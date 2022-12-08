Сибиряк 3 часа ждал скорую для ребенка с высокой температурой — показываем, когда должны приезжать врачи

Тогда, по словам мужчины, он позвонил на горячую линию Росздравнадзора. После 19:00 Виталий снова обратился в скорую помощь, тогда его вызов перевели на бригаду.

— В 19:30 пришел фельдшер, но, согласно приказу по детям, фельдшер должен явиться в течение 1,5 часа, если он понимает, что не успевает, то должен перевести вызов на бригаду скорой помощи. Сама бригада прибыла в 19:52, — рассказал мужчина. — Жестоко, когда ты ничего не можешь сделать, температура не сбивается, а по телефону 103 говорят ожидать.