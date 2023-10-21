Врачи так и не приехали: сибирячка пять часов прождала скорую для 7-летней дочки и сама повезла ее в больницу

— 20 октября наряд полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску нес службу на территории Центрального района, на площади Ленина. Около 18:30 по радиостанции получили информацию от дежурного, что обратились граждане, с просьбой оказании помощи. У ребенка была высокая температура. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали и сопроводили автомобиль в лечебное учреждение, — объяснили ситуацию корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.