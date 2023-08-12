Сибирячка заявила, что таксист пытался выкинуть ее из машины в лесу — все началось с просьбы закрыть окно

По словам девушки, которая пожелала остаться анонимной, она попросила водителя закрыть окно, но тот якобы начал «орать и выгонять» ее из автомобиля. Все это, утверждает сибирячка, происходило в лесу.



— На мой отказ покинуть автомобиль он начал выкидывать меня из машины. Пришлось выйти на Дачном шоссе. Следом ехали ребята с работы, довезли меня до отделения полиции. Написала заявление, но побои фиксировать отказались. Сказали ехать домой, со мной свяжутся. Когда, неизвестно, — говорится в посте.

