«Как египтяне строили пирамиды». Жители Затона вырезали купель и поставили двухметровый ледяной крест — фото

В Новосибирске жители Затона вырезали на реке купель и установили ледяной крест — так они подготовились предстоящему празднику Крещения. Об этом корреспонденту НГС сообщил один из организаторов мероприятия и местный житель Александр Мальцев.
Как рассказал мужчина, купель построили местные жители совместно со спасателями МАСС. Работа над купелью и крестом велась 16 января с 12:00 до полуночи.
— Получилось так, что длины пилы не хватило: лед был очень толстый — 60–70 сантиметров. Пришлось ехать, покупать новую пилу. Поставили крест, закрыли купель, чтоб никто не провалился, и где-то к часу ночи разошлись по домам. Крест ставили вручную: как египтяне строили пирамиды, так и мы крест делали, — рассказал журналисту Александр Мальцев.
Он добавил, что крест получился высотой 220 сантиметров, длина купели — 370 сантиметров.
18 января в 23:30 от местной православной церкви в Затоне пройдет крестный ход до купели, после чего воду освятят и разрешат купания.
Сегодня утром НГС рассказал, что можно и нельзя делать на Крещение, а также описал погодные приметы.