Смелые девушки, ледяные купели и морозы: как новосибирцы окунаются в прорубь в Крещение — онлайн

Даже в Крещение новосибирцы пишут в редакцию о насущных проблемах:
— Степная, 69 батареи ледяные, отключили ночью 19 января. Крещенская купель в квартирах! — возмущается читательница.
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Смелые и красивые сибирячки не побоялись морозов и тоже решили окунуться в холодную воду.
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Спасатели МАСС тоже дежурят у купелей для обеспечения безопасности.
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Сейчас температура в Новосибирске составляет -23,7 градуса, пишет Западно-Сибирское УГМС. Согласно прогнозу, днем она составит -21...-23 градуса.
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У купелей дежурят сотрудники полиции, скорой и спасатели.
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Показываем ночные кадры.
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Крещение — один из главных христианских праздников со своими традициями и устоями. Мы знаем, что в этот день люди идут за святой водой и выстраиваются в очередь в купель, чтобы смыть грехи. Но есть приметы, о которых немногие говорят, поэтому мы решили вспомнить о них и рассказать, что можно и что нельзя делать на Крещение, а также как по погоде определить, каким будет этот год.
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Присылайте свои фото окунания в купель!
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В этом году в Новосибирске оборудовали 6 официальных купелей. А здесь находится инструкция о том, как правильно купаться в проруби и не навредить себе. Кому-то, например, строго-настрого запрещено купаться.
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