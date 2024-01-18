Народные приметы на Крещение: что сделать 18 и 19 января, чтобы привлечь удачу в 2024 году

В сам праздник 19 января также было принято наблюдать за погодой. Считалось, что если не ударили Крещенские морозы, то могут скоро произойти большие перемены вокруг. Особенно теплым этот день был перед началом войн и революций. Считалось, что если в Крещенскую ночь полнолуние, то весной будет половодье. А если ночь морозная и ясная — ждали сухого и жаркого лета. Считалось, что если днем выглянуло солнце — лето должно быть жарким.