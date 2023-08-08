«Платить 400 рублей, чтобы забрал таксист»: в Толмачево изменятся правила парковки

О новых правилах написали пассажиры в приложении 2ГИС. Вчера, 7 августа, появилось несколько сообщений.

— Что за беспредел, какой платный повторный въезд для автомобилей такси, вы что делаете? Сегодня таксист просто высадил возле шлагбаума, и я его прекрасно понимаю. Цены на билеты «космос», так еще и за въезд нужно платить, надеюсь, вас власти города накажут за этот беспредел! — написал пользователь 2ГИС Дмитрий.

— Сделать повторный платный въезд для таксистов в течение 2 часов? В итоге водители высаживают пассажиров снаружи, чтобы не платить. И это естественно, я их понимаю. Страдают обычные люди: или пассажиры, или водители. А ваш эффективный менеджмент — плевок в лицо людям, — написал другой пользователь 2ГИС.