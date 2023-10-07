«Пусть на автобусе едут»: карта «мертвых зон» такси в Новосибирске — куда вас не повезут даже за большие деньги

Такси в Новосибирске этой осенью стало менее доступным из-за повышения цен. Но даже за 500–700 рублей водители не готовы везти пассажиров в некоторые районы. Корреспондент НГС поговорила с таксистами, чтобы узнать, куда они не поедут даже за очень большую сумму и на какие уловки идут, чтобы избавиться от невыгодного заказа.
«Пусть на автобусе едут»
Таксисты признаются, что с 1 сентября сами плохо понимают, что сейчас происходит с ценами на поездки. Они это описывают как качели. В среднем стоимость поездки выросла на 100–150 рублей, но иногда цена достигает совсем немыслимых показателей. Тогда люди перестают делать заказы, и это слишком сильно, по мнению водителей, роняет стоимость поездки.
— Мне пришлось даже перейти на ночную работу, потому что днем стало вообще невыносимо, — отметил таксист Анатолий. — В шоке просто: то 400 рублей стоит поездка от Петухова до Маркса, то 600 рублей, то вообще 200 рублей.
На левом берегу «мертвыми зонами» таксисты назвали сразу несколько улиц. Такое название им дали за то, что хоть уехать туда и не составляет труда, а вот назад часто приходится возвращаться без пассажира или достаточно долго ждать.
Не хотят водители ездить в Краснообск, Криводановку и Обь.
— Далеко, долго, невыгодно, — объяснил Анатолий. — Не хочу и не поеду я туда ни за какие коврижки! Ни бензин, ни машина за такие поездки не отбивается. Чем короче поездка — тем выгоднее. Лучше коротышей штуки три сделать за час, хоть и по 150–200 рублей, чем ехать в такие дали. Все эти с Петухова, да с Родников пусть на автобусе едут.
Среди стоп-улиц Левобережья — Дивногорская, Большая, Спортивная, Петухова.
«Родники и Пашино будут ждать долго»
На правом берегу Новосибирска с доступностью такси тоже есть проблемы. По сути, спокойно вызвать машину и перемещаться можно в пределах 5–6 километров от центра. В Академгородок тоже удастся уехать, потому что у водителей есть большая вероятность взять пассажира в обратную поездку, но цена будет, конечно, кусаться.
— С одного берега на другой тоже можно будет уехать. Такие поездки дороже, поэтому берем, — отмечает Андрей. — А вот Родники или Пашино будут ждать долго.
Таксисты отмечают, что ночью из центра цены даже за короткую поездку могут составлять 500–600 рублей, а выгоднее всего работать в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Но придется мириться с обилием не совсем трезвых пассажиров.
Точно будут проблемы у тех, кто захочет уехать в поселок Восход, на улицы Волочаевская, Татьяны Снежиной, в Первомайский район и Барышево.
«Везут мешками свои помидоры»
Особую нелюбовь таксисты испытывают к СНТ и любым дачным обществам. Они отмечают, что обычно к участкам нет нормальных дорог, поэтому амортизаторы и подвеска быстрее выходят из строя — это увеличивает расходы. Особенно тех, кто ездит на своих автомобилях, а не арендованных.
— Вот он стоит с мешком помидоров да с мешком картошки. И что? Мне, во-первых, положить куда это все, во-вторых, еще доехать до них надо, — недоволен таксист Андрей. — Они свой урожай вывозят, а я потом подвеску меняй.
СНТ даже на территории Новосибирска предостаточно, поэтому на карте мы их все отмечать не стали. Планируя поездку на дачу, всегда учитывайте, что в сторону СНТ вас может и увезут, причем за приличные деньги, просто потому что таксисту по пути. А вот назад придется как-то добираться самим — на электричке, автобусе или другом общественном транспорте.
«Включаю самолетик»
Уехать из «мертвых зон» горожанам, конечно, удается. Таксисты объясняют это просто: много новых водителей, которым нужно накатать побольше поездок, и мигранты. Остальные стараются от невыгодных поездок отказаться любыми способами.
— Я, если вижу, что поездка дальняк — просто врубаю «самолетик» на телефоне, авиарежим. Связь теряется и агрегатор без последствий для меня отменяет заказ, — поделился профессиональным секретом таксист Анатолий. — Но так сильно часто делать нельзя — только 2–3 раза за день, иначе агрегатор наказывает.
Многие водители согласны терять баллы мотивации — премии к поездкам и разные надбавки, лишь бы не брать слишком дальние заказы.
В конце августа в новосибирском аэропорту Толмачево объяснили правила работы таксистов после скандала между перевозчиками на парковке. Тогда водители выгоняли свою коллегу-женщину с парковки, потому что та якобы забирала их клиентов.