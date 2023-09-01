Взлетят цены и вернутся бомбилы: чем обернется новый закон о такси

Что изменится для агрегатора

Сейчас большая часть рынка такси в России занята агрегаторами — онлайн-сервисами по заказу такси, к которому присоединяются водители через приложение на смартфоне. Долгое время всё, что требовалось от водителя, — иметь автомобиль и телефон с доступом в интернет.



После вступления закона в силу агрегаторы такси перестанут быть просто посредниками между клиентом и водителем и станут полноценными участниками процесса. Теперь им придется организовать региональное представительство, если компания выводит на работу более 4000 автомобилей в сутки, а также создать реестр перевозчиков, в который каждая служба заказа должна будет внести всех таксистов, работающих на нее.

