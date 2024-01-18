Народные приметы на Крещение: что сделать 18 и 19 января, чтобы привлечь удачу в 2024 году

Совсем скоро православные отметят сразу два праздника: Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник
Из видео выше вы узнаете, на что особенно стоит обратить внимание в эти дни.
Что можно делать
В Крещенский сочельник православные еще придерживаются строгого поста, поэтому на стол подают обычно «сочиво» или кутью. Это каша из риса или пшена с сухофруктами, медом и орехами. Остальные блюда можно есть после утреннего богослужения
Конечно же, многие православные 19 января спешат к иорданям, чтобы окунуться. Этот обычай народный, а не церковный. Грехи смыть не получится, но необычные эмоции получить можно. На Крещение хорошо проветрить весь дом, открыть настежь окна. После праздника
Что нельзя делать
Как и во многие церковные праздники, в Крещенский сочельник и Крещение нельзя ругаться и ссориться, думать о плохом. Не принято
19 января в Крещение не принято убираться дома, выносить мусор и выбрасывать еду. Все крошки и объедки отдавали птицам и животным. Также в этот день не стирали одежду. Считалось, что вся вода особенная в этот день.
Приметы
По погоде в Крещенский сочельник смотрели, какая погода будет на Масленицу. Подул сильный ветер с юга, значит, лето будет дождливым и с грозами. Если
В сам праздник 19 января также было принято наблюдать за погодой. Считалось, что если не ударили Крещенские морозы, то могут скоро произойти большие перемены вокруг. Особенно теплым этот день был перед началом войн и революций. Считалось, что если в Крещенскую ночь полнолуние, то весной будет половодье. А если ночь морозная и ясная — ждали сухого и жаркого лета. Считалось, что если днем выглянуло солнце — лето должно быть жарким.