«Калека может сразу ложиться и подыхать»: гневная колонка журналистки об отвратительном состоянии Новосибирска

Очень неприятно заболеть в конце декабря — вся предновогодняя суета проходит мимо, да еще и открываешь для себя массу неприятных вещей под конец года. Неудача постигла меня дома. Мне удалось сохранять равновесие на льду, который сковал город, а вот в квартире не получилось. Упала. Получила сильное растяжение в ступне левой ноги.

Как только адская боль сразу после травмы немного отступила, первой мыслью было вызвать скорую. Но и перелом, и растяжение относятся к неотложным состояниям, а не к экстренным, так как нет угрозы жизни. Как бы не казалось от боли, что ты вот-вот — и к праотцам, но нет. После осеннего скандала ситуация на скорой лучше не стала. Новосибирцы даже с температурой под 40 градусов ждут ее часами — что уж говорить, если это растяжение или перелом (не открытый).