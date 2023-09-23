«Раз шесть за вечер набирали»: истории новосибирцев, которые не могут дозвониться и часами ждут скорую помощь

В конце августа врачи и фельдшеры с новосибирской скорой не смогли больше молчать и заявили о непростой ситуации с неотложкой. Сотрудники рассказали об увольнениях коллег, тяжелом графике, низких зарплатах и диспетчерской программе, которая, по их данным, ставит под угрозу жизни и здоровье пациентов. Они заявили, что люди по этим причинам часами не могут дождаться медиков. Признания работников скорой вызвали огромный общественный резонанс, проверку начали прокуратура, Следственный комитет, но руководство ССМП решило пойти другим путем, заявив, что данные не соответствуют действительности. Увидев опровержения со стороны властей, поддержать медиков решили сами пациенты — чтобы подтвердить слова врачей, они рассказали свои истории о том, как часами ждали помощи. Мы публикуем часть историй, которые читатели присланы в редакцию.
«Раз шесть за вечер, наверное, мы звонили в скорую»
— Вечером в воскресенье, 27 августа, у ребенка поднялась температура до 38,3 градуса. Через некоторое время температура скакнула до 39 градусов. Проблема в том, что ребенок лечится и принимает препараты, которые не совместимы с некоторыми жаропонижающими, поэтому сбивать температуру можно было только обтираясь, но это помогало ненадолго. Температура держалась, ребенка начало тошнить. Практически сразу мы вызвали скорую помощь. Это было где-то в 19:08. Объяснили ситуацию. Нам сказали: «Ждите, пока нет свободных бригад». Ничего конкретного не говорили — когда примерно ждать, сколько — только повторяли всё: «Ждите, ждите».
Раз шесть за вечер, наверное, мы звонили в скорую. В конце уже попросили соединить с каким-нибудь врачом, чтобы он проконсультировал, что делать в нашей ситуации, чем можно сбивать температуру. Нас соединили где-то в районе полуночи с каким-то, как нам сказали, главврачом.
Та, выслушав нашу историю, сказала, что принимать жаропонижающие нельзя, а надо ждать скорую. Врач еще пообещала как-то ускорить приезд скорой. Где-то только через час-полтора после этого разговора приехала на скорой пожилая женщина — одна, а не два-три человека, как было раньше, — и поставила укол. В обще сложности мы ждали приезд скорой шесть часов.
«На анафилактический шок ехали 40 минут»
— Осенью 2022 года вечером вызвала скорую по поводу сердечного приступа. Приехали, посмотрели на меня, уехали. Через 4 часа у меня поднялась температура, к утру я заболела. На следующий день сделали экспрес-тест — оказалось, меня заразили ковидом. От меня заразился сын. Через три дня меня скорая отвезла в Пашино, в «ковидный госпиталь» (это отдельный фильм ужасов). Машина стояла возле больницы около часа, в ожидании, пока меня примут.
Весной этого года у меня развилась аллергия на лекарство. Как меня гоняли по больницам — отдельная история. Но раз мне вызвали скорую прямо в поликлинику № 1. Сказали «срочный вызов, отек Квинке, анафилактический шок». Ехала 40 минут.
Я уже хотела пойти домой, но врач не отпустила, сказала, что тогда ее оштрафуют за ложный вызов. Приехали, посмотрели на меня, смерили АД и отвезли в больницу № 12. Там сделали анализы и отправили домой. Я люблю нашу современную медицину! А особенно люблю работу скорой помощи.
«Мог быть третий инсульт»
— Мой папа вызвал скорую помощь 20 августа около 21:00 с жалобой на высокое (180/200) давление. В этот момент он находился дома один. Ранее перенес 2 ишемических инсульта, один из которых был тяжелый, все это указал в заявке.
Скорая приехала около двух часов ночи. Считаю такое недопустимым к таким больным, мог быть третий инсульт, и крайне важно оказать помощь в первый час после начала симптомов.
«Вызвали скорую в 14:00, приехала в 20.00»
— Все, что написано в статье, — абсолютная правда. У моего трёхлетнего ребёнка поднялась температура 40,2 градуса. Он с неврологическим статусом, склонен к судорогам. Вызвали скорую в 14:00, она приехала в 20.00.
И это центральный район, мы от станции живём в 15 минутах ходьбы. Три дня назад мой знакомый мучился с болью в животе и высокой температурой, вызвал скорую. Прошло шесть часов — скорая не приехала, соседи на машине транспортировали знакомого в больницу, ему экстренно была сделана операция. Оказался острый перитонит, сейчас лежит в городской больнице после операции. Безобразие сплошное.
«Острая боль, шевелиться почти невозможно»
— Уже почти 5 часов жду скорую помощь, вызвала себе, сказала, что одна дома. Острая боль, шевелиться почти невозможно. И они не едут. Разочарование приходит конкретное.
Записана на утро в платную клинику, надеюсь, доживу. На государственную услугу по своему же полису положиться невозможно. Позорище.
Скорая приехала спустя почти 6 часов, увезли, я в больнице.
«Срок ожидания ответа диспетчера более 10 минут»
— К счастью, пострадавших в моем случае нет. Один раз вызывала скорую для мужчины на улице — ему стало плохо. По номеру 112 ответили быстро, но потом переключили на скорую и предупредили, что срок ожидания ответа диспетчера более 10 минут.
По факту получилось около 15. Медиков дожидаться не было возможности, сколько времени им потребовалось — не знаю.
Во второй раз вызывала скорую своему отцу, сердечнику. Ответа диспетчера ждала тоже долго, а вот врачей так и не дождалась — спустя 4 часа ожидания отменили вызов и поехали в больницу самостоятельно.
«Пытали, выясняя адрес перекрёстка»
— 25 августа на перекрёстке улиц Селезнёва и Державина на пешеходном переходе в 9:15 была сбита девушка. Увидев аварию из окна, я со своего мобильного телефона позвонила в скорую по номеру 103. Не дождавшись ответа, решила, что через 112 будет быстрее!
Там меня пытали, выясняя адрес, на минуточку, перекрёстка! Названия улиц им было недостаточно. Кое-как объяснившись (прошло минут 5), соединили со скорой. Ответа я ждала 2 минуты. Речь шла о жизни человека.
Правда, сориентировались быстро, приехали через 5 минут. На момент приезда девушка была жива. По данному факту написала жалобу на работу экстренной службы 112.
«По телефону говорили: «Нет бригад»
— 25 августа я сломала ногу. Выходила из магазина и очень неудачно упала. Еле как доковыляла до дома. Нога страшно опухла, идти потом я просто не могла.
Вызвала скорую в 15:30. Несколько раз звонила. По телефону говорили: «Нет бригад». В итоге в 18:30 приехал сын, и мы сами уехали в больницу.
Во всем виноват диспетчер
— 55-летняя женщина начала слегка терять сознание, у нее посинели губы. В 14:10 дочь заболевшей вызвала скорую помощь. Медики прибыли на место в 14:55.
В машину скорой посадили ее всем миром.
На станции скорой помощи в столь долгом прибытии бригады обвинили диспетчера. Он, по их данным, передавая вызов, не назвал номер дома, направил бригаду к «гостинице на Ленина». Водитель понял ориентир не верно и поехал по другому адресу. Диспетчер мог в реальном времени отследить перемещение автомобиля, однако и на этом этапе не скорректировал маршрут.
Что говорят в Минздраве Новосибирской области
Корреспондент НГС отправила 22 сентября официальный запрос в Минздрав области и в ССМП с просьбой прокомментировать данные истории. Мы не стали дожидаться ответа, так как в подобных ситуациях ведомства ссылаются на медтайну и закон о персональных данных и отказываются от разъяснений. По проблемам в самой скорой ответы ведомств НГС публиковал неоднократно.
Также на официальном сайте Минздрава НСО есть разъяснение о порядке оказания скорой помощи. Вызовы делятся на неотложные и экстренные. Первыми считаются те, где нет непосредственной угрозы для жизни. В первую очередь, бригады выезжают именно на экстренные.
Неотложные вызовы скорая может передавать в поликлинику.
— Если вызов поступает за пределами времени работы службы неотложной помощи (поликлиники), то его ставят в очередь обслуживания неотложных вызовов скорой медицинской помощи, — объяснили в Минздраве НСО. — Освобождающимся бригадам приоритетно передаются вызовы с экстренными поводами. Приоритетность обслуживания вызовов определяется не возрастом пациента, а поводом вызова. Время ожидания на вызовы в неотложной форме при оказании скорой медицинской помощи, в том числе несовершеннолетним пациентам, не регламентировано. Вызовы в неотложной форме обслуживаются при отсутствии вызовов в экстренной форме.
Более подробно о ситуации на скорой Новосибирска и как власти пытаются замять скандал мы разобрали в отдельном материале.