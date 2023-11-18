«Температура плохо сбивалась, мозг плавился»: журналист рассказала, как заболела ковидом (которого якобы нет)

Неуместность — мое сильнейшее качество. Я подцепила ковид, когда о нем все забыли. Замечу, что ранее этой заразой не болела — три года удавалось ее избегать.



Начиналось всё типично: ноябрь, +4, разгоряченная после тренировки я. Без шарфа. Естественно, меня продуло. Утром в понедельник проснулась без голоса с небольшим першением в горле: взяла соду и соль для полоскания, леденцы и поехала на работу. Ну а что такого: в офисе пусто, ведь у меня дежурство выходного дня.



Записала друзьям пару видео с голосом заезженной пластинки Высоцкого. После полудня начала болеть голова. Неудивительно — магнитные бури же. Начали слезиться глаза — будто в них насыпали песка. Подозрительно.

