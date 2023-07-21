Таксист ворвался за пассажирами в подъезд из-за отказа платить за дорогую поездку — как их заставят вернуть деньги

Скандал разгорелся ночью в одном из подъездов на улице Писарева — пассажиры отказались платить таксисту за продолжительную поездку. Водитель их догнал, и началась перепалка. В «Яндекс.Такси» объяснили, как в итоге заставят их оплатить поездку.
«Догнал их в подъезде»
О конфликте сообщил таксист в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Он объяснил, что получил заказ около часа ночи
— Села девушка, заказ был на 800 рублей. Сразу уточнил у пассажирки: «У вас со сдачей?» — на что мне ответили, что за нее там рассчитаются. Подъехали мы до адреса, подошел мужчина, взял сумки и ушел. Я сказал ему, чтобы он оплатил, на что тот ответил: «Сейчас оплатим». Я уже понял, что это кидалово. Пошел за ними, в подъезде я уже их догнал — они спешили очень, — объяснил таксист, который попросил в соцсетях опубликовать его историю анонимно.
Его не устроило, что пассажирка вышла именно на промежуточной точке, а до конечного адреса он должен был ехать один. Добиться оплаты своих услуг ему не удалось.
Почему пассажиры не стали платить
Таксист записал перепалку на видео. На ролике, опубликованном в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», два человека спорят с водителем в подъезде — девушка, которую он привез, и мужчина.
Таксист требует оплату.
— У меня нет денег. Там человек ждет, вы приедете, и сестра отдаст деньги. Заказывали специально на два адреса, чтобы там рассчитались, — уверяет мужчина.
Водитель уверен, что заказ на два адреса был сделан, чтобы в итоге поездку не оплатить.
— Заказали так, чтобы она здесь вышла, и всё, — отметил таксист на видео.
Он предложил, чтобы девушка с деньгами с конечного адреса приехала и рассчиталась там, где вышла пассажирка, или чтобы мужчина поехал с ним.
— Обратно бесплатно довезу вас, — заверил водитель.
В итоге мужчина ушел, а девушка заявила, что ей вызывали машину и платить она не будет.
«В следующий раз — только безналичная оплата»
В пресс-службе «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС объяснили, что в курсе ситуации.
— Мы уже связались с водителем и предоставили ему меры поддержки. В сервисе существуют алгоритмы, которые помогают бороться с неоплаченными заказами за наличные: если клиент не оплатил поездку, ситуация будет отмечена в системе, и в следующий раз оформить заказ у него получится только с безналичной оплатой, — говорится в ответе компании на запрос редакции НГС.
При этом и время списывания денег для таких пассажиров меняется.
— У таких пользователей оплата поездки спишется сразу после назначения автомобиля на заказ. А если денег недостаточно — заказ будет отменен, — заверили в «Яндекс.Такси».
Всё чаще новосибирские таксисты отказываются ехать в аэропорт Толмачево — мы выяснили почему.