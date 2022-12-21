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Свиной грипп и ОРВИ в НСООнлайн-трансляция

Скорая на температуру не приедет, эпидпорог превышен: что происходит из-за роста ОРВИ и гриппа в НСО

На вопросы ответили замминистра здравоохранения НСО, а также главные врачи медучреждений

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В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю было зафиксировано более 45 тысяч новых случаев. В прямом эфире замминистра здравоохранения НСО, а также главные врачи медучреждений рассказали, как складывается ситуация в регионе.

Началась ли в регионе эпидемия? Почему заболевших становится всё больше? Как работают врачи при всплеске заболеваемости?

Мы вели расшифровку встречи с врачами. Если вам неудобно читать здесь, то вы можете узнать всё самое главное в нашем Telegram-канале.

Александра Бруня

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Трансляция начнется в 12:00.

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Александра Бруня

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Накануне новосибирские родители пожаловались на отсутствие детского «Нурофена» в продаже. Мы прошлись по аптекам, чтобы узнать, есть ли проблема с препаратом, а также спросили у врачей и провизоров, какие альтернативы есть.

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Александра Бруня

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Прямой эфир начался.

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Александра Бруня

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Главная нагрузка легла на скорую помощь и поликлиники, которые перевели на полную рабочую неделю.

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Александра Бруня

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Елена Аксенова, замминистра здравоохранения НСО, объяснила, почему на вызов скорой приходит врач из поликлиники.

— Диспетчер сортирует вызовы, и если он не экстренный, то переводится в поликлинику. Ни один вызов у нас не теряется, — объяснила Елена Аксенова. — Допустимо, что врач поликлиники позвонит вам и уточнит информацию. Он расставляет приоритеты. В приоритете — дети до года, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Врач может дать общие рекомендации — прием жаропонижающих, питьевой режим. Чтобы к его приходу было улучшение. И с этого момента считается начало болезни для открытия больничного листа. Вызов должен быть зарегистрирован.

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Александра Бруня

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Врач должен сообщить, когда его ожидать.

— В зависимости от степени тяжести пациенту могут предложить прийти в поликлинику в отдельную зону. Температура 39 градусов — это временное явление и она может быть снижена, — ответила Елена Аксенова.

Кому точно не нужно идти в поликлинику:

  • неснижаемая температура;
  • тяжелая форма бронхиальной астмы, ХОБЛ;
  • сахарный диабет;
  • маломобильный человек;
  • тошнота, рвота;
  • сыпь любого характера.

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Александра Бруня

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— Не говорим слова «эпидемия» сейчас. В течение нескольких недель фиксируем превышение эпидпорога. Мы видим увеличение в половину от нормального значения. Больше 60% случаев — это легкое течение, — отметила замминистра.

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Александра Бруня

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Жители жалуются, что к детям с высокой температурой не приходят врачи, но при этом оказывают консультации по телефону.

— Все дети обязательно осматриваются на дому. Доктор может не посетить сразу. Стараемся в первые сутки. Но обязательно говорят, когда врач будет. Если в каком-то конкретном случае это не произошло, то вопрос этот будет решен, — отметила главный врач Галина Давидович.

Если врач не приходит, то нужно снова обратиться в 122.

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Александра Бруня

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— Выявили следующую закономерность. За сутки поступает много повторяющихся вызовов из разных источников — «Госуслуги», 122, со скорой. Всё это регистрируется. Вызовы не теряются. Для того чтобы не создавать этого хаоса. Иногда бывает, что к одному пациенту приходит два раза врач, а к кому-то ни разу. При повторном звонке нужно говорить, что уже обращались, — объяснила главный врач поликлиники № 7 Ольга Батищева.

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Александра Бруня

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Врачи отмечают, что ОРВИ дети болеют чаще, чем коронавирусом. Самые напряженные дни по вызовам — понедельник и вторник.

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Александра Бруня

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Врачи напоминают, что единый телефон для вызова доктора на дом — 122. А 112 — это телефон для вызова экстренных служб.

— Всё попадает в одну медицинскую систему. Мы отходим от входящих звонков в поликлиники, — отметила Елена Аксенова.

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Александра Бруня

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Все поликлиники города работают с 08:00 до 20:00.

— Если вы заболели и есть признаки в выходные, то обращайтесь за помощью сразу. Если вызовете врача в субботу и бригада дежурная придет, то в понедельник будет меньше нагрузка на врачей, — отметила замминистра.

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Александра Бруня

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Если неэкстренный вызов поступает после 16:00, то он передается на обслуживание на следующий день.

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Александра Бруня

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Много вопросов по работе поликлиник в Бердске. Жители жалуются на хамство со стороны сотрудников, на то, что система отмечает, что врач был, а на самом деле никто не приходил.

— Да, проблемы есть. Эпидситуация сложная добавила трудностей. В плановую работу внесла этот элемент дополнительной напряженности, — сообщила главврач Бердской больницы Елена Тоцкая.

Она добавила, что жалобы отрабатываются специалистами.

Практически все медорганизации сейчас имеют Telegram-каналы, поэтому сейчас можно отправить жалобу и таким образом, а не только на горячие линии и в приемную главврача.

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Александра Бруня

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Александр Балабушевич, руководитель скорой помощи:

— Все вызовы, которые принимаются диспетчера, они дифференцируются. Экстренные — угрожают жизни человека. Неотложные — угрозы жизни нет. Повышение температуры само по себе не несет прямой угрозы жизни человека. А если оно сопровождается нарушением сознания, судорожным синдромом, сыпью — тогда в скорую помощь нужно обращаться. Во всех других случаев вызов передается в неотложную службу.

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Александра Бруня

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Жители жалуются, что трудно и даже невозможно дозвониться до скорой.

— Есть два пути вызова скорой помощи — 103 и 112. Конечно, количество звонков увеличилось в несколько раз. И если говорим об обращениях к диспетчерам, то в мирное время обычно 2500 обращений, в последнее время — 8 тысяч. Нагрузка возрастает. Но если набирать, сбрасывать и потом опять так делать, то с каждым новым набором человек встает в самый конец очереди. Когда набирается номер 103 и произошло соединение, то вам обязательно ответят, вы в очереди. Дожидайтесь ответа оператора, — объяснил Александр Балабушевич.

Когда точно нужно набрать 103 и скорая приедет при температуре:

  • появился судорожный синдром:
  • нарушение сознания;
  • сыпь;
  • рвота.

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Александра Бруня

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Скорая помощь купирует экстренные состояния и определяет — передать на амбулаторный этап или везти в больницу.

— Для купирования температуры без осложнений вызывать скорую нет смысла. Скорая не назначает базисное лечение и не выдает листки нетрудоспособности, — объяснила замминистра Елена Аксенова.

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Александра Бруня

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Есть ряд обращений от новосибирцев, что приходят очень молодые работники.

— У нас выведены ординаторы и старшекурсники. Если медработник молодой — это не значит, что он не обладает необходимыми знаниями. Все имеют доступы и знания, — объяснила Елена Аксенова.

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Александра Бруня

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На этом прямой эфир завершен. Спасибо, что были с нами. Берегите себя!

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