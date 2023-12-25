Приезжает ли скорая к новосибирцам с температурой — разъяснение Минздрава

В Минздраве Новосибирской области объяснили, на какие вызовы о температуре не приезжает скорая помощь. Об этом рассказали в ответе на запрос НГС.

Обычно скорая не вызывается детям от 1 года до 17 лет, у которых, кроме жара, не наблюдается потери сознания, дыхательных расстройств, сыпи, рвоты. Также бригада не приезжает к взрослым с температурой выше 38 градусов без выраженных нарушений координации, хронических патологий, обострения хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, как правило, диспетчерская передает такие вызовы в службу неотложной помощи.

