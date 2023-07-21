Таксист ворвался за пассажирами в подъезд из-за отказа платить за дорогую поездку — как их заставят вернуть деньги

Его не устроило, что пассажирка вышла именно на промежуточной точке, а до конечного адреса он должен был ехать один. Добиться оплаты своих услуг ему не удалось.

Почему пассажиры не стали платить

Таксист записал перепалку на видео. На ролике, опубликованном в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», два человека спорят с водителем в подъезде — девушка, которую он привез, и мужчина.

Таксист требует оплату.

— У меня нет денег. Там человек ждет, вы приедете, и сестра отдаст деньги. Заказывали специально на два адреса, чтобы там рассчитались, — уверяет мужчина.