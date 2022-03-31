В Новосибирске запускают производство лекарств для щитовидной железы: обещают закрыть 100% рынка страны

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление») планирует с середины апреля начать выпускать по 200 тысяч упаковок в месяц препарата «L-тироксин Реневал». Он применяется для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы. По словам исполнительного директора компании Владимира Гречкина, сейчас на отечественном рынке 90% таких препаратов — зарубежного производства.



— Гормоны щитовидной железы необходимы для проведения заместительной терапии при гипотириозе (состоянии, обусловленном длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы). Заболевания щитовидной железы занимают второе место в структуре эндокринной патологии. Наше производство в Сибири позволит закрыть рынок отечественной продукцией на 100%, — сказал НГС Гречкин.



Сейчас в реестре зарегистрированных лекарственных препаратов для заместительной терапии при гипотириозе имеется два производителя из РФ, включая Renewal.

