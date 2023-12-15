«Лицо моего сына — сплошной синяк»: у новорожденного новосибирца диагностировали акушерский паралич — его мать винит врачей

Жительница Новосибирска Ольга летом родила сына. Роды проходили тяжело, а после них она узнала, что центральная нервная система мальчика поражена, а лицо превратилось в один сплошной синяк. Женщина просила врачей о кесаревом сечении, но они приняли другое решение — теперь она считает, что это сыграло решающую роль в состоянии ее ребенка. Она бросила все и пытается выходить сына, но его рука почти не шевелится из-за редкого осложнения, называемым акушерским параличом. Корреспондент НГС поговорил с сибирячкой и узнал, что о ситуации думают в региональном минздраве и можно ли винить врачей.
Неутешительный диагноз
Вторая по счету беременность Ольги (имя изменено, настоящие данные известны редакции) с самого начала проходила тяжело. Она несколько раз ложилась в больницу на сохранение и принимала гормональную терапию. Шейка ее матки оказалась неспособна оставаться закрытой во время беременности, поэтому ее зашили, сняв швы только на 37-й неделе.
— К этому сроку у меня были сильные отеки и повышенное давление. Врач ГКБ№1, которая меня вела, отправила на роды естественным способом. Предполагаемая масса плода, согласно результатам УЗИ, ожидалась в 4–4,2 кг. Я спросила у врача, можно ли мне сделать кесарево, на что мне ответили, что его производят, когда УЗИ показывает от 4,5 кг, — рассказывает Ольга. — Отмечу, что в предыдущий раз меня вела та же сотрудница, что и при первых моих родах, которые проходили крайне тяжело.
При рассказе о самих родах голос женщины начинает дрожать: эти несколько часов навсегда изменили ее жизнь и жизнь ее сына.
— Ребенок при прохождении по родовым путям застрял ко мне лицом. После этого он застрял уже плечом, тогда врачи уже запаниковали, сделали мне разрез, чтобы малышу было легче выйти. Когда весь этот мучительный процесс завершился, я увидела, что лицо моего сына — один сплошной синяк, — вспоминает Ольга.
Ребенка унесли, а когда мать пришла узнать о его состоянии, ответили, что у мальчика плохо шевелится ручка. Кстати, вес новорожденного составил 4,6 килограмма при росте в 57 см.
В детской государственной больнице №4 мальчику поставили неутешительный диагноз: гипокси-ишемическое поражение центральной нервной системы, синдром мышечной дистонии и вегето-висцеральных нарушений и парез Дюшена-Эрба правой руки. В простонародье — акушерский паралич. Выписка из истории болезни есть в распоряжении НГС.
Рука висела как тряпочка
Две недели мама с новорожденным провели в отделении детской неврологии: правая рука мальчика не шевелилась вообще, только пальцы едва-едва.
— Сама рука висела неподвижно как тряпочка. Нам назначили курс массажа, физиотерапии. После его прохождения мы нанимали массажиста и физиотерапевта и самостоятельно делали легкое ЛФК, — говорит Ольга. — Парез Дюшена-Эрба — довольно редкая патология. Как выяснилось, в Новосибирске вообще нет врачей, которые этим профильно занимаются, хотя по тому же ДЦП спецов пруд пруди. Ребенок сам не может шевелить рукой, мы должны делать это за него, иначе мышцы атрофируются и шанса на выздоровление просто не будет! Нам ни один врач в Новосибирске этого не сказал, наоборот советовали примотать руку к телу и не трогать ее. Я интуитивно понимала, что это какой-то бред, интуиция меня не подвела.
В интернете женщина нашла информацию о враче из Ярославля Михаиле Новикове, который занимается лечением акушерского паралича, в том числе операционным. Ольга взяла сына и отправилась на двухнедельную терапию в Ярославль. По ее словам, она потратила на лечение сына не менее 200 тысяч рублей. С августа она не работает, проводя все время с ним.
Владимир Захаров, действующий юрист и медик в прошлом, объясняет: акушерский паралич — это нарушение проводимости в нерве, обусловленное поражением плечевого сплетения. Захаров изучил представленные Ольгой документы и согласился высказать мнение в условиях неполной информации (ряд документов, которые помогли бы предметно разобраться в ситуации, находятся в «ГКБ№1» — маме пациента их не выдали).
— Могу предположить, что решение не делать кесарево было некорректным. То есть была выбрана неправильная тактика родоразрешения, не были учтены все объективные показания и история болезни. Я предполагаю у мальчика поражение ЦНС, но для этого недостаточно доказательств, нужно проводить дополнительные обследования, — заметил юрист.
По его словам, акушерский паралич лечится долго и тяжело, иногда безуспешно.
Позиция врачей
Для того, чтобы журналист мог получить информацию, которая относится к охраняемой законом о медицинской тайне, требуется согласие пациента, в нашем случае — мамы пациента. Заручившись таким согласием, редакция направила запрос в минздрав Новосибирской области. Отвечать по существу ведомство отказалось со ссылкой на то, что документ, а не его фотографию Ольга должна была доставить лично. Но женщина находится в другом городе и ради этого ехать в Новосибирск не стала.
Редакция располагает ответом минздрава на жалобу Ольги: она требовала провести проверку и наказать врачей, допустивших, по ее мнению, ошибку. Но проверку провели силами самой больницы.
— По информации главного врача «Городской клинической больницы» №1, проведен внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Установлено, что медицинская помощь Вам оказана в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», — говорится в ответе минздрава на жалобу Ольги.
Женщина сообщила, что через интернет-приемные обратилась в генеральную прокуратуру и СК с требованием провести полную и беспристрастную проверку действий врачей ГКБ№1 на предмет халатности. На момент публикации она не получила ответа.
В середине сентября следователи начали проверку обстоятельств получения травмы другим ребенком во время родов в новосибирской больнице.