Врачи так и не приехали: сибирячка пять часов прождала скорую для 7-летней дочки и сама повезла ее в больницу

Автоинспекторы помогли доставить в больницу 7-летнюю девочку с температурой под 40 градусов и корью — ее мама не смогла дождаться скорую пять часов в Новосибирске.
— Моя племянница заболела. У нее корь, температура под 40 градусов приближалась. Общее состояние было пугающее. Педиатр дала направление в больницу, — объяснила корреспонденту НГС тетя заболевшей девочки Екатерина. — Вызвали скорую, прождали ее в общей сложности 5 часов и приняли решение ехать сами в больницу.
Врачи так и не приехали на вызов. На часах было около 18:00 — самый час пик. Дороги Новосибирска сковали пробки. Мама девочки позвонила в полицию и попросила о помощи. На площади Ленина автомобиль встретил экипаж ГИБДД и сопроводил их до больницы. Сейчас ребенок находится под капельницами.
— Хочется от всей души поблагодарить экипаж ГИБДД. Ребята, здоровья вам и вашим семьям! — поблагодарила сотрудников Екатерина.
А также она обратилась с вопросом к корреспонденту НГС.
— А вы можете узнать, что там у нас со скорыми? Мне автоинспекторы сказали, что даже на их вызовы быстро не приезжают. Ладно, мы справились с ситуацией. А если инсульт, инфаркт, то что людям делать? — недовольна сибирячка.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Минздрав Новосибирской области, а также к Александру Балабушевичу, главврачу скорой помощи Новосибирска. Главврач был крайне возмущен, что корреспондент НГС обратилась к нему за комментариями по личному номеру, который в свое время он давал редакции.
— В установленные законом сроки мы вам ответим, — написал Александр Балабушевич.
Ответы на обращение редакции будут опубликованы после получения.
— 20 октября наряд полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску нес службу на территории Центрального района, на площади Ленина. Около 18:30 по радиостанции получили информацию от дежурного, что обратились граждане, с просьбой оказании помощи. У ребенка была высокая температура. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали и сопроводили автомобиль в лечебное учреждение, — объяснили ситуацию корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ситуация на скорой помощи в Новосибирске остается непростой. В конце сентября мы публиковали истории новосибирцев, которые не могут дозвониться и часами ждут скорую помощь.