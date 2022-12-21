Скорая на температуру не приедет, эпидпорог превышен: что происходит из-за роста ОРВИ и гриппа в НСО

В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю было зафиксировано более 45 тысяч новых случаев. В прямом эфире замминистра здравоохранения НСО, а также главные врачи медучреждений рассказали, как складывается ситуация в регионе.



Началась ли в регионе эпидемия? Почему заболевших становится всё больше? Как работают врачи при всплеске заболеваемости?

Мы вели расшифровку встречи с врачами. Если вам неудобно читать здесь, то вы можете узнать всё самое главное в нашем Telegram-канале.