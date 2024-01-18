«Лучше говорить об освящении ванны с шампанским»: 10 наивных вопросов священникам о святой воде

Как рассказал нам клирик Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин, освящение воды, как и плодов, берёт свое начало из дохристианских религий.

— Каждая религия, которая существовала до христианства, подразумевала жертвоприношение. Что это такое? Посвящение Богу части плодов своего труда. Человек таким образом выражал благодарность Богу. Часть жертвы сжигалась, часть отдавалась священникам, часть забирал человек, который ее приносил, — рассказал Иоанн Авдюшин. — В христианстве сами жертвоприношения отсутствуют по причине единой принесенной жертвы — Крестной жертвы Иисуса Христа. Но желание людей посвятить часть своих трудов Богу было. Поэтому и стали освящать воду и плоды.



Иоанн Авдюшин добавил, что в праздник Крещения вспоминают погружения Иисуса Христа в воды Иордана, поэтому в этот день освящается вода.

В то же время, по словам руководителя пресс-службы Кузбасской епархии диакона Вячеслава Ланского, в Священном Писании молитва, преображающая воду, появилась еще до Иисуса.

— Если мы отбрасываем освящение купели в Вифезде и, собственно, освящение вод Иордана Иисусом Христом, то первым в сознании находится свидетельство о прибытии Моисея в Мерру, где горькая вода после молитвы и погружения в нее некоторого дерева стала пригодной для питья, — рассказал нам Вячеслав Ланский.

