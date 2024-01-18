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Народные приметы на Крещение: что сделать 18 и 19 января, чтобы привлечь удачу в 2024 году

Рассказываем, как по погоде определить, каким будет год

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Видео: Семен Громов, Ксения Беляева / 72.RU

Совсем скоро православные отметят сразу два праздника: Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник 18 января и само Крещение Господне или день Святого Богоявления 19 января. В этом материале рассказываем, какие традиции есть, что можно и что нельзя делать в эти дни и как по погоде определить, каким будет год.

Из видео выше вы узнаете, на что особенно стоит обратить внимание в эти дни.

Что можно делать

В Крещенский сочельник православные еще придерживаются строгого поста, поэтому на стол подают обычно «сочиво» или кутью. Это каша из риса или пшена с сухофруктами, медом и орехами. Остальные блюда можно есть после утреннего богослужения 19 января. В этот же день принято как следует прибраться дома. Если вы живете за городом, то можете собрать снег в Крещенский сочельник и Крещение. Его несли в баню, чтобы потом умываться талой водой или обтираться и быть красивым и здоровым весь год. Чистый снег нередко скармливали и домашним животным. 18 января еще можно колядовать, но в последний раз. Однако есть угощения можно только на следующий день.

Конечно же, многие православные 19 января спешат к иорданям, чтобы окунуться. Этот обычай народный, а не церковный. Грехи смыть не получится, но необычные эмоции получить можно. На Крещение хорошо проветрить весь дом, открыть настежь окна. После праздника 19 января начинается очередной мясоед или пора свадеб.

Что нельзя делать

Как и во многие церковные праздники, в Крещенский сочельник и Крещение нельзя ругаться и ссориться, думать о плохом. Не принято 18 января давать в долг, но нуждающимся важно помогать делами. В водоемы в Крещенский сочельник ничего не бросают. А еще не собирают большие застолья, не подают мясные, молочные блюда, а также не пьют алкоголь.

19 января в Крещение не принято убираться дома, выносить мусор и выбрасывать еду. Все крошки и объедки отдавали птицам и животным. Также в этот день не стирали одежду. Считалось, что вся вода особенная в этот день.

Приметы

По погоде в Крещенский сочельник смотрели, какая погода будет на Масленицу. Подул сильный ветер с юга, значит, лето будет дождливым и с грозами. Если 18 января на улице метель, то через три месяца не ждите хорошей погоды.

В сам праздник 19 января также было принято наблюдать за погодой. Считалось, что если не ударили Крещенские морозы, то могут скоро произойти большие перемены вокруг. Особенно теплым этот день был перед началом войн и революций. Считалось, что если в Крещенскую ночь полнолуние, то весной будет половодье. А если ночь морозная и ясная — ждали сухого и жаркого лета. Считалось, что если днем выглянуло солнце — лето должно быть жарким.

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