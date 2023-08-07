Водитель такси заявил, что новосибирец недоплатил 400 рублей за поездку и сбежал — видео

В Новосибирске водитель «Яндекс.Такси» Михаил заявил, что пьяный пассажир не доплатил ему за поездку. Он отдал 500 рублей вместо 900, а затем скрылся.
Историю водителя опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам сибиряка,
Михаил утверждает, что в конце поездки мужчина заплатил на 400 рублей меньше, а за оставшимися деньгами предложил дойти с ним до дома.
— Я сделать этого не смог по причине того, что двор узкий и уже подъехали другие машины. Я отъехал, чтобы выпустить его из машины, а когда вернулся, его уже не было, — рассказал автор поста.
На кадрах поездки пассажир пытается вылезти из автомобиля и говорит водителю: «Пойдем». Когда тот просит рассчитаться и задает вопросы, мужчина говорит: «Да подожди ты».
В беседе с НГС Михаил отметил, что раньше он уже попадал в подобные ситуации:
— Это не первый и даже не второй раз. Периодически такие ситуации случаются. Нечасто, но тут уж как повезет. Суть вот в чем: если боишься за свой рейтинг, то даже спорить не будешь. Плюс надеешься на промокод, но «Яндекс» дает их крайне редко. При этом предоплату брать нельзя — только по итогу поездки.
Таксист обратился за помощью в «Яндекс». В качестве компенсации ему все-таки пообещали дать специальный промокод, следует из скриншота переписки.
— Если пользователь выбрал оплату наличными, а потом не заплатил и ушел, вы можете обратиться за компенсацией. Если информация подтвердится, вы получите промокоды на баллы приоритета или на заказы с комиссией сервиса 1 рубль — зависит от стоимости неоплаченной поездки. Уже запустили проверку этого пользователя. Если это специально, (пассажир) может потерять доступ к оплате наличными, — ответили водителю в «Яндексе».
Наша редакция обратилась за комментарием в «Яндекс», но ответ пока поступил.
В конце июля таксист ворвался за пассажирами в подъезд из-за отказа оплачивать поездку — рассказываем, как их заставят заплатить.