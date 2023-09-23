«Раз шесть за вечер набирали»: истории новосибирцев, которые не могут дозвониться и часами ждут скорую помощь

Раз шесть за вечер, наверное, мы звонили в скорую. В конце уже попросили соединить с каким-нибудь врачом, чтобы он проконсультировал, что делать в нашей ситуации, чем можно сбивать температуру. Нас соединили где-то в районе полуночи с каким-то, как нам сказали, главврачом.

Та, выслушав нашу историю, сказала, что принимать жаропонижающие нельзя, а надо ждать скорую. Врач еще пообещала как-то ускорить приезд скорой. Где-то только через час-полтора после этого разговора приехала на скорой пожилая женщина — одна, а не два-три человека, как было раньше, — и поставила укол. В обще сложности мы ждали приезд скорой шесть часов.

