Из аптек пропали важные лекарства. Рассказываем, какие препараты сложно найти и в чем причины

— Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют. В лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем, — сказали в ведомстве.



При этом наименования лекарств, поставка которых задерживается, официально не называют. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер сказала порталу E1.RU, что о проблемах с доставкой лекарств ей ничего не известно.