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Следователи начали проверять заявление о травмах новорожденного — мать обвиняет больницу

Пока идет доследственная проверка

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Мать говорит, что у ребенка повреждены нога и рука

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Следователи начали проверку после информации, опубликованной в СМИ о том, что новорожденный ребенок получил травму в роддоме во время родов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— Следственными органами СК по НСО организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

По информации «КП-Новосибирск», мать мальчика заявила, что ему сломали ногу и пережали руку. По данным издания, женщина обратилась в суд.

В начале июня 2023 года другая сибирячка обвинила роддом в причинении вреда ее ребенку. Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.

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