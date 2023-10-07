«Пусть на автобусе едут»: карта «мертвых зон» такси в Новосибирске — куда вас не повезут даже за большие деньги

Не хотят водители ездить в Краснообск, Криводановку и Обь.



— Далеко, долго, невыгодно, — объяснил Анатолий. — Не хочу и не поеду я туда ни за какие коврижки! Ни бензин, ни машина за такие поездки не отбивается. Чем короче поездка — тем выгоднее. Лучше коротышей штуки три сделать за час, хоть и по 150–200 рублей, чем ехать в такие дали. Все эти с Петухова, да с Родников пусть на автобусе едут.



Среди стоп-улиц Левобережья — Дивногорская, Большая, Спортивная, Петухова.

«Родники и Пашино будут ждать долго»

На правом берегу Новосибирска с доступностью такси тоже есть проблемы. По сути, спокойно вызвать машину и перемещаться можно в пределах 5–6 километров от центра. В Академгородок тоже удастся уехать, потому что у водителей есть большая вероятность взять пассажира в обратную поездку, но цена будет, конечно, кусаться.

