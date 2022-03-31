В Новосибирске запускают производство лекарств для щитовидной железы: обещают закрыть 100% рынка страны

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление») планирует с середины апреля начать выпускать по 200 тысяч упаковок в месяц препарата «L-тироксин Реневал». Он применяется для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы. По словам исполнительного директора компании Владимира Гречкина, сейчас на отечественном рынке 90% таких препаратов — зарубежного производства.
— Гормоны щитовидной железы необходимы для проведения заместительной терапии при гипотириозе (состоянии, обусловленном длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы). Заболевания щитовидной железы занимают второе место в структуре эндокринной патологии. Наше производство в Сибири позволит закрыть рынок отечественной продукцией на 100%, — сказал НГС Гречкин.
Сейчас в реестре зарегистрированных лекарственных препаратов для заместительной терапии при гипотириозе имеется два производителя из РФ, включая Renewal.
По словам Гречкина, в «Реневал» работают над тем, чтобы компенсировать низкую представленность лекарственного препарата в аптеках страны, и готовы выпускать столько упаковок продукции, сколько потребуется заказчикам.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал о фактах отсутствия в аптеках страны ряда лекарств, в частности «Левотироксина», который используется при заболевании щитовидной железы. В первую неделю марта его продажи увеличились в 10 раз, во вторую — в пять. Это связано с тем, что пациенты закупали его впрок, писало издание online47.ru. В Новосибирске в марте тоже наблюдался дефицит препаратов с левотироксином натрия.
Renewal (ПФК «Обновление») занимает около 3% российского рынка лекарственных препаратов. Производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун.
21 марта издание 74.RU опросило фармацевтов, которые объяснили, сколько еще продлится дефицит некоторых лекарств в аптеках.