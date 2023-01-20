Спасатели опубликовали данные, сколько горожан окунулись в купели в Крещение в Новосибирске

В Новосибирске в Крещение в городских купелях окунулись более 9 тысяч горожан. Данными поделились в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
— Через все 6 городских купелей в течение суток прошло 9187 человек, — поделились цифрами спасатели. — Работы по обеспечению безопасности закончились, купели были извлечены, проруби засыпаны и огорожены сигнальной лентой. Мероприятие прошло без происшествий во многом благодаря проведенной заранее работе спасателей с организаторами и другими экстренными городскими службами.
Вчера мы вели онлайн, как горожане празднуют Крещение.
В прорубь нырнула и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.