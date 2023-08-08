«Платить 400 рублей, чтобы забрал таксист»: в Толмачево изменятся правила парковки

В новосибирском аэропорту Толмачево меняют правила пользования парковкой. Повторный въезд в течение двух часов будет тарифицироваться с первой минуты. Предупреждение написали на шлагбауме на въезде на парковку аэропорта. В Толмачево подтвердили, что новые правила начнут действовать 15 августа, при этом читатель заявил, что они уже действуют с 7 августа.
Пассажиры возмущены
Как рассказал читатель НГС, о новых правилах информация появилась в воскресенье, а изменения вступили в силу с понедельника, 7 августа.
— Водители такси рассказали, для них это сейчас стало большой проблемой, — рассказал новосибирец.
На сайте Толмачево информации о новых условиях для повторного въезда нет. Там говорится, что первые 15 минут парковки бесплатные, первый час — 400 рублей. По новым правилам, те, кто въезжают во второй раз за два часа, должны заплатить 400 рублей.
О новых правилах написали пассажиры в приложении 2ГИС. Вчера, 7 августа, появилось несколько сообщений.
— Что за беспредел, какой платный повторный въезд для автомобилей такси, вы что делаете? Сегодня таксист просто высадил возле шлагбаума, и я его прекрасно понимаю. Цены на билеты «космос», так еще и за въезд нужно платить, надеюсь, вас власти города накажут за этот беспредел! — написал пользователь 2ГИС Дмитрий.
— Сделать повторный платный въезд для таксистов в течение 2 часов? В итоге водители высаживают пассажиров снаружи, чтобы не платить. И это естественно, я их понимаю. Страдают обычные люди: или пассажиры, или водители. А ваш эффективный менеджмент — плевок в лицо людям, — написал другой пользователь 2ГИС.
— Еще 400 рублей платить за то, чтоб такси могло заехать за мной на территорию. Вы с ума сошли? — задается вопросом новосибирец.
— Теперь пассажиры такси топают на бесплатную парковку, где, кстати, чёрт ногу сломит. Таксисты отказываются заезжать повторно на территорию даже по просьбе пассажиров, что паркинг будет оплачен, так как пассажирам доверия нет, — написал Олег Дементьев.
«Нарушают правила дорожного движения»
В пресс-службе Толмачево объяснили, что изменения в тарифе начнут действовать 15 августа. Такое решение было принято, чтобы ограничить возможность пользования парковкой для нелегальных перевозчиков.
В Толмачево пояснили, что парковкой можно пользоваться бесплатно, чтобы встретить и проводить пассажиров, выгрузить багаж.
В пресс-службе уточнили, что бесплатное время парковки не предназначено для экономии денежных средств частными перевозчиками и такси.
— Многие водители, в том числе и водители такси, часто нарушают правила дорожного движения: оставляют транспортные средства на местах, предназначенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, паркуют транспортные средства на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, осуществляют движение в нарушение требований разметки и так далее — всё это создает помехи для движения. Постоянные въезды-выезды создают заторы на шлагбаумах, приводят к выводу из строя оборудования, — перечислила пресс-секретарь аэропорта.
Как добавили в пресс-службе, такая практика есть в других аэропортах страны. Но в каких именно, не уточнили.
Пресс-секретарь также не уточнила, что делать пассажирам с детьми и чемоданами и придется ли им проходить через всю парковку для вызова такси. Также не было ответа на вопрос, введут ли какие-то послабления для легальных таксистов.
Этим летом жители Новосибирска начали массово жаловаться на выросшие тарифы такси до аэропорта Толмачево и на отказывающихся туда ехать таксистов. При этом претензии есть и к общественному транспорту. Ночью из аэропорта на автобусе уехать невозможно. НГС изучил альтернативные способы добраться до аэропорта. В ответ на материал сибиряки рассказали как о позитивном, так и о негативном опыте поездок в Толмачево.