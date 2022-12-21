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«В стране сейчас некоторые трудности»: в Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен» — можно ли его заменить

Изучаем, где его еще можно купить и что предлагают вместо него

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Проблем с «Нурофеном» для взрослых нет, а вот с детским сиропом не всё так просто

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В Новосибирске снова сезон простуды и гриппа, поэтому в аптеке вырос спрос на жаропонижающее. При этом новосибирские родители пожаловались на отсутствие детского «Нурофена» в продаже. Мы прошлись по аптекам, чтобы узнать, есть ли проблема с препаратом, а также спросили у врачей и провизоров, какие альтернативы есть.

— Мой ребенок болеет разными болезнями уже весь декабрь, поэтому запасы детского «Нурофена» дома исчерпались. В последнюю неделю на смену отиту пришел грипп с высокой температурой. Вчера я попыталась купить детский «Нурофен» возле дома — в двух аптеках на улице Октябрьской сказали, что он закончился. При этом в одной из них всё еще ждут поставку, а во второй говорят, что с ним давно проблемы. Интересно, что еще пару недель назад я спокойно купила там сироп, видимо, были остатки. Мне предложили взять на замену русский сироп «Ибупрофен», но я не стала, потому что ребенок привык к определенному вкусу, — рассказала НГС читательница Елена.

Что в аптеках?

Сервис Lekvapteke подтверждает, что с суспензией «Нурофена» для детей есть проблемы. Бутылочку объемом 100 мл можно попробовать заказать через сайт «Озерки», также он есть в нескольких аптеках Кировского и Советского районов, в одной аптеке Ленинского и Заельцовского районов. Всего в городе «Нурофен» для детей есть в 6 аптеках.

Мы зашли в несколько аптек Центрального района Новосибирска, там жаропонижающего не оказалось. В аптеке «Максавит» на Красном проспекте сказали, что проблемы с лекарством «уже месяцев 7»:

— Нет никакого «Нурофена» сейчас, ни на складах, нигде. До этого у него то один вкус исчезнет, то определенная дозировка. В итоге он совсем исчез, к этому всё и шло. Есть ибупрофен — это его действующее вещество, «Нурофен» — это просто международное название, — пояснили в аптеке.

В качестве замены предлагают только таблетки «Нурофена» или сироп «Ибупрофен». Фармацевт отметила, что «большие аптеки с большими закупками» всё-таки могут позволить себе суспензию «Нурофена».

В аптеке «Эконом» тоже не было детской суспензии. Провизор Нина Чиркина рассказала, что препарата нет в течение месяца. В качестве замены Нина Николаевна предлагает покупателям «Парацетамол» или суспензию «Ибупрофен».

— Формула-то известная, «Нурофен» — это бренд. Люди просто привыкли, особенно когда папы приходят. Мама сказала: «"Нурофен" принеси» — и им нужно то, что написано. Объясняем, что так же с 3 месяцев, та же формула, дозировка. Сейчас идет импортозамещение многих препаратов, — поделилась Нина Николаевна.

При этом у «Парацетамола», например, более короткий период действия — около 3 часов, «Нурофен» и «Ибупрофен» держат температуру в норме дольше.

«Ибупрофен» для детей в аптеке «Эконом» стоит 114 рублей, а «Нурофен» в таком же объеме стоил в пределах 200 рублей, отметила провизор.

В отделении «Муниципальной аптечной сети» на Красном проспекте тоже не было суспензии «Нурофен». По словам провизора, последние упаковки разобрали 2–3 дня назад. На замену предлагают «Нурофен» в таблетках для детей с 6 лет, для детей с 3 лет — «Ибуклин Юниор», для самых маленьких — суспензию «Ибупрофен».

— Деткам есть чем лечиться. Действующее вещество «Нурофена» — ибупрофен. В стране сейчас некоторые трудности, поэтому у нас есть [аналоги]. Есть люди, которые любят «Нурофен» и ездить на «Мерседесе». А есть люди, которым всё равно, — машина есть и есть, она же едет. Так и с препаратами — они же всё равно работают, — рассказал продавец в аптеке.

Суспензия «Ибупрофен» стоит 109 рублей, такая же упаковка «Нурофена» стоила чуть больше 200 рублей, добавили в «Муниципальной аптечной сети».

Суспензия объемом 100 мл есть всего в нескольких городских аптеках

Суспензия объемом 100 мл есть всего в нескольких городских аптеках

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Как объясняют отсутствие «Нурофена»

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин говорит, что «Нурофена» в аптеках нет из-за высокого спроса в сезон простуд. По его словам, проблем с поставками нет.

— Спрос повышен на него, где-то не успеваем. Так же, как «Амоксициллин» и «Амоксиклав» — целенаправленно именно по ним спрос, по ним дефектура и возникла. [Есть] определенная периодичность поставок, она не соответствует потреблению, это есть. А что и как будет — это производители и дистрибьюторы не анонсировали. Мы регулярно запрашиваем, уточняем — такой информации не было, никто не анонсировал. Просто повышенный сезон, берут целенаправленно конкретные торговые наименования, — объяснил Гришунин.

Проблемы с препаратом есть не только в Новосибирске, но и в Екатеринбурге и Челябинске.

— Наблюдается дефицит лекарственных препаратов с международным непатентованным названием «Ибупрофен» в форме выпуска «суппозитории ректальные для детей» (свечи). По информации производителя, это связано с процессом перерегистрации предельной отпускной цены в Минздраве России, — сообщили нашим екатеринбургским коллегам из E1.RU в Росздравнадзоре. — При этом в обращении присутствуют другие формы выпуска для детей с тем же действующим веществом.

В Челябинске проблемы с поставками «Нурофена» подтвердили в «Областном аптечном складе». Там рассказали, что причина отсутствия поставок жаропонижающего неизвестна, а информации по срокам нет.

Мнение врача

«Нурофен» первым появился в аптеках в виде суспензии для детей с ибупрофеном в составе. Поэтому врачи чаще всего назначают его детям, объясняет педиатр клиники «Здравица» Наталья Садыкова.

— Многие годы мы привыкли использовать его как надежный и безопасный препарат. Однако сейчас есть большое количество препаратов других торговых марок, также являющихся суспензией ибупрофена. Их действие будет таким же, как у привычного нам «Нурофена»: снижение температуры, боли, воспаления, — перечислила Наталья Садыкова.

Эффективность таких препаратов сопоставима с «Нурофеном», пояснила педиатр. Кроме того, альтернативой ибупрофену являются препараты парацетамола.

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