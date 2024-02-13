«В этой системе легко сдаться»: как журналистка НГС доверилась бесплатной медицине, но разочаровалась и заплатила

Бесплатная медицина у многих молодых людей вызывает страх и отторжение. Кажется, чтобы получить бесплатную процедуру, нужно подраться с бабушками в очереди, а потом еще пробежать стометровку с бумагами. Чаще всего оказывается, что всё намного проще и не так страшно. А иногда кошмары сбываются. И вот тебе нужна операция, а ты сидишь в бесконечной очереди, чтобы поставить одну печать. С таким, по крайней мере, столкнулась корреспондент НГС. Еще и в направлении, которое болезненно для страны с нашим уровнем рождаемости, — гинекологии. О том, как она была вынуждена оплатить операцию, так и не дождавшись бесплатной от государства, — в колонке от первого лица.
В прошлом году в конце осени мне в частной клинике поставили диагноз, который требовал несложной операции. Буквально приходишь, делаем операцию, четыре часа отходишь от наркоза — и домой. План «Блицкриг». В клинике мне сразу же расписали три ближайших дня: встреча с терапевтом, анестезиологом, сдача всех анализов, и в пятницу уже можно делать операцию. Всё гладко, быстро, с милыми улыбками от администраторов и удобными условиями. Но всё разбилось о цены.
К сожалению, моя страховая компания не покрывает операции, а чек в клинике выходил на 40 тысяч рублей. Так как я понимала, что такую сумму не потяну, то решила пойти по пути бессмысленному и беспощадному: попробовать на прочность бесплатную медицину.
Я не могу сказать, что совсем уж ненавижу бесплатные клиники. Я спокойно беру больничные в поликлинике у дома при ОРВИ, и меня это совсем не напрягает. Там работают молодые врачи, и всё устроено быстро и четко. Видимо, терапевтическое отделение больницы дало мне надежду, что и в других отделениях будет так же.
Первая трудность, с которой я столкнулась, — это отсутствие записи к гинекологу. В поликлинике, к которой я была прикреплена, была очередь на три недели вперед. Повезло еще, что это я смогла сделать через «Госуслуги», и запись не заняла много времени (сейчас уже такой возможности нет — система показывает, что запись не ведется), но началось длительное ожидание. К гинекологу я попала в конце декабря, за пару дней до праздников.
К бесплатному гинекологу я пришла уже с готовыми данными для операции. Мне выдали направление на госпитализацию в гинекологическую больницу, где и должны были сделать операцию. Но перед этим нужно было пройти квест с печатями и подписями. И если подпись главврача я получила достаточно быстро, то как именно ставится печать больницы, так и не поняла.
Сначала я несколько часов стояла в одной очереди, но оказалось, что там выдают рецепты. Мой сосед по скамейке, милый дедушка, пожаловался, что приходит второй день подряд: в первый раз он также сидел в очереди, но окошко с рецептами закрылось раньше, чем подошла его очередь.
Выяснилось, что нужное мне окно с печатями закрывается до обеда, и на следующее утро мне вновь пришлось отпрашиваться с работы и ехать за печатью. Заодно я поехала и в гинекологическую больницу. В таких местах я ощущаю себя максимально тупой: без четкой инструкции ориентироваться в таких местах тяжело. Сначала меня направили в одну очередь. Врач еще не начал прием, но в коридоре уже собрался десяток женщин. Вышедшая чуть позже медсестра потребовала направления и, глянув на мои документы, возмущенно заметила, что мне нужно в другой кабинет. Хорошо, что всегда есть опытная женщина рядом, которая и подскажет, и расскажет.
Я отстояла еще одну очередь. Женщина в белом халате глянула на мое направление, прикрепила другую бумажку и сказала, что консультация у меня назначена на 5 февраля. На мой вопрос, если это только консультация, то когда будет сама операция, женщина в белом только пожала плечами.
Проведя в больнице несколько часов, а в общем потеряв два дня, я выходила с полным ощущением бессмысленности происходящего. Через несколько недель я еще раз сходила к гинекологу в своей поликлинике — она меня записала и просила подойти, чтобы сказать дату операции.
Нужно прийти после консультации, на которую невозможно записаться, ведь очереди-то на месяц вперед.
Это было 17 января, во время второй крупной аварии на левом берегу. В этот день журналисты были максимально озабочены работой, ни у кого не было и секунды вздохнуть. Так что я уходила от гинеколога не в самом добром расположении духа.
Получив новые указания, я стала дожидаться консультации в гинекологической больнице. Взяв очередной отгул на работе, поехала на другой конец города для консультации, назначенной на 14:30 с пометкой «живая очередь». Когда я приехала в 14:00, совсем не удивилась уже небольшой толпе перед кабинетом.
Прием был очень быстрый. На человека доктор тратила меньше пары минут — там просто назначали дату. Когда от врача вышла первая женщина и сказала, что сейчас запись на операцию ведется на апрель, все переглянулись в удивлении. Моя соседка по очереди пожаловалась, что у нее были сделаны все анализы для операции, но к дате они сгорят.
На консультации, как и всем, мне предложили записаться на апрель. Диагноз поставили в начале декабря. В частной клинике мне сказали делать операцию срочно и предложили дату уже через три дня. В государственной только назначения даты пришлось добиваться два месяца, еще три — ждать саму операцию. С учетом того, что в апреле у меня долгожданный отпуск, с переносом на май выходило полгода ожидания.
В государственной гинекологической больнице предоставляют платные услуги. Они в два раза дешевле, чем в частной, то есть за операцию без анализов у меня попросили чуть больше 16 тысяч. Так как ожидание и нервотрепка, которая это всё сопровождает, мне порядком надоели, то я решила оплатить операцию и сдвинула дату на два месяца ближе — к марту. Удивительно, что бесплатно по назначению надо именно лечь на госпитализацию, а заплатив за операцию в той же самой больнице, ты приходишь утром, тебе делают операцию и вечером отпускают.
После квеста с записью я некоторое время была раздраженной и злой. Но мои негативные эмоции ни в коем случае не направлены на врачей и медсестер.
Моя злость направлена на систему в целом. Помимо полного неуважения ко времени обычных людей, испытываешь еще и чувство унижения. «А съезди на другой конец города, просто привезти бумажку» — я ожидала, что в какой-то момент придется искать иголку в яйце, яйцо в утке, утку в зайце и так далее.
То, что в частной клинике предлагали сделать за три дня, растянулось на несколько месяцев. Так всё и сводится к идее: богатый — здоровый, бедный — больной. Я представляю, как легко в этой системе издевательств сдаться и перестать добиваться результата. Особенно весело проходить все эти процедуры на фоне рассуждений депутатов и иже с ними о повышении демографии, запрете абортов и развешанных по городу плакатов в духе «Дал Бог зайку, даст и лужайку». Девушек просят рожать, но условий для этого практически нет.
Так, может, стоит обратить внимание не на странные решения, а на вполне конкретную проблему с очередями на запись к гинекологу, систему назначения операций и недоступность медицины, если ты не можешь себе позволить за нее заплатить? Потому что сейчас бесплатная медицина не на уровне «у меня кашель и мне нужен больничный» труднодоступна.
Комментарий Минздрава Новосибирской области: как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос НГС, сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать больше 14 рабочих дней. Это с того момента, как лечащий врач выдал направление на госпитализацию.
— Сроки ожидания плановой специализированной медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в том числе с использованием малоинвазивных методик, могут быть объективно увеличены, так как оперативное лечение зависит от фазы менструального цикла женщины, — объяснили в пресс-службе Минздрава.
За последние полгода обращений в ведомство по поводу длительного ожидания лечения по профилю «гинекология» не поступало.
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