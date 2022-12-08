Сибиряк 3 часа ждал скорую для ребенка с высокой температурой — показываем, когда должны приезжать врачи

В Центральном районе Новосибирска врач приехал к больному 2-летнему ребенку с температурой 40 градусов спустя 2,5 часа после вызова, а еще через 30 минут приехала бригада скорой помощи. НГС узнал у Минздрава, когда и в какое время должна приезжать скорая помощь и приходить врачи.
«Не вставал с кровати, не пил воду»
2-летний сын Виталия Киселева заболел, у ребенка появился насморк и поднялась температура. Спустя несколько дней, когда Виталий пришел с работы в 17:00, на термометре было 40 градусов.
— Он не вставал с кровати, не пил воду. Я позвонил по номеру 103, где приняли заявку, время было 17:09. Когда прошел примерно час, я позвонил опять, чтобы узнать, едет ли скорая. На это мне ответили, что мой вызов перевели на дежурного фельдшера, ссылаясь на приказ, а скорая не приедет, — сообщил Виталий.
Тогда, по словам мужчины, он позвонил на горячую линию Росздравнадзора. После 19:00 Виталий снова обратился в скорую помощь, тогда его вызов перевели на бригаду.
— В 19:30 пришел фельдшер, но, согласно приказу по детям, фельдшер должен явиться в течение 1,5 часа, если он понимает, что не успевает, то должен перевести вызов на бригаду скорой помощи. Сама бригада прибыла в 19:52, — рассказал мужчина. — Жестоко, когда ты ничего не можешь сделать, температура не сбивается, а по телефону 103 говорят ожидать.
Мужчину возмутила ситуация, поэтому он обратился к детскому омбудсмену и написал жалобу в прокуратуру Новосибирской области.
В каких случаях приезжает скорая помощь
В ответ на запрос НГС в Министерстве здравоохранения НСО ответили, что приоритетность вызовов скорой делится на две формы:
- экстренная — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
- неотложная — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Бригада скорой помощи при экстренной форме должна приехать за 20 минут с момента вызова. Но на вызовы скорой в неотложной форме 20-минутный норматив не распространяется.
— В случае отсутствия угрозы для жизни пациента, вызов по поводу неосложненной повышенной температуры может быть передан в поликлинику по месту жительства пациента для осмотра и назначения лечения врачом неотложной службы поликлиники, — объяснили в Министерстве.
Для оказания помощи детям в неотложной форме в поликлиниках организованы специальные кабинеты. Врач выезжает на дом к больным, которые не могут посетить учреждение. Например, дети с повышенной температурой, состояние которых не сопровождается потерей сознания, дыхательными расстройствами, рвотой и появлением сыпи.
Врач в поликлинике работает в будние дни с 14:00 до 20:00, вызовы принимаются до 19:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:00. Когда врач не принимает вызовы, на них выезжает бригада скорой помощи.
— Приказом регламентируется только время выполнения врачом детского населения выезда на дом после поступления вызова в регистратуру. Время прибытия на вызов приказом не регламентируется, — сообщили в министерстве.
В приказе «О создании службы неотложной помощи детскому населению на территории города Новосибирска» указано, что фельдшер должен приехать в течение 1,5 часа. Если же обращение не обслужено, то вызов записывают как вызов скорой помощи и направляют в первую очередь на вызов бригаду.
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