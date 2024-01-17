freedom
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 4/10
usd 87.65
eur 95.60
Тема дняУправляющая Nebar - о скандалах в заведении
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Как египтяне строили пирамиды». Жители Затона вырезали купель и поставили двухметровый ледяной крест — фото

Из-за большой толщины льда работа велась до глубокой ночи

92

В Затоне сделали купель и поставили двухметровый ледяной крест

Поделиться

В Новосибирске жители Затона вырезали на реке купель и установили ледяной крест — так они подготовились предстоящему празднику Крещения. Об этом корреспонденту НГС сообщил один из организаторов мероприятия и местный житель Александр Мальцев.

Как рассказал мужчина, купель построили местные жители совместно со спасателями МАСС. Работа над купелью и крестом велась 16 января с 12:00 до полуночи.

Купель и крест доделали в районе полуночи

Купель и крест доделали в районе полуночи

Поделиться

— Получилось так, что длины пилы не хватило: лед был очень толстый — 60–70 сантиметров. Пришлось ехать, покупать новую пилу. Поставили крест, закрыли купель, чтоб никто не провалился, и где-то к часу ночи разошлись по домам. Крест ставили вручную: как египтяне строили пирамиды, так и мы крест делали, — рассказал журналисту Александр Мальцев.

Он добавил, что крест получился высотой 220 сантиметров, длина купели — 370 сантиметров.

18 января в 23:30 от местной православной церкви в Затоне пройдет крестный ход до купели, после чего воду освятят и разрешат купания.

Сегодня утром НГС рассказал, что можно и нельзя делать на Крещение, а также описал погодные приметы.

КупельКрещениеЗатонЗимаМАССКрестКрестный ход
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter