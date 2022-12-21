«В стране сейчас некоторые трудности»: в Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен» — можно ли его заменить

— Нет никакого «Нурофена» сейчас, ни на складах, нигде. До этого у него то один вкус исчезнет, то определенная дозировка. В итоге он совсем исчез, к этому всё и шло. Есть ибупрофен — это его действующее вещество, «Нурофен» — это просто международное название, — пояснили в аптеке.

В качестве замены предлагают только таблетки «Нурофена» или сироп «Ибупрофен». Фармацевт отметила, что «большие аптеки с большими закупками» всё-таки могут позволить себе суспензию «Нурофена».

В аптеке «Эконом» тоже не было детской суспензии. Провизор Нина Чиркина рассказала, что препарата нет в течение месяца. В качестве замены Нина Николаевна предлагает покупателям «Парацетамол» или суспензию «Ибупрофен».