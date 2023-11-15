«Это всё равно мало»: цены на такси в Новосибирске выросли до 111% — как сэкономить на поездках и когда они подешевеют

«У агрегатора высокий спрос на наши деньги»

Новосибирцы заявили, что очень серьезно сократили свои поездки этой осенью из-за повышения стоимости. Теперь горожане прибегают к услугам такси только в крайних случаях.

— Если раньше, когда опаздывала, я могла доехать рано утром от дома до работы за 150 рублей, то сейчас почти каждое утро цена составляет 250–300 рублей. Цены на поездки в другие места тоже выросли, причем вне зависимости от времени суток и погоды. Такое ощущение, что спрос всегда высокий, — возмущена читательница НГС Екатерина. — Но складывается впечатление, что это у агрегатора высокий спрос на наши деньги, потому что трудно представить, что при такой стоимости в Новосибирске 24/7 много вызовов.