«Звоните сразу в полицию»: что делать, если скорая помощь не едет на экстренный вызов — эффективная инструкция

В Новосибирске все чаще горожане стали жаловаться, что часами не могут дождаться скорой — даже после операции с сильнейшей болью в животе. В начале октября власти отчитались, что на работу приняли 59 новых сотрудников. Один из читателей в ответ прислал свою историю — как 6,5 часа ждал скорую с парализованной болью мамой-пенсионеркой. Мы разобрались с медицинским юристом, когда скорая должна приезжать за 20 минут и что делать, если смерть совсем близко, а медики не едут.
«Большая загруженность и очень мало экипажей»
Житель Новосибирска Михаил сообщил корреспонденту НГС, что в беду попала его мама. Ей 73 года, она инвалид 3 группы, живет в квартире одна.
— Мама запнулась дома о табуретку и упала, почувствовала сильную боль в спине и ноге, смогла только лечь на диван и не взяла телефон с собой. Ей было очень тяжело и больно двигаться, поэтому в этот же день не смогла вызвать помощь или позвонить мне. Мы созваниваемся с ней один раз в день, и в этот день разговор уже состоялся днём, — объяснил Михаил.
На следующий день мужчина не смог дозвониться до матери и спешно поехал к ней. Увидев ее на диване обездвиженную от боли, вызвал скорую помощь.
— Спустя 4 часа я стал названивать в службу 112 ежечасно и каждый раз на вопрос «Где же скорая?» получал один и тот же ответ: «Большая загруженность и очень мало экипажей». Скорая приехала через 6,5 часов, — утверждает мужчина. — На скорой приехал один врач, который поставил довольно точный диагноз — перелом позвоночника.
В 2 часа ночи мужчина нашел помощников, чтобы на носилках перенести мать в машину скорой. Врачи в больнице определили
трещину в позвонке и перелом шейки бедра. Теперь женщина ждет операцию.
Мы разобрались с медицинским юристом, что делать, если скорая помощь так долго не едет на вызов.
Что делать, если скорая не едет
В первую очередь нужно понимать, что по закону за 20 минут скорая должна доехать к пациенту с экстренным поводом — то есть если есть угроза жизни человека. Все остальное относится к неотложным поводам. Высокое давление, температура, головная боль, сильный кашель — всё это неотложные поводы, и скорая может даже передать их на обслуживание в поликлинику.
— Норматив в 20 минут распространяется только на экстренные поводы, когда существует угроза жизни. Все они перечислены в федеральном порядке оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» № 388н, утвержденном приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года, — привели данные документа в Минздраве Новосибирской области.
Основные поводы мы перечислили на инфографике выше.
Повод экстренный, а скорая не едет. Что делать?
Если вы действительно попали в беду и понимаете, что без экстренной помощи умрете, то можно воспользоваться советами медицинского юриста Евгения Павлова.
Скорее всего, активно действовать и обзванивать службы придется или родственникам, или очевидцам того, что с вами происходит.
— Нужно считать 20 минут от момента звонка. То есть диспетчер сказал вам: «Вызов принят. Ожидайте скорую» — и время пошло, а не от того времени, когда диспетчер бригаде вызов передал, — подчеркнул Евгений Павлов. — Важно: ситуация должна быть экстренной, угрожать жизни. Нарушение сознания, дыхания, сильнейшая боль, кровотечение и так далее.
В этом случае можно обратиться в полицию и заявить об оставлении в опасности. Сотрудники скорой находятся при исполнении своих обязанностей.
— Через 20 минут после звонка в скорую нужно сообщить об оставлении в опасности. Описать симптомы, сказать, что скорая не едет, и попросить зафиксировать факт отказа предоставления экстренной медпомощи. Разговор нужно записать, — советует юрист.
Всегда можно обратиться за помощью к дежурному прокурору, сообщив ему всю ту же информацию, что в полицию, и попросить принять меры прокурорского реагирования. После этого стоит перезвонить в скорую помощь.
— Попросите вас связать с дежурным врачом, еще раз проговорите, что ситуация экстренная, и узнайте, что вы можете сделать, — советует юрист.
Эксперты федерального Минздрава на прошлой неделе проверили работу новосибирской станции скорой медицинской помощи. Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи.
В начале этой недели жительница Новосибирска Надежда Сермолотова заявила, что чуть не умерла, пока ждала скорую помощь