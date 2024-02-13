«В этой системе легко сдаться»: как журналистка НГС доверилась бесплатной медицине, но разочаровалась и заплатила

Прием был очень быстрый. На человека доктор тратила меньше пары минут — там просто назначали дату. Когда от врача вышла первая женщина и сказала, что сейчас запись на операцию ведется на апрель, все переглянулись в удивлении. Моя соседка по очереди пожаловалась, что у нее были сделаны все анализы для операции, но к дате они сгорят.

На консультации, как и всем, мне предложили записаться на апрель. Диагноз поставили в начале декабря. В частной клинике мне сказали делать операцию срочно и предложили дату уже через три дня. В государственной только назначения даты пришлось добиваться два месяца, еще три — ждать саму операцию. С учетом того, что в апреле у меня долгожданный отпуск, с переносом на май выходило полгода ожидания.

В государственной гинекологической больнице предоставляют платные услуги. Они в два раза дешевле, чем в частной, то есть за операцию без анализов у меня попросили чуть больше 16 тысяч. Так как ожидание и нервотрепка, которая это всё сопровождает, мне порядком надоели, то я решила оплатить операцию и сдвинула дату на два месяца ближе — к марту. Удивительно, что бесплатно по назначению надо именно лечь на госпитализацию, а заплатив за операцию в той же самой больнице, ты приходишь утром, тебе делают операцию и вечером отпускают.