freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 95.91
eur 101.43
Тема дняСибиряк пригвоздил свое ухо к дереву
Все новости
Все новости

Врачи так и не приехали: сибирячка пять часов прождала скорую для 7-летней дочки и сама повезла ее в больницу

Женщине в итоге помогли сотрудники ГИБДД

719

Экипаж помог добраться ребенку до больницы

Поделиться

Автоинспекторы помогли доставить в больницу 7-летнюю девочку с температурой под 40 градусов и корью — ее мама не смогла дождаться скорую пять часов в Новосибирске.

— Моя племянница заболела. У нее корь, температура под 40 градусов приближалась. Общее состояние было пугающее. Педиатр дала направление в больницу, — объяснила корреспонденту НГС тетя заболевшей девочки Екатерина. — Вызвали скорую, прождали ее в общей сложности 5 часов и приняли решение ехать сами в больницу.

Врачи так и не приехали на вызов. На часах было около 18:00 — самый час пик. Дороги Новосибирска сковали пробки. Мама девочки позвонила в полицию и попросила о помощи. На площади Ленина автомобиль встретил экипаж ГИБДД и сопроводил их до больницы. Сейчас ребенок находится под капельницами.

— Хочется от всей души поблагодарить экипаж ГИБДД. Ребята, здоровья вам и вашим семьям! — поблагодарила сотрудников Екатерина.

А также она обратилась с вопросом к корреспонденту НГС.

— А вы можете узнать, что там у нас со скорыми? Мне автоинспекторы сказали, что даже на их вызовы быстро не приезжают. Ладно, мы справились с ситуацией. А если инсульт, инфаркт, то что людям делать? — недовольна сибирячка.

Редакция НГС обратилась за комментариями в Минздрав Новосибирской области, а также к Александру Балабушевичу, главврачу скорой помощи Новосибирска. Главврач был крайне возмущен, что корреспондент НГС обратилась к нему за комментариями по личному номеру, который в свое время он давал редакции.

— В установленные законом сроки мы вам ответим, — написал Александр Балабушевич.

Ответы на обращение редакции будут опубликованы после получения.

— 20 октября наряд полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску нес службу на территории Центрального района, на площади Ленина. Около 18:30 по радиостанции получили информацию от дежурного, что обратились граждане, с просьбой оказании помощи. У ребенка была высокая температура. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали и сопроводили автомобиль в лечебное учреждение, — объяснили ситуацию корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ситуация на скорой помощи в Новосибирске остается непростой. В конце сентября мы публиковали истории новосибирцев, которые не могут дозвониться и часами ждут скорую помощь.

По теме

Скорая помощьГИБДДАвтоинспекторыПомощь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter