freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 94.81
eur 103.84
Тема дняВ центре Новосибирска открылся тайный бар
Все новости
Все новости

Водитель такси заявил, что новосибирец недоплатил 400 рублей за поездку и сбежал — видео

Перед тем как скрыться, мужчина долго пытался вылезти из автомобиля

94

В Новосибирске водитель такси пожаловался на пассажира, который заплатил за поездку на 400 рублей меньше

Поделиться

В Новосибирске водитель «Яндекс.Такси» Михаил заявил, что пьяный пассажир не доплатил ему за поездку. Он отдал 500 рублей вместо 900, а затем скрылся.

Историю водителя опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам сибиряка, 6 августа компания людей посадила к нему в такси пьяного мужчину. Таксист довез пассажира с улицы Челюскинцев до Звездной.

Михаил утверждает, что в конце поездки мужчина заплатил на 400 рублей меньше, а за оставшимися деньгами предложил дойти с ним до дома.

— Я сделать этого не смог по причине того, что двор узкий и уже подъехали другие машины. Я отъехал, чтобы выпустить его из машины, а когда вернулся, его уже не было, — рассказал автор поста.

На кадрах поездки пассажир пытается вылезти из автомобиля и говорит водителю: «Пойдем». Когда тот просит рассчитаться и задает вопросы, мужчина говорит: «Да подожди ты».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пассажир долго пытался выйти из автомобиля

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В беседе с НГС Михаил отметил, что раньше он уже попадал в подобные ситуации:

— Это не первый и даже не второй раз. Периодически такие ситуации случаются. Нечасто, но тут уж как повезет. Суть вот в чем: если боишься за свой рейтинг, то даже спорить не будешь. Плюс надеешься на промокод, но «Яндекс» дает их крайне редко. При этом предоплату брать нельзя — только по итогу поездки.

Таксист обратился за помощью в «Яндекс». В качестве компенсации ему все-таки пообещали дать специальный промокод, следует из скриншота переписки.

— Если пользователь выбрал оплату наличными, а потом не заплатил и ушел, вы можете обратиться за компенсацией. Если информация подтвердится, вы получите промокоды на баллы приоритета или на заказы с комиссией сервиса 1 рубль — зависит от стоимости неоплаченной поездки. Уже запустили проверку этого пользователя. Если это специально, (пассажир) может потерять доступ к оплате наличными, — ответили водителю в «Яндексе».

Наша редакция обратилась за комментарием в «Яндекс», но ответ пока поступил.

В конце июля таксист ворвался за пассажирами в подъезд из-за отказа оплачивать поездку — рассказываем, как их заставят заплатить.

По теме

ТаксиНовосибирскИнцидентКонфликт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter