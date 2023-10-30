Препарат от шизофрении и неврозов пропал из новосибирских аптек — его не поставляют уже полгода

В Новосибирске из аптек исчез антипсихотический препарат — «Трифтазин». Его больше не поставляют дистрибьюторы. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.
— «Трифтазин» — это антипсихотический препарат, нейролептик. Для пациентов с психическими заболеваниями он — как инсулин для диабетиков. Других коммерческих названий, как и прямых аналогов, у него нет, препарат уникален, — сообщила сибирячка.
Как пояснили в «Новосибирской аптечной сети», препарат не поставляется в Россию уже около 6 месяцев.
— Субстанция импортная, и пока производители не предлагают его для поставок. Полных аналогов этому препарату нету, но альтернативу, думаю, лечащий врач сможет подобрать, тут всё индивидуально, — объяснил корреспонденту НГС директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин.
«Трифтазин» — нейролептик фенотиазинового ряда, один из наиболее активных антипсихотиков. Эффективен при шизофрении.
По данным сайта Lekvapteke.ru, препарат есть в наличии лишь в одной из городских аптек, которая находится на Морском проспекте в Академгородке. Как сообщила журналисту НГС фармацевт, в наличие осталось всего четыре пачки этого лекарства.
Ранее из новосибирских аптек пропал препарат от обезвоживания — «Регидрон». Препарат производится финской компанией ORION CORPORATION.