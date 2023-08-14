«Они думали, что я у них отбираю пассажиров»: видео, на котором таксисты в Толмачево скандалят с коллегой-женщиной

Конфликт, по словам женщины, произошел в ночь с 10 на 11 августа , примерно в 00:50. Ольга берет заказы из нескольких агрегаторов такси, иногда у нее выходит получить заказ из Толмачево, а иногда она подходит к пассажирам, которые ищут такси. Всё это она успевает сделать за 15 минут бесплатной парковки на территории аэропорта.

— Я везу пассажира в аэропорт, пока еду, через другое приложение ищу обратный заказ. Если нет заказов, то подхожу к людям, которые ищут такси, предлагаю отвезти за ту цену, что указана у них в приложении. Я спешу, потому что должна успеть за 15 минут, чтобы уехать из аэропорта, — рассказывает Ольга.