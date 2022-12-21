Скорая приедет на высокую температуру, только если есть дополнительные симптомы — перечисляем их

Скорая помощь не приезжает к новосибирцам с высокой температурой. Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич объяснил почему и назвал дополнительные симптомы, при которых скорая приедет.
— Все вызовы, которые принимаются диспетчерами, они дифференцируются. Экстренные — угрожают жизни человека. Неотложные — угрозы жизни нет. Повышение температуры само по себе не несет прямой угрозы жизни человека. Вызов передается в неотложную службу, — объяснил Александр Балабушевич.
Точно нужно набрать 103, и скорая приедет на высокую температуру, если есть еще какой-то из дополнительных симптомов:
- появился судорожный синдром;
- нарушение сознания;
- сыпь;
- рвота.
Врач также напомнил, что специалисты скорой помощи не назначают основное лечение, а могут только снять острое состояние, которое угрожает жизни, и при необходимости отвезти пациента в больницу. Также врачи и фельдшеры скорой не выписывают больничные листы.
— Диспетчер сортирует вызовы, и если он не экстренный, то переводится в поликлинику. Ни один вызов у нас не теряется, — объяснила Елена Аксенова. — Допустимо, что врач поликлиники позвонит вам и уточнит информацию. Он расставляет приоритеты.
В приоритете — дети до года, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. К ним врач придет в первую очередь, остальных в течение суток проконсультирует по телефону.
— Врач может дать общие рекомендации: прием жаропонижающих, питьевой режим. Чтобы к его приходу было улучшение. И с этого момента считается начало болезни для открытия больничного листа. Вызов должен быть зарегистрирован. В зависимости от степени тяжести пациенту могут предложить прийти в поликлинику в отдельную зону. Температура 39 градусов — это временное явление, и она может быть снижена, — объяснила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова.
При каких симптомах точно не нужно идти в поликлинику и следует ждать врача дома:
- неснижаемая температура;
- тяжелая форма бронхиальной астмы, ХОБЛ;
- сахарный диабет;
- маломобильность;
- тошнота, рвота;
- сыпь любого характера.
При этом в Новосибирской области врачи отрицают начало эпидемии ОРВИ. Сегодня они отвечали на вопросы жителей в прямом эфире.
В аптеках вырос спрос на жаропонижающее — новосибирские родители пожаловались на отсутствие детского «Нурофена» в продаже.