38 — уже пора? При какой температуре вызывать скорую

Андрей Поздняков — врач инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Взрослому человеку скорая нужна при гипертермических реакциях, то есть очень высокой температуре.

— Если температура выше 40 — это точно нужна скорая, потому что это чревато серьезными последствиями, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Если температура держится долго. Если у вас ковид или вы подозреваете, что это он, то при наличии факторов риска повышенная температура больше трех дней — это повод вызывать скорую. Если, помимо температуры, у вас боли в животе, частый жидкий стул — это подозрение на кишечную инфекцию, если боли интенсивные — это может быть и хирургическая патология.

