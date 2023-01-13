Из аптек пропали важные лекарства. Рассказываем, какие препараты сложно найти и в чем причины

Из аптек пропали некоторые важные лекарства. Впервые федеральные власти признали эту проблему. В федеральном Росздравнадзоре заявили, что некоторые лекарства из-за повышенного спроса могут доставляться в аптеки страны с задержкой. По версии ведомства, всё дело в проблемах логистики поставщиков и производителей. Чиновники предупредили, что мошенники пользуются этой ситуацией и предлагают людям внести предоплату 50–100% от стоимости нужного препарата, обещая его привезти. Никаких гарантий при этом они не дают.
— Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют. В лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем, — сказали в ведомстве.
При этом наименования лекарств, поставка которых задерживается, официально не называют. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер сказала порталу E1.RU, что о проблемах с доставкой лекарств ей ничего не известно.
— Федеральная служба предупредила не о задержках, а о действиях мошенников, — уточнила Наталья Зильбер. — На сегодняшний день у территориального органа нет информации о возможных задержках поставок лекарств в аптечные сети.
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что с поставками лекарств в аптеки всё хорошо.
— Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная: объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют среднегодовым, а по отдельным позициям превосходят их, — рассказал Сергей Глаголев. — Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств.
Чиновник пояснил, что повышенный спрос был на препараты по лечению ОРВИ:
— В период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок. Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности.
Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал основные причины, из-за которых лекарства в дефиците или вовсе пропадают из аптек.
— Тотального дефицита нет, хотя с отдельными препаратами возникают сложности, они связаны с разными причинами, — сказал Николай Беспалов. — Есть проблемы с логистикой, они начались в марте прошлого года и продолжаются в отдельных эпизодах до сих пор. Но любой вопрос логистики решаем, если какой-то логистический коридор дает сбой, эта партия спустя время все равно доедет до российского рынка. Есть проблемы серьезнее, например ценообразование. Государство регулирует уровень цен и наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.
А компания по бюрократическим причинам не может повысить цену на препарат. В таких случаях есть риск, что компания просто откажется от поставок на рынок, это тоже приводит к дефициту.
Есть проблемы глобального порядка, не касающиеся спецоперации и каких-то регуляторных особенностей российского рынка.
Причин много, они не всегда связаны со спецоперацией, есть какие-то административные вопросы. Если в отношении логистики что-то изменить сложно, то в отношении административных процедур росчерком пера можно решать вопросы, если их решать. А если этого не делать, возникает дефицит и какие-то перебои.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев предположил, из-за чего возникла нехватка препаратов:
— Уже в ноябре сообщалось, что российские аптеки фиксируют локальный дефицит антибиотиков широкого спектра. «Тридемия» (сочетание респираторно-синцитиального вируса, гриппа и коронавируса. — Прим. ред.) в полном разгаре, она приводит к высокому уровню заболеваемости различными вирусными респираторными инфекциями в большом количестве стран. На этом фоне отмечается рост бактериальных инфекций (в частности, стрептококковой). Рост числа госпитализаций неизбежно приводит к увеличению потребности в антибиотиках (в том числе из-за внутрибольничной инфекции). До конца зимы можно ожидать, что напряженная ситуация с лекарственным обеспечением будет сохраняться.
Ранее гинекологи рассказывали, что в стране пропали важные гормональные препараты. Почитайте и о том, почему в аптеках случается дефицит и какие лекарства россияне покупают чаще всего.
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