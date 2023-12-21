«Калека может сразу ложиться и подыхать»: гневная колонка журналистки об отвратительном состоянии Новосибирска

Летом новосибирцев донимают ямы на дорогах и тротуарах, а зимой всегда внезапно выпавший снег. Если у вас появляются дополнительные ограничения в виде, например, костылей или коляски, то Новосибирск превращается в совсем не проходимую полосу препятствий. Корреспондент НГС получила травму ноги и делится своими впечатлениями о «доступной среде». Далее — от первого лица.
Очень неприятно заболеть в конце декабря — вся предновогодняя суета проходит мимо, да еще и открываешь для себя массу неприятных вещей под конец года. Неудача постигла меня дома. Мне удалось сохранять равновесие на льду, который сковал город, а вот в квартире не получилось. Упала. Получила сильное растяжение в ступне левой ноги.
Как только адская боль сразу после травмы немного отступила, первой мыслью было вызвать скорую. Но и перелом, и растяжение относятся к неотложным состояниям, а не к экстренным, так как нет угрозы жизни. Как бы не казалось от боли, что ты вот-вот — и к праотцам, но нет. После осеннего скандала ситуация на скорой лучше не стала. Новосибирцы даже с температурой под 40 градусов ждут ее часами — что уж говорить, если это растяжение или перелом (не открытый).
И здесь сыграло первое мое преимущество. Всего я их насчитала три — именно они позволили и позволяют сделать мою болезнь легче. Итак: это любящий вас родственник, машина и ДМС.
Муж приехал быстро, помог одеться — и тут первые препятствия. Мы живем в самой обычной панельной 9-этажке, которых в городе тысячи. Эти дома совершенно не приспособлены для людей с ограничениями. Пороги везде: начиная от выхода из квартиры, заканчивая подъездной дверью. Спусков по лестницам для инвалидов нет, лифты маленькие. В нашем доме хотя бы крепкие перила, и на том спасибо.
Несколько друзей из медицины мне не раз за последнее время жаловались, что травмированных людей уйма, поэтому здесь ДМС очень пригодился. Но даже в частной клинике на ресепшене сказали: «Травматологи у нас очень востребованы. Сами понимаете. Даже втроем работают, запись плотная». Врач мог принять только через три часа, но мы все равно поехали.
В Новосибирске парковка у любого медучреждения — роскошь, доступная не каждому. Город в принципе активно избавляется от мест для автомобилей — на мой взгляд, с чрезмерным рвением и очень не обдуманно. Но даже если место и есть, то заехать на него без полного привода практически невозможно: у нас дорожное полотно нормально не почищено от снега, что говорить про парковочные карманы.
А там, где почищено, возникает еще одно препятствие — снежный бортик, а в некоторых местах это огромные сугробы. Вывозить снег дорого, хлопотно и, судя по всему, некогда и нечем. Такие бортики у нас повсеместно: на парковках, пешеходных переходах, автобусных остановках. С горем пополам выйдя, из машины я наткнулась на вот такое препятствие. Такое состояние дороги так и кричит: «Калека? Можешь сразу ложиться и подыхать». Но сибиряки — очень крепкие духом люди и так просто не сдаются, конечно. Вот и я ложиться в сугроб не стала, хотя очень хотелось.
В этот раз отделалась растяжением. Передвигаться на костылях еще и с дополнительной нагрузкой в виде гипса было бы вдвойне весело. Кстати, костыли можно, оказывается, взять в аренду — это в разы дешевле, чем покупать.
Как люди с костылями, тростью, на инвалидных колясках или другими ограничениями по здоровью передвигаются по нашему богоспасаемому городу — для меня огромная загадка. Догадываюсь, что их просто выключили из общественной жизни, и они по большей части становятся заложниками в своих домах. Зимой так уж точно.
Общественный транспорт для передвижения отпадает сразу. Вскарабкаться в автобус или маршрутку просто невозможно, если у тебя есть хоть какие-то проблемы с ногами. Раньше меня удивляло, почему новые троллейбусы «Горожанин» такие низкие — теперь я убеждена, что весь общественный транспорт должен быть только таким. Но пока «Горожан» у нас не так много, как хотелось бы.
Остается такси, цены на которое взлетели до небес. Меньше чем 350 рублей в последнее время за короткую поездку я не отдавала — и это когда была не на костылях. Каких-то действенных мер по регулированию цен на такси никто у нас не предпринимает. А ведь это очень важная часть социальной сферы. Но у нас до сих пор сидит в головах, что такси — это про ленивых. Нет, для многих это необходимость и единственная возможность добраться хотя бы к врачу. Отношение водителей к инвалидам у нас тоже оставляет желать лучшего.
Есть личный автомобиль? Найти свободную парковку для инвалидов — та еще задача. Хоть при травме ты и не имеешь права на такие места парковаться, но считаю, что нужно поднять штраф за парковку на местах для инвалидов раза в три. И проводить регулярные рейды. Тысяч 15–20 заплатит хитрец без такого права, и станет чуть полегче людям с реальными ограничениями, а бюджет пополнится дополнительными деньгами, которые в идеале нужно направить на то, чтобы город стал более комфортным.
Радует, что хотя бы с продуктами нет такой проблемы, как раньше — пандемия коронавируса дала серьезный толчок для развития доставки. Голодным не останешься.
Дороги, тротуары, пешеходные переходы у нас не почищены от снега, а лед не везде посыпан противогололедными средствами, так что есть все шансы получить еще парочку травм, пока доберешься до того же врача. У городских чиновников в этом плане всегда куча оправданий: зима внезапная, слишком снежная или наоборот — малоснежная, все резко уволились, сломалась техника и вишенка — «само растает».
Зла никому не желаю. Тем более травм или болезней. Но если разок губернатора, мэра и их подчиненных заставить просто на костылях преодолеть хотя бы минимальный маршрут в пару перекрестков, думаю, будет достаточно, чтобы, возможно, город стали лучше убирать. И даже задумались, как сделать так, чтобы тысячи людей не были заложниками отвратительной городской инфраструктуры.
В начале декабря Новосибирск сковал лед — передвигаться по городу можно было только очень медленно и осторожно. Как с этим справлялись горожане — в репортаже НГС. А весной НГС провел эксперимент и прошел с мамой с коляской до поликлиники по заваленным снегом тротуарам.