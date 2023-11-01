Эксперты из федерального Минздрава приехали проверять новосибирскую скорую

Эксперты федерального Минздрава проверили работу новосибирской станции скорой медицинской помощи.
Источник НГС сообщил, что делегация была на прошедших выходных. Он добавил, что эксперты проверяли не только кадровую ситуацию на скорой, но и работу новой программы, к которой также возникало много вопросов.
Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи.
В правительстве Новосибирской области подтвердили визит делегации.
— На прошлой неделе представители Министерства здравоохранения РФ работали в Новосибирской области. В ходе ежегодного планового выезда в субъекты РФ эксперты ознакомились с работой нескольких медицинских организаций региона, оказывающих медицинскую помощь по разным профилям, в том числе ССМП, — ответили на запрос редакции НГС в правительстве Новосибирской области.
Корреспондент НГС отправила запросы в Минздрав Новосибирской области и станцию скорой помощи Новосибирска с просьбой уточнить детали проверки.
Более подробно ситуацию на скорой Новосибирска мы разобрали в отдельном материале.
В начале этой недели жительница Новосибирска Надежда Сермолотова заявила, что чуть не умерла, пока ждала скорую помощь