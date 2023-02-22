«Пришлось пить минералку»: из аптек пропал популярный препарат от похмелья и обезвоживание — «Регидрона» нет у поставщиков

— «Регидрон» очень помогает от похмелья, всегда брала его, чтобы было спасение после праздников. А в этот раз в аптеке сказали, что его больше нет у поставщиков. Пришлось пить минералку, — пожаловалась редакции НГС местная жительница Евгения.