Препарат от шизофрении и неврозов пропал из новосибирских аптек — его не поставляют уже полгода

В Новосибирске из аптек исчез антипсихотический препарат — «Трифтазин». Его больше не поставляют дистрибьюторы. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.



— «Трифтазин» — это антипсихотический препарат, нейролептик. Для пациентов с психическими заболеваниями он — как инсулин для диабетиков. Других коммерческих названий, как и прямых аналогов, у него нет, препарат уникален, — сообщила сибирячка.

