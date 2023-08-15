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Следователи начали проверку из-за конфликта таксистов у Толмачево — о ней доложат Бастрыкину

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа

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Конфликт произошел рядом с аэропортом

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки из-за конфликта таксистов в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

— Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Новосибирской области. В социальных сетях распространена информация о том, что в Новосибирске мигранты совершают в отношении женщины — работника такси противоправные действия в связи с осуществляемой ею деятельностью, — сообщили в ведомстве.

Новосибирские следователи проводят процессуальную проверку.

По словам сибирячки, которая стала участницей конфликта, инцидент у Толмачево произошел в ночь с 10 на 11 августа. Женщину якобы заметили местные таксисты, которые сначала кричали ей, но она не обращала на это внимания, а потом подошли толпой. Урегулировать конфликт помог случайный прохожий.

Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска пожаловалась на водителя такси. Девушка рассказала, что он пытался выкинуть ее из салона в лесу из-за просьбы закрыть окно.

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