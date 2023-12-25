Приезжает ли скорая к новосибирцам с температурой — разъяснение Минздрава

В Минздраве Новосибирской области объяснили, на какие вызовы о температуре не приезжает скорая помощь. Об этом рассказали в ответе на запрос НГС.
Обычно скорая не вызывается детям от 1 года до 17 лет, у которых, кроме жара, не наблюдается потери сознания, дыхательных расстройств, сыпи, рвоты. Также бригада не приезжает к взрослым с температурой выше 38 градусов без выраженных нарушений координации, хронических патологий, обострения хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, как правило, диспетчерская передает такие вызовы в службу неотложной помощи.
Если вызов был передан в службу неотложной помощи, но состояние пациента ухудшилось, он может быть передан в скорую.
— После того, как часы работы службы окончены, вызовы об изменении температуры также принимаются к исполнению скорой, — подчеркивается в ответе на запрос.
В Минздраве напомнили, что температура — это естественная защитная реакция организма при борьбе с инфекциями.
— Вырабатывается эндогенный интерферон, который борется с вирусами и бактериями, поэтому не рекомендуется снижать температуру до 38,5 градусов. Для облегчения состояния больного можно раздеть, обтереть водой комнатной температуры, дать воды или жаропонижающее средство. Его самостоятельный прием безопасен при соблюдении инструкции, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее врачи объяснили, при какой температуре и с какими еще симптомами следует вызывать скорую.