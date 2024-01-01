Из-за обжорства не будет сил до конца января. Лайфхаки, как не поправиться за новогодние праздники

Врач советует после Нового года немного (но не радикально!) снизить ежедневный калораж. Например, заменить жирное мясо — свинину и баранину — на более легкие, диетические варианты, такие как курица или индейка. Вместо майонеза в салатах лучше использовать греческий йогурт или сметану — вкус от этого станет только ярче. А вместо тортов и пирожных в каникулы сделайте акцент на свежих фруктах.



— В длинные выходные полезно придерживаться привычного режима питания — не пропускать завтраки и обеды, не питаться урывками, не есть перед сном или тем более ночью, — рассказал врач. — В выходные после праздника целесообразно ограничить спиртные напитки. Алкоголь пробуждает чувство голода, в результате люди едят гораздо больше, чем в обычные дни. А если очень хочется посидеть в приятной компании, можно ограничиться парой бокалов сухого вина или шампанского.