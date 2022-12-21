«Вообще не говорим такое слово — эпидемия»: в НСО эпидпорог по ОРВИ превышен в половину

В Новосибирской области врачи отрицают начало эпидемии ОРВИ. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова сообщила, что сейчас фиксируется лишь превышение эпидпорога.

— Мы вообще не говорим такое слово — эпидемия. В настоящий момент в течение нескольких недель фиксируем повышение эпидпорога по ОРВИ, — отметила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира в Правительстве НСО. — Мы увидим увеличение почти в половину от обычного значения, поэтому достаточно большая нагрузка на систему здравоохранения. Что радует — больше 60% случаев это легкое течение.