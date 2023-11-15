«Это всё равно мало»: цены на такси в Новосибирске выросли до 111% — как сэкономить на поездках и когда они подешевеют

В Новосибирске взлетели цены на такси — горожанам приходится сокращать свои поездки и прибегать к помощи агрегаторов только в самых крайних случаях. Дальние поездки добавили в стоимости на 70–100%, и это вызывает недовольство не только у пассажиров, но и (внезапно!) у таксистов. Мы сравнили, сколько стоили поездки прошлой осенью и этой, и узнали, когда ездить дешевле и что именно так повлияло на цены.
«У агрегатора высокий спрос на наши деньги»
Новосибирцы заявили, что очень серьезно сократили свои поездки этой осенью из-за повышения стоимости. Теперь горожане прибегают к услугам такси только в крайних случаях.
— Если раньше, когда опаздывала, я могла доехать рано утром от дома до работы за 150 рублей, то сейчас почти каждое утро цена составляет 250–300 рублей. Цены на поездки в другие места тоже выросли, причем вне зависимости от времени суток и погоды. Такое ощущение, что спрос всегда высокий, — возмущена читательница НГС Екатерина. — Но складывается впечатление, что это у агрегатора высокий спрос на наши деньги, потому что трудно представить, что при такой стоимости в Новосибирске 24/7 много вызовов.
Даже ночные поездки многим горожанам пришлось сократить. Читательница НГС Елизавета обычно пользовалась такси, если задерживалась в городе после 22:00. До дома ей приходится добираться сначала на трамвае или метро, а потом на маршрутке.
— И в 22–23:00 я себя не чувствую там в безопасности. Однажды был инцидент с пьяным мужчиной, из-за которого пришлось обращаться к полиции в метро, — объяснила девушка. — После этого пересела на такси. Мне поездка обходилась рублей в 500. Примерно летом это стало стоить 800–1000 рублей. Сейчас сильно сократила поездки и с 22:00 до 23:30 езжу на общественном транспорте — после уже не получается поехать. Стараюсь так планировать, чтобы уезжать домой с друзьями.
Самые дорогие поездки — утренние
Мы попросили читателей предоставить нам информацию о своих поездках в октябре–ноябре прошлого года и этого — сравнили данные и собрали на инфографике.
Оказалось, что сильнее всего выросли цены на поездки утром — от 85 до 111%. В период с 6:00 до 9:00 утра чаще всего либо повышенный, либо очень высокий спрос, который постепенно падает. В вечерние часы цены вновь подскакивают: рост может составлять до 70%. Ночью повышение в среднем составляет 40–50%.
Ощутимее всего выросли поездки на дальние расстояния, а более короткие поездки обходятся дороже в пределах 5–7%.
Ездим днем и с попутчиками
Водители такси в Новосибирске тоже заметили повышение цен, но все же утверждают, что при нынешней инфляции, стоимости запчастей и топлива даже поездка за 400–600 рублей не окупает их расходы.
— Выросло не прям на 100%, где на 30%, я думаю. Добавилось 100–150 рублей в среднем, — отмечает водитель такси Павел. — Но это все равно мало. Вы вообще видели цены на продукты и бензин?
— Я перешел работать вечером и ночью, потому что утром не заработаешь из-за пробок. Даже если цена 700 рублей, то едешь ты час. А днем цены очень низкие: коротыши по 200 рублей, длинные до 400 рублей. Это разве дело? — добавил его коллега Анатолий.
Таксисты подтверждают и снижение количества водителей — машин на линии становится меньше, что создает определенный дефицит. Многие таксисты ушли из профессии из-за требований нового закона. Получать лицензию и оформлять самозанятость готовы не все.
С 1 сентября вступил в силу закон о такси: теперь нельзя стать шофером при наличии непогашенной судимости по тяжелым уголовным статьям. Есть больше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — тоже в такси не возьмут. Таксисты обязаны соблюдать режим отдыха: им разрешено работать максимум по 12 часов в сутки, но не более 40 часов в неделю. Во всех регионах теперь есть реестр перевозчиков, таксистов и рабочих автомобилей — все таксисты, включая самозанятых, обязаны зарегистрироваться в этом реестре. Самозанятые водители должны получать лицензию на работу сами. Более подробно обо всех новых требованиях мы рассказывали здесь.
Если вы хотите экономить на поездках, то стоит выбирать период с 12:00 до 17:00. Таксисты утверждают, что многие водители остаются на линии в это время, чтобы не терять баллы активности, а общий спрос от пассажиров падает.
Можно попробовать заказывать в первые 3–5 минут каждого часа, когда часть водителей выходит на линию, а те, кто уходит с нее не успели полностью это сделать. Тогда таксистов становится чуть больше от общего числа.
— Еще «Попутчиков» этих ввели. Цена там дешевле, но нас тоже такое не устраивает, потому что расходы для водителя увеличиваются вместе с расстоянием. Но для пассажира, может, это и чуть выгоднее, — отметил водитель Павел.
В ноябре рост на 28%
В сервисе заказа такси «Максим» сообщили, что только за первую неделю ноября средний чек поездок в Новосибирске вырос на 28%.
— На цены влияют экономические факторы, увеличивающие себестоимость таксомоторных перевозок: рост цен на топливо, запчасти, ремонт, подорожание новых автомобилей более, чем в два раза. Сейчас на эту ситуацию накладывается и отток водителей из отрасли, вызванный новым законом о такси, — подчеркнули в сервисе.
При этом, по словам агрегатора, потребность в поездках у горожан не снизилась, а цены на такси «еще не достигли той критической точки, после которой горожане начнут отказываться от услуги».
В «Яндекс.Такси» цифрами делиться не стали, а в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили, что в сервисе действует динамическое ценообразование.
— Стоимость поездки складывается из многих факторов: тарифа, объема спроса на поездки, количества свободных машин на линии, расстояния и длительности поездки. Кроме того, на длительность поездки, а значит и на стоимость, влияют сезонные факторы: например, дожди, снегопады, — подчеркнули в «Яндекс.Такси».
В сервисе добавили, что помимо обычных факторов, из-за которых появляется повышающий коэффициент, — таких как плохая погода или час пик — в последние месяцы появились и новые: «драматический» рост цен на автомобили и их обслуживание и дефицит водителей, которые уходят в более прибыльные сферы.
Есть ли надежда на снижение цен?
Эксперты сходятся во мнении, что цены на такси сейчас не просто среагировали на изменения в законе о такси, которые вступили в силу 1 сентября, а подтянулись к более разумному уровню.
— Расходы очень сильно выросли на обслуживание машин, их покупку, на бензин. И сфера такси достаточно долго держала цены, объективно не соответствующие рынку. Они были ниже, чем должны. Поэтому и таксопарки жаловались не прекращая, и водители, — отметила Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси».
Она добавила, что самый большой рост цен отмечают именно в крупных городах, но у всех ситуация разная. Цена зависит от многих факторов. В каждом конкретном регионе своя доступность запчастей, цена на топливо, отдельные региональные акты.
— Снижение цены поездки может быть, только если власть подключится к решению проблемы, поможет подстроиться местным водителям, таксопаркам к новому закону. Такси — это не только поездки из бара, это очень важная социальная отрасль, — подчеркнула эксперт.
Специалист таксопарка «Алмаз» объяснил, что снижение цен стоит ждать в декабре. Многие водители постараются подзаработать перед новым годом, что увеличит количество таксистов на линии.
— Думаем, что ситуация стабилизируется уже к концу ноября. Упадет цена не сильно, но на 15–20% в среднем можно ожидать, — отметили в таксопарке «Алмаз».
Корреспондент НГС поговорила с таксистами, чтобы узнать, куда они не поедут даже за очень большую сумму и на какие уловки идут, чтобы избавиться от невыгодного заказа.