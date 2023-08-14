«Они думали, что я у них отбираю пассажиров»: видео, на котором таксисты в Толмачево скандалят с коллегой-женщиной

В Новосибирске на стоянке аэропорта Толмачево произошел конфликт между водителями такси. Как сообщила НГС водитель одного из такси Ольга (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), другие водители, которые принимают заказы в аэропорту, оказались недовольны тем, что она приехала на территорию Толмачево. Женщина использует для работы несколько разных агрегаторов.
Конфликт, по словам женщины, произошел в ночь с 10 на
— Я везу пассажира в аэропорт, пока еду, через другое приложение ищу обратный заказ. Если нет заказов, то подхожу к людям, которые ищут такси, предлагаю отвезти за ту цену, что указана у них в приложении. Я спешу, потому что должна успеть за 15 минут, чтобы уехать из аэропорта, — рассказывает Ольга.
Недавно ее заприметили местные таксисты, которые, по словам Ольги, сначала кричали ей, но она не обращала внимание, а потом подошли толпой. Первый подобный инцидент снять на видео женщина не смогла, но во второй раз получилось.
Перепалка с таксистами попал на видео. Его опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Я к ним не подходила, не трогала их. Они меня начали выслеживать, наблюдают, следят за мной, кричали мне. Подошли толпой из трех человек. Они думали, что я у них отбираю пассажиров, — объяснила Ольга журналисту НГС.
По словам Ольги, за кадром был случайный прохожий мужчина, который помог урегулировать конфликт. Сама женщина признается, что ей стыдно за диалог, который попал на видео, — она вела его в стрессе.
После случившегося Ольга боится заезжать на парковку Толмачево,
По данным источника НГС, на женщину может быть подано встречное заявление и составлен административный протокол. Журналист также направил запрос в пресс-службу аэропорта, чтобы узнать, как сотрудники следят за таксистами на территории Толмачево.
Недавно НГС писал о том, что в аэропорту изменили правила пользования парковкой. Повторный въезд в течение двух часов будет тарифицироваться с первой минуты. Предупреждение написали на шлагбауме на въезде на парковку аэропорта.