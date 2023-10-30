«Я просто умирала»: сибирячка с адской болью после операции два часа умоляла скорую приехать — девушку спасли соседи

Жительница Новосибирска Надежда Сермолотова заявила, что чуть не умерла, пока ждала скорую помощь. Женщине спустя неделю после операции стало плохо дома. Резкая боль в животе, упавшее давление и полуобморочное состояние вынудили ее набрать 103. Дома женщина была одна и в течение двух часов пыталась убедить медиков, что умирает. В итоге спасли девушку соседи. Они на своей машине отвезли Надежду в больницу, где той сделали очень серьезную операцию. Девушка пожаловалась на скорую президенту. Корреспондент НГС выслушала Надежду, а также изучила ответ на ее жалобу, который ей прислали новосибирские чиновники.
«Мне сказали: «Мы все понимаем, машин нет у нас. Ожидайте»
Первый раз 36-летняя Надежда Сермолотова попала в больницу 13 августа с дикой болью в животе. Врачи заподозрили аппендицит, провели диагностическую операцию. В итоге у девушки оказалось серьезное воспаление, но не аппендицит (точный диагноз редакция не указывает по просьбе Надежды, но все медицинские документы есть в распоряжении корреспондента НГС —
Прим.ред).
Под наблюдением врачей Надежда была почти неделю. Ее выписали домой, а 21 августа сняли швы. Девушка продолжала следовать рекомендациям медиков, проходить обследования, когда 23 августа вечером почувствовала себя плохо.
— Пришла с работы и постепенно становилось плохо. Находилась в полубессознательном состоянии. Периодически уже даже теряла сознание. Резкая боль в животе была. Поняла, что давление уже отсутствует почти, встать с кровати не могу, — вспоминает Надежда.
Она позвонила в скорую помощь по номеру 103. Девушка настаивает, что дала врачам всю информацию о своем состоянии — рассказала и о недавней операции, и о дикой боли в животе. Вызов скорая приняла. Надежда была в квартире одна и напуганная позвонила родителям с просьбой приехать как можно скорее.
— Сказала им, что скорая не едет и что я не знаю, что делать. Они не могли до меня быстро добраться, потому что не ехало такси. Скорая не едет, потому что не едет. Я звонила им раза три и четыре. Просила приехать. И последний раз сказала: «Дверь будет открыта, вы приедете и констатируете мою смерть». На что мне сказали: «Мы все понимаем, девушка, машин нет у нас. Вызов ваш принят. Ожидайте», — отметила девушка.
Надежда подчеркивает, что пыталась убедить врачей приехать к ней поскорее около двух часов. Как она вспоминает, даже встать с постели она просто не могла.
— Боль дикая была. Позвонила опять, сказала: «Вы понимаете, я сейчас просто умру. Скажите, что мне делать, что выпить. Помогите мне, если машина не едет». Мне ответили: «Машина в пути». А я уже всё. А меня просто заживо хоронили, — не сдерживает эмоции сибирячка.
Надежда, потеряв надежду на скорую помощь, начала обзванивать соседей. Несколько человек спустились и стали тоже звонить в скорую. По словам сибирячки, диспетчер ответила одному из соседей, чтобы он сам отвез ее в стационар. Надежду отнесли в один из автомобилей и повезли в больницу. Там ей провели операцию.
По просьбе Надежды мы не раскрываем диагноз и подробности операции, хотя располагаем медицинскими документами. Но стоит уточнить, что ситуация была действительно очень серьезная и даже жизнеугрожающая — невозможно было предугадать, справится ли организм с этим состоянием и к чему оно могло привести в динамике.
— Диагноз у меня такой, при котором в любой момент могла была быть констатация моей смерти. У меня уже началось отмирание тканей, — объясняет Надежда, показывая заключение врачей.
«Бригады заняты, вызов неотложный»: что говорит Минздрав НСО
Спустя неделю после операции девушку выписали из больницы, и она решила пожаловаться на случившееся в администрацию президента. Ответ по обращению подготовил Минздрав Новосибирской области. Документ Надежда прислала в редакцию НГС.
В скорой помощи Новосибирска провели «внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности».
— Нарушений не установлено. Вызов бригады скорой медицинской помощи был отнесен к неотложным. В соответствии с приказом Минздрава РФ в случае поступления вызова в неотложной форме, на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой при отсутствии вызовов экстренных, — говорится в ответе Минздрава НСО. — Все бригады скорой на момент принятия вызова находились на обслуживании других вызовов с экстренными поводами и вызовов с неотложными поводами, поступивших ранее.
Вызов Надежды согласно документу был на контроле у старшего дежурного врача.
— За время ожидания симптомов ухудшения вашего состояния подтверждено не было, — подчеркивают чиновники. — Вызов скорой медицинской помощи вами был отменен.
Такой ответ возмутил Надежду. Она подтвердила — вызов действительно отменили, но уже во время звонка соседа, когда девушку тащили в машину.
— Все разговоры пишутся на скорой. И я уверена, что мои разговоры даже не послушали. Отписались — сами отменили вызов. Так вы послушайте, как он был отменен! — недовольна Надежда.
Экстренный и неотложный — в чем разница
Все вызовы в скорой помощи делятся на две большие группы — экстренные и неотложные. Максимальное время доезда скорой на экстренные вызовы — 20 минут.
По данным Минздрава Новосибирской области, среднее время доезда скорой помощи в Новосибирске в 2023 году на вызовы с такими экстренными поводами как инфаркт — 18,5 минут; инсульт — 19,8 минут; ДТП — 13,2 минуты.
Два источника НГС, знакомые с ситуацией на скорой помощи, объяснили, в этом случае нужно внимательно изучать от какого момента считается время. От звонка человека и до приезда скорой, или от передачи вызова диспетчером бригаде и ее приездом. Источники утверждают, что в статистику могут подаваться данные по второму варианту, а общее время ожидания в этом случае иногда может превышать 20 минут.
— Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, — объяснили в Минздраве Новосибирской области.
Состояния, требующие экстренной помощи:
- нарушения сознания;
- нарушения дыхания;
- нарушения системы кровообращения;
- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;
- болевой синдром;
- травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов);
- термические и химические ожоги;
- кровотечения любой этиологии;
- роды, угроза прерывания беременности.
Все остальные вызовы относят к неотложным. Время доезда медиков до пациента после вызова не регламентировано.
Жалоба в страховую и прокуратуру: мнение эксперта
Медицинский юрист Евгений Павлов предположил, что нарушение у скорой помощи все-таки может быть в определении категории вызова.
— Скорая должна была приехать без разговоров на боли в животе, потерю сознания в течение 20 минут после звонка человека. Но важно уточнить: девушка должна была все четко проговорить, все симптомы, — подчеркнул Евгений Павлов. — Нужно изучить запись. И именно скорая помощь должна будет доказывать, что женщина не проговаривала такие опасные симптомы.
Юрист советует Надежде обратиться в ее страховую компанию по полису ОМС. Сделать это нужно письменно в свободной форме с просьбой проверить качество оказания медпомощи. Нужно подробно описать, что происходило в тот день.
— Нужно это для того, чтобы страховая провела экспертизу качества оказанной медпомощи, почему отправили в неотложный вызов. Пусть страховая бесплатно это сделает, — подчеркивает юрист.
Также жалобу можно отправить в территориальный фонд ОМС и прокуратуру Новосибирской области.
Редакция НГС обратилась за комментариями в ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» и в Минздрав Новосибирской области, приложив в электронном виде разрешение от Надежды на разглашение медицинской тайны.
В Минздраве Новосибирской области ответили, что за комментариями нужно обращаться на станцию скорой медицинской помощи. И добавили, что обращение СМИ не может являться основанием для внеплановой проверки. Чиновники также заявили, что им не достаточно разрешения на разглашение медицинской тайны в электронном виде.
Публикуем ответ ведомства полностью. Ответ от скорой помощи будет опубликован после получения.
На прошлой неделе автоинспекторы помогли доставить в больницу 7-летнюю девочку с температурой под 40 градусов и корью — ее мама не могла дождаться скорую пять часов.
Более подробно о ситуации на скорой Новосибирска мы разобрали в отдельном материале.