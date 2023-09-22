«Мертвые души», внезапные премии и угрозы: как в Новосибирске пытаются замять скандал о проблемах на скорой — разбор НГС

Как проходила встреча на условиях анонимности корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, перед встречей на работу вывели дополнительных людей.



— Всем сказали рот закрыть, никаких комментариев. Как я понял, несколько людей не выдержали. Смогли хотя бы показать, что на монитор ничего не помещается. Пообещали поставить большие мониторы, — отметил источник НГС. — По документам у них может и числится столько врачей и других сотрудников — а в реальности их нет.

Сотрудник скорой Олег (имя изменено) объяснил, что они потом нашли тех самых 20 педиатров, о которых заявляют власти.

— Они посчитали всех, у кого есть диплом по педиатрии, даже диспетчеров. Но как вы понимаете, на вызовы они не ездят. Сейчас у нас много здесь программистов от Минцифры. И они за голову хватаются от этой программы.