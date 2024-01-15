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Появился список крещенских купелей в Новосибирске — показываем места на карте

Всего оборудованных мест будет шесть

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Обряд крещения традиционно пройдет 19 января

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Мэрия назвала адреса оборудованных крещенских купелей в Новосибирске, всего их будет шесть. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Купели оборудуют:

  1. Озеро «Спартак»;
  2. Протока реки Обь в районе микрорайона «Европейский берег»;
  3. Река Обь в районе микрорайона «Затон», улица Заобская, 97;
  4. МАУК ПК и О «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;
  5. Озеро «Жемчужина Сибири»;
  6. ЖК «Венеция», улица Ясный берег, 3.

В городской администрации отметили, что для предотвращения несчастных случаев и травм во время окунания в купель необходимо придерживаться правил. Например, окунаться только в специально оборудованных купелях. Не пить любые алкогольные напитки, также не допускается окунаться в воду в состоянии опьянения.

С собой предлагают взять удобную, непромокаемую и не скользкую запасную обувь. Разминать во время ожидания своей очереди. Для ныряния также советуют предварительно закаляться. Находиться в прорубе лучше около 1 минуты — это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным заболеваниям или пневмонии.

— Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов. При погружении полностью, сосуды рефлекторно резко сужаются, что может привести к инсульту, потери сознания, — отмечают в мэрии.

После купания не стоит находиться на морозе, лучше растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Рекомендуют выпить горячий травяной напиток или чай.

Зимой 2022–2023 годов первую купель в Новосибирске обустроили в середине января. Всего в Крещение в городских купелях окунулись более 9 тысяч горожан.

КупельКрещениеКартаЗимаМэрия Новосибирска
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