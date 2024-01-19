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Крещение в НовосибирскеОнлайн-трансляция

Смелые девушки, ледяные купели и морозы: как новосибирцы окунаются в прорубь в Крещение — онлайн

В этом году в городе официально открыли шесть купелей

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В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение: люди окунаются в прорубь в специально оборудованных местах. Одни верят, что так смываются грехи, вторые хотят испытать себя, третьи — получить новые ощущения. О том, как Крещение проходит в 2024 году, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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Даже в Крещение новосибирцы пишут в редакцию о насущных проблемах:

— Степная, 69 батареи ледяные, отключили ночью 19 января. Крещенская купель в квартирах! — возмущается читательница.

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Некоторые девушки пришли не одни

Некоторые девушки пришли не одни

Смелые и красивые сибирячки не побоялись морозов и тоже решили окунуться в холодную воду.

Нужно быть очень отважной, чтобы на такое решиться

Нужно быть очень отважной, чтобы на такое решиться

Окунание в прорубь — настоящее испытание

Окунание в прорубь — настоящее испытание

Спасатели следят за тем, чтобы все прошло спокойно

Спасатели следят за тем, чтобы все прошло спокойно

Некоторые пришли в ярких купальниках

Некоторые пришли в ярких купальниках

Очень волнительный момент!

Очень волнительный момент!

От таких фото веет холодом

От таких фото веет холодом

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Спасатели МАСС тоже дежурят у купелей для обеспечения безопасности.

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Сейчас температура в Новосибирске составляет -23,7 градуса, пишет Западно-Сибирское УГМС. Согласно прогнозу, днем она составит -21...-23 градуса.

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Многие фотографировались с ледяным крестом до или после окунания в купель

Многие фотографировались с ледяным крестом до или после окунания в купель

У купелей дежурят сотрудники полиции, скорой и спасатели.

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Купель в микрорайоне Затон

Купель в микрорайоне Затон

Показываем ночные кадры.

Эти кадры наш фотограф сделал в районе часа ночи

Эти кадры наш фотограф сделал в районе часа ночи

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Крещение — один из главных христианских праздников со своими традициями и устоями. Мы знаем, что в этот день люди идут за святой водой и выстраиваются в очередь в купель, чтобы смыть грехи. Но есть приметы, о которых немногие говорят, поэтому мы решили вспомнить о них и рассказать, что можно и что нельзя делать на Крещение, а также как по погоде определить, каким будет этот год.

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Купель в Криводановке

Купель в Криводановке

Присылайте свои фото окунания в купель!

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В этом году в Новосибирске оборудовали 6 официальных купелей. А здесь находится инструкция о том, как правильно купаться в проруби и не навредить себе. Кому-то, например, строго-настрого запрещено купаться.

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