Выше 40 градусов — значит, пора. При какой температуре вызывать скорую, и к кому она не приедет — отвечают врачи

Поднялась температура: вызывать ли скорую?

Зачастую скорая не приезжает к взрослым, у которых, кроме высокой температуры, нет других тревожных симптомов. Хотя когда она фебрильная — выше 38,5–39 градусов и плохо снижается — бригаду всё же вызывают. Терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов рекомендовал не игнорировать гипертермические реакции.



— Если выше 40 градусов, то точно нужна скорая, потому что это чревато серьезными последствиями. Если долго держится жар, у вас ковид или вы его у себя подозреваете, то при наличии факторов риска повышенная температура больше трех дней — повод вызвать скорую, — предупреждал он.

