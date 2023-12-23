«Так крови вообще не будет»: донор из Новосибирска больше не хочет сдавать кровь — ее замучили правила

Я много лет сдаю кровь. Сначала когда жила в Казахстане, потом переехала в Новосибирск, живу тут с 2018 года, и проблем с этим никогда не было. Все время ездила в Центр крови на Серафимовича, 2/1. Но в последний год творится какой-то дурдом. Я уже настолько устала с ними бороться, что даже пропало желание быть донором.



Проблема в том, что кровь сейчас сдать фактически нереально — тебя отправят назад по любой причине. То давление низкое, то высокое, то гемоглобин низкий, то высокий, то татуаж, то шрамы, то зуб вырвала. Зуб удалили — ты 4 месяца не сможешь туда приходить. Ну ладно операция серьезная, но зуб! Зато говорят, что крови не хватает. Так всех отвадят, и крови вообще не будет. Или денег им жалко? Как будто из своего кармана эти 804 рубля платят.

