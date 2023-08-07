Водитель такси заявил, что новосибирец недоплатил 400 рублей за поездку и сбежал — видео

Историю водителя опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам сибиряка, 6 августа компания людей посадила к нему в такси пьяного мужчину. Таксист довез пассажира с улицы Челюскинцев до Звездной.

Михаил утверждает, что в конце поездки мужчина заплатил на 400 рублей меньше, а за оставшимися деньгами предложил дойти с ним до дома.

