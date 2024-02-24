Спасет женщин от рака шейки матки? Врачи — о том, опасно ли делать прививку от ВПЧ и может ли она привести к бесплодию

Что такое ВПЧ?

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это инфекция, передающаяся половым путем. Она поражает эпителии кожных покровов и слизистых оболочек. У большинства людей ВПЧ протекает бессимптомно: иммунная система самостоятельно очищает организм в течение 2–3 л ет. Однако есть одна загвоздка: всего у вируса 190 типов, и лишь некоторые из них могут привести к онкологии.