства. Для большинства пациентов это принципиально, — объяснил нейрохирург Новосибирской областной больницы Аул Шалиндер. — Чем больше ты сужаешь хирургический доступ, тем больше сложностей создаешь себе. Это большой психологический барьер, который хирургу необходимо преодолеть.

Операция выполняется под общей анестезией. Хирург делает тонкий разрез на коже по линии брови. Под кожей выпиливает небольшой фрагмент кости — три на три сантиметра. А дальнейшие технические действия хирурга такие же, как и при выполнении трепанации черепа. Врачи нейтрализуют аневризму таким образом за 4–6 часов. Шрам на брови после заживления почти не видно.

Врачи уже успешно прооперировали новым способом девять пациентов. Самому старшему из них 67 лет, самому молодому — 28 лет. У пяти пациентов к моменту поступления в стационар уже разорвалась аневризма, но врачи всех спасли.

Новый метод дополнит арсенал новосибирских хирургов. У операции с мини-доступом есть свои показания.

— Эти хирургические подходы не взаимозаменяемы. И малотравматичная краниотомия «через бровь», и классическая — с большой трепанацией черепа — имеют свои показания и ограничения. Решение в каждом случае принимается индивидуально, — подчеркнул Александр Бобылев.

Ранее новосибирские врачи нашли у 5-летней девочки в голове огромную кисту с червем — ее пришлось удалять нейрохирургам с помощью воды.

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Нейрохирургия Новосибирская областная больница Операция Хирургия
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