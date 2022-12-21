Скорая приедет на высокую температуру, только если есть дополнительные симптомы — перечисляем их

Точно нужно набрать 103, и скорая приедет на высокую температуру, если есть еще какой-то из дополнительных симптомов:



появился судорожный синдром;

нарушение сознания;



сыпь;



рвота.

Врач также напомнил, что специалисты скорой помощи не назначают основное лечение, а могут только снять острое состояние, которое угрожает жизни, и при необходимости отвезти пациента в больницу. Также врачи и фельдшеры скорой не выписывают больничные листы.