Выше 40 градусов — значит, пора. При какой температуре вызывать скорую, и к кому она не приедет — отвечают врачи

Недавно пользователи соцсетей обвинили скорую в Новосибирске в том, что она не приехала к годовалой девочке с высокой температурой. Читательница НГС Елизавета тоже заявила, что не смогла дождаться бригаду: она двое суток пролежала с температурой около 39 градусов. В диспетчерской ей сказали, что из-за загруженности врачи смогут приехать только ночью, и через 4 часа она решила отменить вызов. Когда скорая действительно не обязана приезжать к пациентам с температурой, а когда всё-таки не может переадресовать вызов в поликлинику, разбиралась редакция НГС.
Поднялась температура: вызывать ли скорую?
Зачастую скорая не приезжает к взрослым, у которых, кроме высокой температуры, нет других тревожных симптомов. Хотя когда она фебрильная — выше 38,5–39 градусов и плохо снижается — бригаду всё же вызывают. Терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов рекомендовал не игнорировать гипертермические реакции.
— Если выше 40 градусов, то точно нужна скорая, потому что это чревато серьезными последствиями. Если долго держится жар, у вас ковид или вы его у себя подозреваете, то при наличии факторов риска повышенная температура больше трех дней — повод вызвать скорую, — предупреждал он.
В любом случае скорую нужно вызвать при высокой температуре у детей: когда у ребенка она выше 39 градусов, возникает риск судорог.
В целом вызовы, которые принимают диспетчеры, делятся на 2 формы. В случае, если есть угроза жизни, их считают экстренными. А если такого риска нет, — неотложными.
— Само по себе повышение температуры не несет прямой угрозы жизни человека. Вызов передается в неотложную службу, — объяснял НГС главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич.
А что делать, если у меня не только температура?
Будьте начеку. Точно нужно набрать 103, если плюсом к температуре вы обнаружили у себя еще какой-то из дополнительных симптомов:
- судорожный синдром;
- нарушение сознания;
- сыпь;
- рвоту;
- выраженную тахикардию.
Иван Скороходов советует также обратить внимание на боли в животе — они могут быть сигналом того, что пациенту требуется операция.
— Если, помимо высокой температуры, у вас частые боли в животе, частый жидкий стул — это подозрение на кишечную инфекцию. Если боли интенсивные, то может быть и хирургическая патология, — прокомментировал врач.
Стоит помнить, что специалисты скорой не назначают основное лечение и не выписывают больничные листы. Они могут только снять острое состояние, угрожающее жизни, и при необходимости отвезти человека в больницу, подчеркнул Александр Балабушевич.
Я вызвал скорую. Через сколько она должна приехать?
В экстренном случае скорая должна приехать в течение 20 минут после вызова. Но на неотложные этот норматив не распространяется.
— Если нет угрозы жизни пациента, то вызов по поводу неосложненной повышенной температуры может быть передан в поликлинику по месту жительства пациента. Для осмотра, а также назначения лечения врачом неотложной службы поликлиники, — отвечали НГС в Минздраве Новосибирской области.
Когда идти в поликлинику?
К дежурному врачу, который всегда есть в поликлинике, можно обратиться, если вы плохо себя чувствуете, но оснований для вызова скорой нет. Это касается как взрослых, так и детей. Отметим, что для оказания помощи в неотложной форме последним в поликлиниках организованы специальные кабинеты.
По информации Минздрава, врач в поликлинике работает в будние дни с 14:00 до 20:00, вызовы принимаются до 19:00; в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:00. В случаях, когда врач не принимает вызовы, на них выезжает уже бригада скорой.
— Приказом регламентируется только время выполнения врачом детского населения выезда на дом после поступления вызова в регистратуру. Время прибытия на вызов приказом не регламентируется, — подмечали в ведомстве.
Чтобы узнать, произошли ли с 2022 года какие-нибудь изменения, НГС отправил запрос в региональный Минздрав.
А когда вызывать врача на дом?
При температуре от 38 градусов и выше, указано на «Госуслугах». Но в большей степени это правило относится к взрослым. И да, если всё-таки вы позвонили в скорую и ваш вызов был переадресован в поликлинику, то оттуда врач сам может позвонить вам. Но не забывайте: в приоритете — беременные, пациенты с хроническими заболеваниями и дети до 1 года. В первую очередь медик приходит к ним, а остальных в течение суток консультирует по телефону.
— Врач может дать общие рекомендации: прием жаропонижающих, питьевой режим, чтобы к его приходу было улучшение. И с этого момента считается начало болезни для открытия больничного листа, — разъясняла в прошлом году замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. — Вызов должен быть зарегистрирован. В зависимости от степени тяжести пациенту могут предложить прийти в поликлинику в отдельную зону. Температура 39 градусов — это временное явление, и она может быть снижена.
Оставаться дома и ждать врача нужно при следующих симптомах:
- неснижаемая температура;
- тяжелая форма бронхиальной астмы, ХОБЛ;
- сахарный диабет;
- маломобильность;
- тошнота, рвота;
- сыпь любого характера.
Когда ребенок не может сам посетить учреждение, к нему тоже приезжает врач из поликлиники. Например, если у него повышенная температура, но состояние не сопровождается потерей сознания, дыхательными расстройствами, рвотой и сыпью.
Ходить в поликлинику с высокой температурой всё-таки не стоит.
— Давайте будем правильными и честными: с точки зрения эпидемиологии неважно, какое заболевание вызвало лихорадку — ковид, не ковид — чаще всего это острая респираторная инфекция. Поэтому, чтобы не заражать других, в поликлинику в принципе идти не нужно. Если понятно, что респираторная инфекция и человек взрослый, без всяких групп риска, то попытаться снизить температуру и планово вызвать врача, — предостерегал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Что делать, если скорая не едет и на экстренный вызов, — здесь эффективная инструкция от НГС.