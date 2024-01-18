«Лучше говорить об освящении ванны с шампанским»: 10 наивных вопросов священникам о святой воде

1
Когда начали делать святую воду?
Как рассказал нам клирик Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин, освящение воды, как и плодов, берёт свое начало из дохристианских религий.
— Каждая религия, которая существовала до христианства, подразумевала жертвоприношение. Что это такое? Посвящение Богу части плодов своего труда. Человек таким образом выражал благодарность Богу. Часть жертвы сжигалась, часть отдавалась священникам, часть забирал человек, который ее приносил, — рассказал Иоанн Авдюшин. — В христианстве сами жертвоприношения отсутствуют по причине единой принесенной жертвы — Крестной жертвы Иисуса Христа. Но желание людей посвятить часть своих трудов Богу было. Поэтому и стали освящать воду и плоды.
Иоанн Авдюшин добавил, что в праздник Крещения вспоминают погружения Иисуса Христа в воды Иордана, поэтому в этот день освящается вода.
В то же время, по словам руководителя пресс-службы Кузбасской епархии диакона Вячеслава Ланского, в Священном Писании молитва, преображающая воду, появилась еще до Иисуса.
— Если мы отбрасываем освящение купели в Вифезде и, собственно, освящение вод Иордана Иисусом Христом, то первым в сознании находится свидетельство о прибытии Моисея в Мерру, где горькая вода после молитвы и погружения в нее некоторого дерева стала пригодной для питья, — рассказал нам Вячеслав Ланский.
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2
Почему освящают именно воду?
Обсуждая вопрос о том, почему на Крещение освящают именно воду, Вячеслав Ланский вспомнил момент из Священного Писания.
— Если серьезно взглянуть на контекст праздника, то всё становится очевидным: Иисус пришел на Иордан и принял в водах этой реки Крещение от Иоанна. Присутствовавшие люди услышали голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение», а также увидели сходящего на Сына Божьего Святого Духа в виде голубя. Потому событие называется также Богоявлением. Вода — главная стихия дня, — рассказал Вячеслав Ланский.
Иоанн Авдюшин также напомнил, что в другие христианские праздники освящают и другие продукты.
— В другие праздники, например Преображение, происходит освящение первых плодов — на Руси это яблоки. В более жарких странах — виноград и финики, — рассказал Иоанн Авдюшин.
Мы также уточнили, освящают ли алкогольные напитки, например кагор, во время причастия.
— В контексте праздника лучше говорить об освящении ванны с шампанским, а не кагора, — отметил Вячеслав Ланский. — Что же касается вина на Литургии, то там происходит в корне иной метафизический процесс. При желании пользователей Городских порталов можем обсудить его отдельно.
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3
Зачем нужна святая вода?
Иерей Иоанн Авдюшин рассказал нам, как пьют воду воцерковленные люди.
— Многие христиане, когда не могут сходить в храм на службу, пьют освященную воду утром каждый день натощак, перед едой, — рассказал Иоанн Авдюшин.
Вячеслав Ланский перечислил нам и другие способы использования святой воды.
— Ею можно окроплять жилища и освящать вещи. Она — один из благодатных предметов, которые при правильном употреблении могут помочь человеку в его духовном развитии, борьбе с душевными и физическими недугами, — рассказал Вячеслав Ланский.
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4
Кто может делать воду святой и можно ли ее освятить дистанционно?
Священнослужители отметили, что освящать воду может только священник и только во время богослужения.
— Воду освящает священнослужитель по специальному чинопоследованию. Онлайн-формата в этом процессе нет. Необходимо участие и личное усилие человека, — заключил Вячеслав Ланский.
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5
Как меняется вода, когда ее освящают?
Вячеслав Ланский считает, что ответ на такой метафизический вопрос сформулировать довольно сложно.
— Опыт многих людей свидетельствует о том, что крещенская святая вода физически не портится, не зеленеет. Что же касается духовной реальности, то у каждого пользователя будет свой опыт встречи со святыней. И вот эта духовная составляющая и ее воздействие на умы и сердца людей — главное и, увы, сложноописуемое, — заключил Вячеслав Ланский.
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6
Есть ли у святой воды срок годности?
По словам Вячеслава Ланского, у святой воды срока годности нет.
— Хорошо, что святая вода — не айфон, который с каждым годом получает обновления, некоторое расширение функционала и существенный рост в цене, — ответил на вопрос Вячеслав Ланский.
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7
Выливать святую воду — грех?
Впрочем, иногда святая вода все-таки цветет, отвечают священнослужители. Но даже к позеленевшей святой воде наши спикеры посоветовали относиться с уважением.
— Если необходимость вылить святую воду возникла, то сделать это нужно в непопираемое место: под дерево или где-то в поле. Можно принести святыню в храм и отдать церковнослужителям, — посоветовал Вячеслав Ланский.
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8
Правда ли, что в Крещенский Сочельник вся вода святая?
Часто можно услышать мнение, что в Крещение вся вода становится святой. В церкви такого мнения не разделяют.
— Думаю, это мнение обусловлено особенностями сохранения православной веры в советское время, когда Хрущев обещал показать по телевидению последнего попа. Да и вообще, демонстрация собственных религиозных воззрений не приветствовалось, — предположил Вячеслав Ланский.
Священнослужитель посоветовал нашим читателям, которые хотят набрать святую воду, сделать это именно в храме.
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9
Где можно взять святую воду в другие дни?
Если вам нужна святая вода, то стоит сходить за ней именно в Крещение, советуют священнослужители.
— По специальному крещенскому чину вода освящается только в праздник Крещения и в Крещенский Сочельник. В иные дни воду освящают иначе, — заявил Вячеслав Ланский. — Продавать святыню запрещено. Однако во многих храмах имеется практика реализации за пожертвования тары для святой воды. Это помогает содержать храм и платить зарплату на протяжении нескольких последующих месяцев. Но если вы придете за святой водой со своим бидоном, никто вам не откажет.
Впрочем, святая вода может оказаться в храме и в другие дни — Иоанн Авдюшин рассказал нам, что иногда в церковной лавке можно найти оставшуюся после праздника Крещения святую воду.
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10
Что будет с неверующим, если он выпьет святой воды?
— Он пополнит свой водный баланс. А еще, возможно, святая вода смотивирует его на переосмысление многого, сделает в дальнесрочной перспективе православным христианином, — ответил Вячеслав Ланский. — Но это неточно.
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