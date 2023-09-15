Следователи начали проверять заявление о травмах новорожденного — мать обвиняет больницу

Следователи начали проверку после информации, опубликованной в СМИ о том, что новорожденный ребенок получил травму в роддоме во время родов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Следственными органами СК по НСО организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
По информации «КП-Новосибирск», мать мальчика заявила, что ему сломали ногу и пережали руку. По данным издания, женщина обратилась в суд.
В начале июня 2023 года другая сибирячка обвинила роддом в причинении вреда ее ребенку. Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.