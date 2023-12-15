«Лицо моего сына — сплошной синяк»: у новорожденного новосибирца диагностировали акушерский паралич — его мать винит врачей

Неутешительный диагноз

Вторая по счету беременность Ольги (имя изменено, настоящие данные известны редакции) с самого начала проходила тяжело. Она несколько раз ложилась в больницу на сохранение и принимала гормональную терапию. Шейка ее матки оказалась неспособна оставаться закрытой во время беременности, поэтому ее зашили, сняв швы только на 37-й неделе.



— К этому сроку у меня были сильные отеки и повышенное давление. Врач ГКБ№1, которая меня вела, отправила на роды естественным способом. Предполагаемая масса плода, согласно результатам УЗИ, ожидалась в 4–4,2 кг. Я спросила у врача, можно ли мне сделать кесарево, на что мне ответили, что его производят, когда УЗИ показывает от 4,5 кг, — рассказывает Ольга. — Отмечу, что в предыдущий раз меня вела та же сотрудница, что и при первых моих родах, которые проходили крайне тяжело.