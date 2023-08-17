Никому нельзя мешать работать: в Толмачево объяснили правила работы таксистов после скандала

В ответ на запрос НГС в Толмачево сообщили, что аэропорт проводит открытые конкурсы на заключение договоров аренды помещений, расположенных на парковке, чтобы таксисты могли работать. При этом наличие арендных отношений не дает компании каких-либо других функций, кроме коммерческой, в том числе не наделяет организацию оказывать какое-либо влияние как на пассажиров, так и на остальных водителей.