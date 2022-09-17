38 — уже пора? При какой температуре вызывать скорую
И когда нужно просто принять жаропонижающее
Когда речь идет о вызове врача, одни боятся лишний раз потревожить доктора, а другие готовы звонить в скорую, как только градусник покажет 37,5. Медики тоже не всегда помогают: кто-то спрашивает, зачем вызвали, кто-то — почему не вызвали раньше? Мы поговорили с врачами, чтобы поставить точку в этом вопросе: при какой температуре нужно звонить в скорую, когда вызывать врача, а в каком случае просто выпить жаропонижающее и никого не беспокоить.
Когда вызывать скорую
На самом деле нет планки, по которой можно сказать: если на 0,1 градуса температура выше — пора вызывать скорую. Решающими могут стать и другие симптомы.
— Скорая помощь вызывается тогда, когда температура фебрильная — то есть выше 38,5 и плохо снижается, — говорит врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Скорая помощь вызывается тогда, когда температура сопровождается какими-то другими симптомами, похожими на жизнеугрожающие. Самое яркое — это судороги, нарушение сознания, выраженная тахикардия. Скорую нужно вызывать по совокупности симптомов, температура вовсе не обязательно один из них.
Андрей Поздняков — врач инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».
Взрослому человеку скорая нужна при гипертермических реакциях, то есть очень высокой температуре.
— Если температура выше 40 — это точно нужна скорая, потому что это чревато серьезными последствиями, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Если температура держится долго. Если у вас ковид или вы подозреваете, что это он, то при наличии факторов риска повышенная температура больше трех дней — это повод вызывать скорую. Если, помимо температуры, у вас боли в животе, частый жидкий стул — это подозрение на кишечную инфекцию, если боли интенсивные — это может быть и хирургическая патология.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Для детей правила немного другие: температура выше 39 у ребенка — это уже риски судорог. При остром появлении температуры у ребенка скорая вызывается в любом случае.
Когда идти в поликлинику
В поликлинике всегда есть дежурный врач, который ведет прием пациентов. К нему можно обратиться, если вы плохо себя чувствуете, но оснований для вызова скорой нет. Однако с температурой все-таки в поликлинику ходить не стоит.
— Давайте будем правильными и честными: с точки зрения эпидемиологии неважно, какое заболевание вызвало лихорадку — ковид, не ковид, — чаще всего это острая респираторная инфекция. Соответственно, дабы не заражать других, в поликлинику в принципе идти не нужно, — говорит Андрей Поздняков. — Если понятно, что это респираторная инфекция и человек взрослый, без всяких групп риска, то попытаться температуру снизить самому и планово вызвать врача. В поликлинику в любом случае при температуре ходить не нужно.
Когда вызывать врача на дом
Как можно догадаться из предыдущего пункта — всегда, когда у вас поднимается температура. Если вы в своем состоянии не замечаете ничего необычного, можете попробовать справиться самостоятельно — жаропонижающие, сосудосуживающие капли, леденцы или таблетки от боли в горле. Принимать жаропонижающее стоит при температуре выше 38,5 градуса, но если температура меньше, а вы всё равно плохо себя чувствуете — терпеть недомогание необязательно.
— Температура — это просто симптом работы иммунной системы и развития воспаления. Некоторые люди воспаление переносят плохо, у них возникает так называемый гриппоподобный синдром: слабость, недомогание, ломота, боли в суставах, в мышцах, головные боли, глаза болят и температура, — говорит Иван Скороходов. — По сути, это отклик организма на внедрение инфекции, у кого-то он больше, у кого-то меньше. Препараты, которые мы принимаем при температуре, блокируют это избыточное воспаление, и, соответственно, нам становится получше.
Доктор подчеркивает: если вы видите, что температура не уходит, симптоматическая терапия безрецептурными препаратами не помогает в течение трех дней — это тоже требует вызова врача.
Если вы с температурой не можете оставаться дома, вызовите врача, чтобы оформить больничный. В период пандемии все пациенты с симптомами ОРВИ считаются подозрительными на ковид, так что лучше перестраховаться и не кашлять на окружающих. Как сейчас оформляют больничный при ковиде и простуде, мы рассказывали в этом материале, а здесь можете почитать о том, как его оплачивают.