Появился список крещенских купелей в Новосибирске — показываем места на карте

Мэрия назвала адреса оборудованных крещенских купелей в Новосибирске, всего их будет шесть. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Купели оборудуют:
- Озеро «Спартак»;
- Протока реки Обь в районе микрорайона «Европейский берег»;
- Река Обь в районе микрорайона «Затон», улица Заобская, 97;
- МАУК ПК и О «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;
- Озеро «Жемчужина Сибири»;
- ЖК «Венеция», улица Ясный берег, 3.
В городской администрации отметили, что для предотвращения несчастных случаев и травм во время окунания в купель необходимо придерживаться правил. Например, окунаться только в специально оборудованных купелях. Не пить любые алкогольные напитки, также не допускается окунаться в воду в состоянии опьянения.
С собой предлагают взять удобную, непромокаемую и не скользкую запасную обувь. Разминать во время ожидания своей очереди. Для ныряния также советуют предварительно закаляться. Находиться в прорубе лучше около 1 минуты — это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным заболеваниям или пневмонии.
— Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов. При погружении полностью, сосуды рефлекторно резко сужаются, что может привести к инсульту, потери сознания, — отмечают в мэрии.
После купания не стоит находиться на морозе, лучше растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Рекомендуют выпить горячий травяной напиток или чай.
Зимой 2022–2023 годов первую купель в Новосибирске обустроили в середине января. Всего в Крещение в городских купелях окунулись более 9 тысяч горожан.