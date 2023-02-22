«Пришлось пить минералку»: из аптек пропал популярный препарат от похмелья и обезвоживание — «Регидрона» нет у поставщиков

В Новосибирске из аптек исчез популярный препарат об обезвоживания — «Регидрон». Его больше не поставляют дистрибьюторы.
На то, что препарат стало сложно купить в аптеках заметили читатели НГС.
— «Регидрон» очень помогает от похмелья, всегда брала его, чтобы было спасение после праздников. А в этот раз в аптеке сказали, что его больше нет у поставщиков. Пришлось пить минералку, — пожаловалась редакции НГС местная жительница Евгения.
По данным сервиса поиска лекарств Lekvapteke сейчас в нескольких аптеках можно выкупить остатки по 20 штук в пачке. Стоит одна такая упаковка около 800 рублей. Поштучно препарат остался только в одной городской аптеке.
«Регидрон» производится финской компанией ORION CORPORATION. Редакция обратилась с запросом к производителю. По данным справочника Vidal в состав входят — натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, декстроза. Он применяется при обезвоживании легкой и средней степени. У препарата есть аналог — «Тригидросоль», но он также не продается в Новосибирске.
— В предложениях дистрибьюторов «Ригидрона» нет. Периодически появляются аналоги, в большей степени собственных торговых марок от дистрибьюторов. Состав не сложный. Сейчас в предложении только стационарная форма аналога (Ацесоль) для внутревеного использования в капельницы по 400 мл. Это не совсем аптечный спрос, — объяснил корреспонденту НГС директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин. — От производственных аптек своими силами мы готовы удовлетворить спрос.
В начале года из аптек пропали некоторые важные лекарства. В федеральном Росздравнадзоре заявили, что некоторые лекарства из-за повышенного спроса могут доставляться в аптеки страны с задержкой.