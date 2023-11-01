Эксперты из федерального Минздрава приехали проверять новосибирскую скорую

Эксперты федерального Минздрава проверили работу новосибирской станции скорой медицинской помощи.

Источник НГС сообщил, что делегация была на прошедших выходных. Он добавил, что эксперты проверяли не только кадровую ситуацию на скорой, но и работу новой программы, к которой также возникало много вопросов.

