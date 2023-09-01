Взлетят цены и вернутся бомбилы: чем обернется новый закон о такси

Если раньше «наши люди» на такси не ездили разве что в булочную, то теперь, возможно, не будут ездить на нем вообще никуда. Всё дело в том, что сегодня вступил в силу закон о такси. Его авторы утверждают, что изменения сделают поездки безопаснее, но за безопасность нам придется существенно доплатить. Разбираемся, как в рублях будет выглядеть это «существенно», насколько вырастут цены на такси, сколько времени теперь придется ждать машину и какие еще последствия мы увидим уже скоро.
Что изменится для агрегатора
Сейчас большая часть рынка такси в России занята агрегаторами — онлайн-сервисами по заказу такси, к которому присоединяются водители через приложение на смартфоне. Долгое время всё, что требовалось от водителя, — иметь автомобиль и телефон с доступом в интернет.
После вступления закона в силу агрегаторы такси перестанут быть просто посредниками между клиентом и водителем и станут полноценными участниками процесса. Теперь им придется организовать региональное представительство, если компания выводит на работу более 4000 автомобилей в сутки, а также создать реестр перевозчиков, в который каждая служба заказа должна будет внести всех таксистов, работающих на нее.
— У агрегаторов появляется необходимость внедрения технических решений для постоянного обмена данными о поездках с общим реестром, — рассказал нам управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.
Закон обязывает агрегаторов такси брать большую ответственность за своих водителей. Теперь служба заказа будет нести субсидиарную ответственность вместе с перевозчиком, отслеживать, соответствует ли водитель законным требованиям и добросовестно ли он выполняет свою работу. Если агрегатор больше 10 раз передаст заказ водителю, который не имеет права работать, то компании запретят работать.
Субсидиарная ответственность — вид ответственности, который позволяет взыскать долг не только с должника, но и с любого лица, контролирующего его.
Что изменится для таксиста
Во всех регионах появится реестр перевозчиков, таксистов и рабочих автомобилей. Все таксисты, включая самозанятых, будут обязаны зарегистрироваться в этом реестре. Самозанятые водители смогут сами получить разрешение на работу в такси, подав заявку в МФЦ или через «Госуслуги». Таксистам необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления автомобилем, права категории В с водительским стажем от трех лет, а также договор с агрегатором, который необходимо предварительно заключить. А еще справку об отсутствии судимости — теперь водителем такси не сможет стать человек с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления. Таким образом, от таксиста требуется:
Работа на своем автомобиле допускается по закону, но при соблюдении ряда условий: сами автомобили необходимо привести к единообразию — все такси должны иметь соответствующий рисунок шашечек на машине и оранжевый фонарь на крыше. Вопрос о едином цвете машин будет решаться на региональном уровне. Внутри салона необходимо разместить информацию о перевозчике и водителе. Марка и возраст автомобиля не имеют значения.
Водителю будет необходимо оформить два полиса: страхования жизни и имущества пассажиров, а также ОСАГО. Последний пункт может стать проблемой, так как тарифы для таксистов намного дороже, чем для обычных водителей.
Также водители больше не смогут работать круглые сутки — по новому закону за рулем таксист может провести не более 12 часов в день, а если он работает пять дней в неделю, то рабочее время не может превышать восьми часов. Если пятидневка невозможна, то допускается учет времени суммированием при условии, что больше 10 часов за рулем проводить нельзя. Исключение — продление срока на два часа для завершения заказа.
Если водитель такси попадет в аварию, то теперь он будет первым на очередь взыскания компенсации — если в ДТП с наемными водителями пострадавший мог предъявлять претензию как к водителю, так и к владельцу автомобиля, то теперь погасить долг придется таксисту, а уже если он окажется не в состоянии выплатить всю сумму — клиент имеет право предъявить ущерб агрегатору.
Вишенкой на торте стало требование об экзамене по «географии» города — водители будут обязаны пройти тест на знание главных улиц, остановок и пунктов назначения в городе. То, как именно будет проходить экзамен, а также кто будет его принимать, в законе не уточняется. Всё это может привести к тому, что водить такси 1 сентября будет просто некому.
— Вступление в силу нового закона определенно негативно скажется на количестве водителей, которые будут выходить на линию с 1 сентября. Это, в свою очередь, повлияет и на стоимость поездки в такси, — заявил Дмитрий Коваленко.
Что изменится для пассажира
В конечном счете последствия всех изменений лягут и на плечи пассажиров. Несмотря на благие намерения авторов закона, на сегодняшний день новый закон не сулит ничего хорошего для клиентов такси.
В первую очередь с 1 сентября изменится цена поездки. К сожалению, высока вероятность, что из-за закона первое время многие водители не смогут легально заниматься перевозкой. Это значит, что количество автомобилей сократится, и при сохранении спроса это приведет к росту цен. По данным «Известий», цены на такси за последний год и так успели вырасти на 10–30%, и неизвестно, на сколько еще увеличится стоимость поездки. На это также повлияет динамика стоимости страхования, расходы на эксплуатацию автомобилей.
Сервис такси «Максим» проводил эксперимент, в котором проверил, что будет, если закон начнет работать так, как он запланирован: агрегатор вывел на работу только соответствующих требованиям водителей. Результат оказался неутешительным — цены взлетели вверх, а уехать смогли лишь 2% клиентов. Гендиректор такси «Максим» Максим Шушарин привел любопытное сравнение:
— При уменьшении количества водителей на 30% алгоритмы увеличивают стоимость примерно в два раза. Представьте, что будет, когда количество водителей уменьшится не на 30%, а в 30 раз, – заявил Максим Шушарин.
Среди очевидных плюсов закона можно выделить безопасность пассажира, считает Дмитрий Коваленко: на заказ приедет именно указанный водитель, у него не будет судимости, а сама поездка будет гарантированно застрахована.
— Из преимуществ можно выделить прозрачность регулируемой части рынка — вся информация о деятельности игроков будет «на ладони» от самого момента заказа, — отметил Дмитрий Коваленко, — пассажиры теоретически будут на 100% уверены в безопасности поездки и том, что перевозчик выполняет все условия для допуска на линию. Строго говоря, это происходит и сейчас, но с новым законом количество проверок и доступных данных будет больше.
Таксисты уже придумали схему обхода
Некоторые перевозчики уже придумали способ временного обхода закона. Например, сервис «Максим» вышел из ситуации оригинально — наряду с заказом такси стала доступна «аренда автомобиля с экипажем».
На каждый такой заказ между пассажиром и водителем заключается письменный договор через мобильное приложение, после чего поездка уже не квалифицируется как такси. Агрегатор уверяет, что на такой вид перевозок будет распространяться стандартная программа материальной защиты пассажиров и водителей, сумма выплат которых составляет до двух миллионов рублей на каждого пострадавшего.
По словам директора сервиса «Максим» Максима Шушарина, создание нового вида перевозок поможет спасти города от транспортного коллапса и создаст переходный период, который не предусмотрен в законе.
— Новый закон о такси не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси, — заявил Максим Шушарин. — Рассчитываем, что преимущества, которые есть у водителей с разрешениями на деятельность такси в виде низкой комиссии и приоритетов, будут поводом для других водителей выполнить необходимые действия и получить доступ к заказам по тарифу «Такси».
Не отстают и сами таксисты, несогласные с новым законом. Некоторые водители уже начали кооперироваться и создавать локальные чаты, в которых они могут договориться с пассажиром напрямую, без посредника в лице агрегатора.
— Мы в итоге имеем, что самозанятые водители не смогут выполнять обязательные требования. <…> Мы с этой «ядерной бомбой» можем увидеть выжженное поле, как в 90-е, когда такси вызывали «с руки» и непонятно, к кому ты сел и кто к тебе сел, — заявил директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин.
Управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко разделяет опасения своего коллеги.
— Что касается возврата рынка к различным «серым» схемам — это можно прогнозировать с высокой вероятностью. С учетом нововведений практически исключается возможность подработки в такси, а это довольно распространенная практика, особенно в регионах. В новых условиях это становится экономически нецелесообразно, так что риск возврата бомбил и вызова такси «с руки» действительно велик, особенно в регионах, — констатировал Дмитрий Коваленко.