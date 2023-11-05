«Звоните сразу в полицию»: что делать, если скорая помощь не едет на экстренный вызов — эффективная инструкция

«Большая загруженность и очень мало экипажей»

Житель Новосибирска Михаил сообщил корреспонденту НГС, что в беду попала его мама. Ей 73 года, она инвалид 3 группы, живет в квартире одна.

— Мама запнулась дома о табуретку и упала, почувствовала сильную боль в спине и ноге, смогла только лечь на диван и не взяла телефон с собой. Ей было очень тяжело и больно двигаться, поэтому в этот же день не смогла вызвать помощь или позвонить мне. Мы созваниваемся с ней один раз в день, и в этот день разговор уже состоялся днём, — объяснил Михаил.

На следующий день мужчина не смог дозвониться до матери и спешно поехал к ней. Увидев ее на диване обездвиженную от боли, вызвал скорую помощь.