Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

Крючков допускает, что казуистические случаи влияния слабой инфекции могут быть в отдельных маленьких подгруппах пациентов с очень тяжелыми хроническими заболеваниями. Но для подавляющего большинства людей подхваченная в дополнение к ковиду простуда никак не скажется на течении болезни. Грипп же может быть опасен и без ковида, хотя в большинстве случаев он проходит за несколько дней, иногда может вызывать тяжелые осложнения и даже летальные исходы. Ранее мы рассказывали, кто в группе риска тяжелого течения гриппа.

