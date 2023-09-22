«Мертвые души», внезапные премии и угрозы: как в Новосибирске пытаются замять скандал о проблемах на скорой — разбор НГС

Почти месяц прошел с публикации НГС о проблемах на скорой помощи Новосибирска — в ней сотрудники заявили о низких зарплатах, значительных увольнениях коллег и невозможности работы диспетчерам на новой программе — «Координационно-диспетчерской системе единого диспетчерского центра» (КДС ЕДЦ). С ее помощью формируются, распределяются и контролируются бригады и вызовы. По сути это самое сердце скорой помощи. Признания работников скорой вызвали огромный общественный резонанс, проверку начали прокуратура, Следственный комитет, но руководство неотложки решило пойти другим путем, заявив, что данные не соответствуют действительности. В региональном Минздраве и в самой скорой попытались убедить сотрудников, что у них все хорошо, тем самым вызвав вал возмущений и даже согласованную акцию протеста. Какими способами руководство ССМП Новосибирска пытается завуалировать проблемы, разбиралась корреспондент НГС.
«Услышьте лучше своих сотрудников»
Публикация 28 августа вызвала несколько странную реакцию со стороны Минздрава Новосибирской области и руководства скорой. Она шокировала, в первую очередь, самих сотрудников скорой: ответ ССМП на статью НГС был опубликован, как на официальном сайте регионального Минздрава, так и в группе Станция скорой медицинской помощи г. Новосибирск во «ВКонтакте». Под постом появилось несколько десятков возмущенных комментариев от действующих и бывших работников.
— Они нам по сути заявили, что мы врем. И зарплаты у нас нормальные и нагрузка, — возмущается в диалоге с НГС сотрудник скорой Игорь (имя изменено, но известно редакции).
Медики в комментариях к посту прошлись по тому, что в Минздраве НСО со ссылкой на Станцию скорой помощь назвали фейком. Так, ведомство заявило, что дефицита кадров в скорой нет, зарплаты нормальные, нагрузка не такая уж и большая, а жалобы и заявления о другом — просто фейк. Врачи и фельдшеры начали выкладывать свои расчетки и переписки из рабочих чатов, причем не скрывая имен и статусов — с личных страниц, с персональными данными. В них видно, что многие работают на 1,5–2 ставки, чтобы получить 50–70 тысяч рублей в месяц, а в чатах постоянно всплывают просьбы выйти на работу, так как нет сотрудников.
После первой волны возмущения руководство скорой помощи решило убедить сотрудников и выложило новый пост с отдельными расчетками, в которых прописаны зарплаты в 70–100 тысяч. То есть с зарплатами якобы все отлично. После этого началась новая волна возмущения. Многие участники группы восприняли такую публикацию, как оскорбление.
— Там в расчетках все почти с внезапными премиями, которые в июле раздавали в размере оклада. И люди работают на 1,5–2 ставки. И по расчетам там тоже большой вопрос, как суммы такие получили! — недоволен Игорь.
— Услышьте лучше своих сотрудников, а не доказывайте всему миру, что мы зажравшиеся работники, которым все мало, — просили сотрудники в комментариях к посту
В ответ на запросы на скорой помощи сослались на уже на комментарий Минздрава Новосибирской области. В скорой только добавили, что выполняют все указы президента. За 7 месяцев 2023 года по их данным, средний размер заработной платы врачей скорой вырос на 11%, а фельдшеров на 14%.
Редакция НГС публикует запрос, который был отправлен в ССМП города Новосибирска. В нем был 21 пункт. А также публикуем полный ответ учреждения.
На предложение НГС о встрече и интервью с целью расставить все точки над i главный врач скорой Александр Балабушевич ответил отказом, сославшись на то, что после публикации в учреждении идут проверки силовиков.
Встречи с сотрудниками
Огласка проблемы привела к тому, что руководству пришлось провести ряд встреч с сотрудниками. После публикации НГС 28 августа на Центральной подстанции скорой помощи дополнительно с рабочим визитом побывали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев и заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева.
Как проходила встреча на условиях анонимности корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, перед встречей на работу вывели дополнительных людей.
— Всем сказали рот закрыть, никаких комментариев. Как я понял, несколько людей не выдержали. Смогли хотя бы показать, что на монитор ничего не помещается. Пообещали поставить большие мониторы, — отметил источник НГС. — По документам у них может и числится столько врачей и других сотрудников — а в реальности их нет.
Сотрудник скорой Олег (имя изменено) объяснил, что они потом нашли тех самых 20 педиатров, о которых заявляют власти.
— Они посчитали всех, у кого есть диплом по педиатрии, даже диспетчеров. Но как вы понимаете, на вызовы они не ездят. Сейчас у нас много здесь программистов от Минцифры. И они за голову хватаются от этой программы.
На прошлой неделе прошла еще одна большая встреча с сотрудниками. В ней принимал участие и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и депутат Заксобрания Игорь Гришунин. Дозвониться до него корреспонденту НГС не удалось в течение двух дней.
— Они нас выслушали. Все замечания. Сказали, что решат все вопросы и через два месяца мы снова встретимся. А как они будут решать? Людей наберут даже если, но бюджет-то останется тот же у скорой помощи. Чтобы поднимать зарплаты, нужно финансирование менять, — убежден сотрудник скорой Олег. — И от программы этой новой просто отказываться. А там за нее сколько денег уплачено, страшно представить!
Слово врачам и фельдшерам
С 28 августа и после официальных ответов Минздрава и руководства скорой в редакцию поступили десятки сообщений от сотрудников — врачей, фельдшеров, диспетчеров. Многие из них прикладывали свои расчетки. Мы решили опубликовать некоторые из сообщений, сохраняя анонимность адресатов. Отметим, что высказывания носят личный, субъективный характер. По всем проблемам редакция НГС направила повторный запрос в Минздрав. Ответ будет опубликован ниже.
«Фельдшеры и медсестры просто бегут из-за колоссальной нагрузки»
— Я работаю врачом анестезиологом-реаниматологом в составе реанимационной бригады на одной из подстанций скорой медицинской помощи нашего города. Хотелось Вам рассказать, насколько все запущено. Как известно, штат сотрудников уменьшается, а нагрузка, соответственно, возрастает, следовательно, время ожидания скорой увеличивается. Фельдшеры и медсестры просто бегут из-за колоссальной нагрузки и низкой, неоправданно низкой зарплаты. Лично мне непонятно, как эти проплешины не доходят до министерства здравоохранения, а если доходят, то никоим образом не решаются. Моя бригада специализированная, реанимационная, в составе помимо врача должно быть два помощника, либо два медбрата/сестры анестезиста, либо два фельдшера, либо фельдшер и медбрат/сестра анестезист. А по факту со мной работает один помощник, следовательно какая же мы спецбригада, если работаем не в полном составе? На вопрос у руководства, почему у меня один помощник, должно ведь два, отвечают, что некому работать, их попросту нет. Второго фельдшера не дадут, так как это минус одна бригада (линейная фельдшерская), а это дополнительная нагрузка на тех фельдшеров, которые на линии. Получается порочный круг. На самом деле весь объем проблем не описать, надо просто что-то менять, разумеется, необходимо повышать зарплату, иначе никого не заинтересует работа с такой нагрузкой. Будет достойная оплата — будут приходить сотрудники, будет больше бригад, будет тот самый 20-минутный доезд, будет меньше нагрузка на бригаду и так далее.
«В августе уволилось только в моей смене 5 фельдшеров»
— Нет ни единого слова правды в ответе руководства скорой помощи. Руководители отправляли нам анкету в июле 2023 года, в которой мы могли бы анонимно рассказать, почему мы уволились, что не устраивает, некая обратная связь, якобы, чтобы они смогли исправить ситуацию в связи с массовыми увольнениями. На 27 июля руководители подстанций оглашали, что уволилось якобы 75 сотрудников СМП за последний месяц. В августе с моей подстанции уволилось еще 5 фельдшеров только моих знакомых, работавших со мной в одной смене. Однако в своем «ответе СМИ» они заявляют, что за период с 01.01.23 по 28.08.2023 количество фельдшеров снизилось на 2, они заявляют это как факт по всему городу, а не конкретно по одной подстанции, что уже не совпадает с действительностью! Задержки вызовов по 8–10 часов — это уже абсолютная норма. Средняя заработная плата фельдшеров 56 тысяч — ложь.
«Не понимаем, как можно было хорошую старую программу заменить на это недоразумение»
— Я сотрудник скорой помощи, диспетчер. Ситуация у нас действительно сложная, такого бардака на моей памяти не было, а работаю я много лет. Проверка была вчера (29 августа. — Прим. ред.), никого из обычных рядовых сотрудников о работе новой программы не спрашивали. А это корень зла у нас в оперативном отделе, как и на подстанциях. Самое главное, мы все не понимаем, как можно было хорошую рабочую старую программу заменить на это недоразумение. Работать стало гораздо тяжелее, любые элементарные действия, которые раньше занимали пару секунд, теперь занимают длительное время. Это неудобно и для пациентов, и для сотрудников. Прилагаю фото «висящих» в очереди людей, которые не могут дозвониться до нас.
Столько времени программу дорабатывали, но она не тянет для скорой помощи. Большая часть диспетчерской — это пенсионеры, мамы с маленькими детьми, студенты, нам сложно так просто сменить место работу, сидим, терпим при средней зарплате 30–35 тысяч. Прилагаю фото списка реального количества диспетчеров, при этом часть из них, как мы видим по нулям, в отпуске или на больничном, кто-то уже уволился, а часть задействованы на другой должности, итого нас около 40, и это заметьте на город-миллионник. (Редакция не публикует список из соображений защиты сотрудницы, но располагает им. — Прим. ред.)
За последние пару месяцев уволились 10 человек, это критично при таком количестве. Руководство решило сократить нам отдых, нагрузить оставшихся по полной. Часто мы сидим в количестве 6–7 человек на город, естественно, люди дозвониться не могут. Когда бывают проверки, выводят со всех смен на подработки, для красивой картинки, вот мы все сидим и нас как будто много.
«Почему не говорят, что эта сумма выходит только за счет подработок?»
— Работаю фельдшером выездной линейной бригады 3 года. Дефицит кадров присутствовал всегда, но в последнее время встал крайне остро. Люди уходят, нагрузка на сотрудников становится больше, а заработная плата, естественно, не увеличивается. Работаем как в «ковидное» время, хотя лето, вызовов меньше, чем зимой.
Насчет заработной платы. Как сообщает руководство, средняя зарплата фельдшера составляет почти 57 тысяч рублей. Прилагаю свой квиток за май текущего года. Прошу заметить, компенсация за наём жилья к зарплате не относится и надбавка молодым специалистам платится первые 3 года, то есть кто работает дольше, эти деньги не получает.
Руководство ссылается на 57 тысяч, почему тогда они не говорят, что эта сумма выходит только за счет подработок?
Вышли на пикет
Врачи и фельдшеры редко готовы защищать свои интересы, потому что в первую очередь заняты спасением жизни, но ситуация привела к тому, что 16 сентября у Центральной подстанции прошел пикет. Организаторы пикета в группе «ВКонтакте» поводом для акции назвали публикацию на ресурсе НГС о положении дел в ССМП.
Пикетчики протестовали против решений, принимаемых областным Минздравом. По их словам, ситуация только лишь ухудшается.
— Я 33 года отработала на станции скорой помощи. Сутками работать в свои 53 года я больше не могу. Получаю по 30 тысяч в месяц, хотя у меня высшая категория. Молодежь без опыта получает 20–25 тысяч: год-два работают и уходят. Мы практически обескровлены, — сказала фельдшер Ольга Левдина, которая была на пикете.
«Мертвые души» в системе
И в скорой помощи и в Минздраве делают упор на то, что кадровых проблем нет. Но сотрудники на условиях анонимности предоставили скрины из программы. Система позволяет формировать бригады из неработающих сотрудников и даже умерших.
Так, например, по данным двух источников НГС, фельдшер Александр Залитко скончался несколько месяцев назад, но до сих пор числится в программе и возможность добавить его в бригаду есть.
В списке есть и Сергей Комлев, председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске. Оказалось, что он еще год назад уволился со скорой.
— Я уволился со станции скорой медицинской помощи Новосибирска больше года назад в связи с добровольной мобилизацией в армию тогда ещё ДНР и для меня это безусловно стало новостью, — недоумевает мужчина в разговоре с НГС.
Где он в данный момент находится, ответить не смог, ссылаясь на то, что это запрещено из-за службы.
— Но я совершенно не удивлен такому бардаку в учреждении. Прошу компетентные органы, в том числе Следственный комитет разобраться в данной ситуации. Что это? Банальная ошибка/недоработка или намеренное деяние должностных лиц. Прошу отреагировать согласно букве закона. А после такого скандала, когда главврач скорой начал травлю своих же сотрудников, считаю, что руководить учреждением он не имеет права, — отметил Сергей Комлев.
Сотрудники скорой заявили, что насчитали несколько десятков непонятно откуда взявшихся коллег, часть из них при этом без табельных номеров. Так же возникли вопросы и к ряду должностей. В редакции имеются скриншоты, подтверждающие эти данные.
— Кадровая ситуация на станции скорой медицинской помощи, в том числе порядок формирования выездных медицинских бригад и их состав, находится на постоянном контроле руководителя учреждения. На станции скорой медицинской помощи надзорными органами неоднократно проводились проверки, по результатам которых никаких нарушений в работе кадровой службы не выявлено, — опубликовали комментарий в Минздраве НСО со ссылкой на руководителя скорой в Новосибирске Александра Балабушевича.
Редакция НГС отправила запрос 20 сентября в Минцифры региона с просьбой объяснить, почему программа позволяет добавлять «мертвые души».
Что говорят разработчики программы и Минздрав
Основной упор в причинах увольнений диспетчеров сотрудники сделали на невозможность работать в новой диспетчерской программе. Этим летом с эффективной и отлаженной системы все было переведено на «Координационно-диспетчерская система единого диспетчерского центра» (КДС ЕДЦ). Она была разработана компанией ООО «РТ КИС» из Московской области.
В «РТ КИС» корреспонденту НГС сначала заявили, что не имеют никакого отношения к программе. Журналистка была вынуждена указать, что информация о том, что они разработчики и владельцы программы, указана даже на их сайте.
После этого в компании вспомнили, что действительно программу разработали они.
— ООО «РТ КИС» является правообладателем исключительного права на ПО Координационно-информационная система единого диспетчерского центра (КИС ЕДЦ). ПО КИС ЕДЦ внесено в Реестр российского программного обеспечения за № 12760 от 07.02.2022. Координационно-информационная система единого диспетчерского центра применяется в медицинских организациях, оказывающих населению скорую и неотложную медицинскую помощь. В случае, если у редакции есть вопросы к ООО «РТ КИС», как к правообладателю данного ПО, просим направить соответствующий запрос, — получила новый ответ корреспондент НГС.
Редакция была вынуждена вести долгую переписку с компанией, чтобы получить хоть какие-то ответы по существу. В итоге в «РТ КИС» подчеркнули, что не получали никаких жалоб на программу, а так же «не располагает информацией о деятельности медицинских организаций в Новосибирске».
Подробнее о разработчиках программы
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма создана в 2020 году дочерней компанией «Ростелекома» АО «РТ ЛАБС» и ООО «КИ системы».
В апреле 2023 года АО «РТ Лабс» отдала 51% компании учрежденной ею ООО «Цифровые Медицинские Сервисы», 49% остались у ООО «КИ системы».
Разработчик программы — убыточное предприятие. За 2022 год чистый убыток составил 114,7 миллиона рублей при выручке в 181,2 миллиона рублей. Теряет деньги и один из ее учредителей: генеральный директор «РТ КИС» Светлана Пчелинцева также является участником «КИ системы».
У «Цифровых Медицинских Сервисов» в 2022 году при выручке в 5,6 миллиарда рублей чистый убыток составил 146,7 миллиона рублей. Основной источник дохода — госзакупки. Компания выиграла в 2023 году контракты более чем на 1,3 миллиарда рублей на работы в Московской области. Она будет заниматься «Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области» и также программой для скорой помощи. Основные заказчики — «Дирекция Единого Заказчика Министерства Здравоохранения Московской Области» и «Федеральное Медико-Биологическое Агентство».
В Минздраве НСО по вопросам о программе посоветовали обратиться в региональное Минцифры.
Корреспондент НГС 6 сентября отправила официальный запрос в Министерство цифрового развития Новосибирской области с просьбой объяснить, когда была куплена программа, почему выбрали именно ее, сколько потратили средств и какое количество жалоб на нее поступило. Запрос был проигнорирован. Редакция на вечер 21 сентября так и не получила никакого ответа. При этом мы уточняли, почему ответ не пришел, нам обещали выяснить и так ничего и не прислали. Редакция пока не получила ответа и от прокуратуры Новосибирской области.
Повторные запросы были высланы 19 сентября в Минздрав Новосибирской области и станцию скорой помощи с просьбой объяснить, какие действия предпринимаются для разрешения проблемной ситуации и какая реакция была на пикет.
В Минздраве НСО не ответили, сколько фельдшеров, врачей и диспетчеров работают на скорой в Новосибирске. В ведомстве лишь сказали, что ГБУЗ НСО «ССМП» отчитывается ежеквартально и выполняет указы президента.
— Укомплектованность медработниками ГУБЗ НСО «ССМП» не отличается от среднероссийских показателей. Для решения кадрового вопроса в службе скорой медицинской помощи требуется ряд изменений на федеральном уровне, — говорится в ответе.
В Минздраве подчеркивают, что со своей стороны закупают новые автомобили и организуют набор на целевое обучение. И работа с кадрами и по улучшению ситуации на скорой «проводится постоянно и не связана с акциями». Редакция просила привести данные по жалобам на скорую. В ответ Минздрав привел общее количество обращений. За 2022 год их было 826, за 2023 год — 297.
Ответ от руководства скорой помощи пока не поступил в распоряжение редакции НГС.
Как изменить ситуацию на скорой
Проблемы со скорой помощью сейчас появились по всей стране. Отмена ковидных выплат и падение из-за этого доходов в 2–3 раза заставляют людей искать другую работу.
— Люди поняли примерно, как должен оплачиваться их труд, — объяснил корреспонденту НГС сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. — Москва и Санкт-Петербург выметает по сути сотрудников со скорых Центральной России. Да и с более дальних регионов люди увольняются и переезжают сейчас. Дали отдельную меру поддержки первичному звену с 1 января — это небольшие деньги. Растет нагрузка, народ увольняется, а зарплаты получается не растут.
Он добавил, что в рамках одного региона зарплата скоряков может различаться в 1,5 раза, потому что разные учреждения получают разное финансирование и план — дорожную карту. И переработки никак не увеличивают зарплату.
— Людям по итогу года не заплатят больше, чем дорожная карта спущенная на учреждение. Коллектив, как целое, получает из расчета показателей дорожной карты, умноженной на количество работников, — подчеркнул эксперт.
Андрей Коновал считает, что происходящее — общая тенденция экономии на заработных платах, которая в итоге обернулась такой ситуацией. Он считает, что нужно решить вопрос с зарплатами и тогда ситуация должна стабилизироваться. По его мнению, поможет введение единой отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, которую отложили на 2025 год, а так же соблюдение нормативов по количеству бригад и штатному расписанию. Так же эксперт полагает, что нужна доработка той самой Единой диспетчерской службы. В системе есть серьезные недостатки — она подразумевает централизованное управление подстанциями, что на месте ухудшает качество медпомощи.
Доследственную проверку по ситуации на скорой по поручению главы СКР Александра Бастрыкина начали новосибирские следователи.