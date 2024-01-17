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Из новосибирских аптек пропал популярная форма антибиотика для детей — его выписывают при многих болезнях

Врач-инфекционист объяснил последствия пропажи антибиотика

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На пропажу лекарства пожаловалась жительница Новосибирска

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Из аптек Новосибирска пропал детский антибиотик цефиксим в форме суспензии. На это обратили внимание жители Новосибирска.

— Осветите, пожалуйста, проблему отсутствия детских антибиотиков, цефиксима (панцеф, супракс) в форме суспензий. Их нет вообще, педиатры от безысходности предлагают лечить детей таблетками для взрослых, которые нельзя делить (так как они в защитной оболочке), — написала читательница НГС.

На сайтах некоторых аптек панцеф, супракс показывает, что антибиотик и правда отсуствует в аптеках и его нет в наличии.

На сайте «Асна» гранул для приготовления раствора нет в наличии

На сайте «Асна» гранул для приготовления раствора нет в наличии

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В «Еврофрам» также нет супракса для приготовления суспензии

В «Еврофрам» также нет супракса для приготовления суспензии

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В Аптека.ру сообщают, что антибиотик может появиться 18 января

В Аптека.ру сообщают, что антибиотик может появиться 18 января

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Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтвердил НГС, что порошок для приготовления суспензии, действующее вещество в котором цефиксим сейчас в Новосибирске не продается. Директор также добавил, что в муниципальных аптеках есть антибиотики различных групп, в дозах взрослых и детских, в виде таблеток, капсул, диспергируемых таблеток и порошка для приготовления суспензий.

— На данный момент действительно отсутствует форма выпуска: порошок, для приготовления суспензии антибиотика, действующее вещество которого — цефиксим (торговое название — Панцеф, Супракс). Но в «Новосибирской аптечной сети» присутствует цефиксим (Панцеф), в таблетках и цефиксим экспресс таблетка диспергируемая, которую можно растворить в воде и выпить объем в количестве, прописанным доктором, в зависимости от веса и возраста (эти препараты отпускаются по рецепту, поэтому доктор должен дать рекомендации по способу применения и дозировке), — отметил Дмитрий Гришунин.

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков рассказал НГС, что цефиксим — это цефалоспорин III поколения, препарат предназначен для применения внутрь. Детская форма для этого антибиотика — суспензия.

— Проблема в том, что антимикробных препаратов в форме суспензии не так уж и много. Это аминопенициллины, амоксициллины, амоксициллины с клавулановой кислотой. Плюс в суспензии доступны два цефалоспарина — Цефиксим и Цефуроксим Аксетил. Препаратов из данной группы немного и отсутствие даже одного из них будет означать определённые ограничения для амбулаторного назначения, в тех ситуациях, когда это необходимо, — объяснил Анрей Поздняков.

Цефиксин применяется в детской практике при бактериальных респираторных и кишечных инфекциях, при различных инфекциях мочевой системы, при инфекциях кожи. Как отмечает врач-инфекционист, у препарата достаточно широкий спектр действия.

— Его отсутствие будет означать определенные трудности в назначении адекватной антимикробной терапии на амбулаторном этапе. На стационарном этапе отсутствие Цифескима будет не так заметно, так как там активно применяются парентеральные формы для внутримышечного и внутривенного введения. На амбулаторном же этапе, когда суспензия — это предпочтительный вариант и более правильное и адекватное назначение, отсутствие Цефиксима, вызовет определённые трудности, — рассказал Андрей Поздняков.

Как добавил врач-инфекционист, альтернативу препарату найти можно и фатальной его пропажа не будет.

В конце октября 2023 года из новосибирских аптек исчез антипсихотический препарат — «Трифтазин». Его не поставляли дистрибьюторы.

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