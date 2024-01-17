Из новосибирских аптек пропал популярная форма антибиотика для детей — его выписывают при многих болезнях

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков рассказал НГС, что цефиксим — это цефалоспорин III поколения, препарат предназначен для применения внутрь. Детская форма для этого антибиотика — суспензия.

— Проблема в том, что антимикробных препаратов в форме суспензии не так уж и много. Это аминопенициллины, амоксициллины, амоксициллины с клавулановой кислотой. Плюс в суспензии доступны два цефалоспарина — Цефиксим и Цефуроксим Аксетил. Препаратов из данной группы немного и отсутствие даже одного из них будет означать определённые ограничения для амбулаторного назначения, в тех ситуациях, когда это необходимо, — объяснил Анрей Поздняков.