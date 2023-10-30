«Я просто умирала»: сибирячка с адской болью после операции два часа умоляла скорую приехать — девушку спасли соседи

Надежда подчеркивает, что пыталась убедить врачей приехать к ней поскорее около двух часов. Как она вспоминает, даже встать с постели она просто не могла.



— Боль дикая была. Позвонила опять, сказала: «Вы понимаете, я сейчас просто умру. Скажите, что мне делать, что выпить. Помогите мне, если машина не едет». Мне ответили: «Машина в пути». А я уже всё. А меня просто заживо хоронили, — не сдерживает эмоции сибирячка.

Надежда, потеряв надежду на скорую помощь, начала обзванивать соседей. Несколько человек спустились и стали тоже звонить в скорую. По словам сибирячки, диспетчер ответила одному из соседей, чтобы он сам отвез ее в стационар. Надежду отнесли в один из автомобилей и повезли в больницу. Там ей провели операцию.