Не ругаться, не стирать, не плакать: что можно и нельзя делать на Крещение и о чём говорят приметы

Не все традиции в Крещение связаны с водой. Этот день также считается отличным временем для того, чтобы сделать предложение — согласно примете, такой брак благословят на небесах. В народе даже есть пословица: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».



А еще в крещенскую ночь принято распахивать все двери и окна в доме — чтобы всё плохое ушло, а хорошее, наоборот, пришло.



Что нельзя делать на Крещение

В Крещение есть и набор правил, которые лучше на нарушать. Например, как и в любые другие церковные праздники, в этот день лучше не ссориться, не ругаться и не сплетничать. Также, несмотря на то, что гадания 19 января уже стали народной традицией, в церкви рекомендуют воздержаться от этого обычая. Впрочем, в РПЦ в целом негативно относятся к гаданию в любой день — как-никак, это грех.

