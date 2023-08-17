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Никому нельзя мешать работать: в Толмачево объяснили правила работы таксистов после скандала

Конфликт между автомобилистами произошел на парковке аэропорта

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После ссоры женщина написала заявление в транспортную полицию

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В новосибирском аэропорту Толмачево объяснили правила работы таксистов после скандала между перевозчиками на парковке. Тогда водители выгоняли свою коллегу-женщину с парковки, потому что та якобы забирала их клиентов. Как отметили в пресс-службе, никто не может запретить таксистам работать.

В ответ на запрос НГС в Толмачево сообщили, что аэропорт проводит открытые конкурсы на заключение договоров аренды помещений, расположенных на парковке, чтобы таксисты могли работать. При этом наличие арендных отношений не дает компании каких-либо других функций, кроме коммерческой, в том числе не наделяет организацию оказывать какое-либо влияние как на пассажиров, так и на остальных водителей.

— Наличие на территории аэропорта служб заказа такси не препятствует иным субъектам, имеющим законное право на ведение предпринимательской деятельности в этой области, оказывать свои услуги. При этом АО «Аэропорт Толмачево» не компетентно вмешиваться в коммерческую деятельность операторов такси как имеющих договорные отношения с аэропортом, так и не имеющих таких отношений, — отметили в аэропорту.

Следить за правопорядком и защищать граждан должны сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Толмачево.

Конфликт между водителями произошел у Толмачево в ночь с 10 на 11 августа. Женщину якобы заметили местные таксисты, которые сначала кричали ей, но она не обращала на это внимания, а потом подошли толпой. Женщина написала заявление в транспортную полицию, по данным источника НГС, на женщину может быть подано встречное заявление и составлен административный протокол. После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

Недавно НГС писал о том, что в аэропорту изменили правила пользования парковкой. Повторный въезд в течение двух часов будет тарифицироваться с первой минуты. Предупреждение написали на шлагбауме на въезде на парковку аэропорта.

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