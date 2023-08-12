Сибирячка заявила, что таксист пытался выкинуть ее из машины в лесу — все началось с просьбы закрыть окно

Жительница Новосибирска заявила, что ее пытался вытолкнуть из машины таксист, с которым она ехала ночью с работы домой. Об этом вечером 11 августа написал «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По словам девушки, которая пожелала остаться анонимной, она попросила водителя закрыть окно, но тот якобы начал «орать и выгонять» ее из автомобиля. Все это, утверждает сибирячка, происходило в лесу.
— На мой отказ покинуть автомобиль он начал выкидывать меня из машины. Пришлось выйти на Дачном шоссе. Следом ехали ребята с работы, довезли меня до отделения полиции. Написала заявление, но побои фиксировать отказались. Сказали ехать домой, со мной свяжутся. Когда, неизвестно, — говорится в посте.
На фото видно, что на руках девушки — синяки. Сразу отметим, что для снятия побоев нужно направление в специализированную медицинскую организацию.
НГС обратился в пресс-службу МВД с просьбой подтвердить, действительно ли подано заявление, и прокомментировать ситуацию.
— Заявление от гражданки принято в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства и лицо, причинившее заявительнице телесные повреждения, устанавливаются, — ответили в ведомстве.
На скриншоте с данными о поездке видно, что она делала заказ через «Яндекс.Такси». Добавим, что, помимо этого, на изображении указана компания-перевозчик. НГС обратился за комментариями к нему м «Яндекс.Такси». На момент публикации ответ не поступил.
7 августа НГС писал о таксисте, которому пьяный новосибирец якобы недоплатил 400 рублей за поездку и сбежал.