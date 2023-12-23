«Так крови вообще не будет»: донор из Новосибирска больше не хочет сдавать кровь — ее замучили правила

Жительница Новосибирска Ольга Демидова — донор с многолетним стажем. По ее словам, делает она это не из-за денег, а чтобы помогать людям. Но женщина отметила, что в последнее время сдать кровь фактически нереально — по ее словам, в Центре на Серафимовича, 2/1 ей регулярно отказывают. Сибирячка считает, что требования к донорам стали более строгими. Ольга рассказала о своем опыте и объяснила, почему не желает больше сдавать кровь. Далее повествование от первого лица.
Я много лет сдаю кровь. Сначала когда жила в Казахстане, потом переехала в Новосибирск, живу тут с 2018 года, и проблем с этим никогда не было. Все время ездила в Центр крови на Серафимовича, 2/1. Но в последний год творится какой-то дурдом. Я уже настолько устала с ними бороться, что даже пропало желание быть донором.
Проблема в том, что кровь сейчас сдать фактически нереально — тебя отправят назад по любой причине. То давление низкое, то высокое, то гемоглобин низкий, то высокий, то татуаж, то шрамы, то зуб вырвала. Зуб удалили — ты 4 месяца не сможешь туда приходить. Ну ладно операция серьезная, но зуб! Зато говорят, что крови не хватает. Так всех отвадят, и крови вообще не будет. Или денег им жалко? Как будто из своего кармана эти 804 рубля платят.
Например, у меня всегда хорошее давление, а тонометры Центра крови явно вышли из строя. Руку плотно не облегает манжетка — липучка на ней не работает, и меня просили подержать ее. Как она может мне адекватно давление измерить? А мне кричат, что все проверяется регулярно, доказывают, что давление низкое. На разные показания домашних тонометров и тонометров Центра крови жалуются и другие доноры, с кем я общалась.
Я понимаю, когда человек приходит, и у него не берут кровь по состоянию здоровья. Когда давление, гемоглобин не в норме — эти факторы являются основополагающими при сдаче, донор должен быть здоров. Что творится сейчас — это бред. Мне больше 50-ти лет, а ко мне пристают: когда я татуаж делала в последний раз? Когда у меня порезы на руке появились, шрамы? Они 30-летней давности! Раньше что-то никто меня про эти порезы не спрашивал.
Теперь мне туда дорога закрыта: меня не принимают категорически, поставили в какие-то черные списки, когда я в прошлый раз возмущалась и на них в Минздрав жаловалась. И если посмотреть отзывы на Центр крови, не одна я недовольна — есть много людей, которые возмущаются из-за огромных очередей, потери времени, странных правил, которые там вводят, а люди не знают и приезжают.
Очереди постоянные. Да еще в последнее время, видимо, нехватка медперсонала: в регистратуре всего 2 сотрудницы, кто в журнале записывает и температуру меряет — одна. Кто из пальца кровь берет — они более-менее быстро очередь раскидывают, а когда заходишь к терапевту — все, там как умер. Обычно три кабинета терапевтов, и там люди сидят час-полтора. В Центре советуют приходить не с утра, а ближе к обеду. Пробовали, знаем — все также. Очереди.
Редакция НГС направила официальный запрос в Минздрав региона и в Центр крови с просьбой прокомментировать недовольства читательницы. На момент публикации ответов на запрос не поступило.
Ранее НГС писал о том, что сибирячка обвинила детскую больницу № 1 в грубом общении с пациентами. Главврач медучреждения ответила на жалобу.