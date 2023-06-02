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Сибирячка обвинила роддом в причинении вреда ребенку — на дело обратил внимание Бастрыкин

Следственный комитет начал проверку

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СК начали проверку

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Глава Следственного комитета по Новосибирской области Александр Бастрыкин обратил внимание на новосибирскую историю о родильном доме.

Как сообщается на сайте СК России, в одной из соцсетей жительница Новосибирска рассказала, что в апреле 2022 года сотрудники роддома причинили вред ее ребенку во время родов.

После обнаружения этого сообщения следственный комитет по Новосибирской области организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Новосибирской области Антону Бадулину представить доклад о ходе проверки.

В Забайкалье новорожденную девочку отняли у матери в роддоме. Читинка Юлия Жарлыкина почти три месяца не видела свою дочь. Всё потому, что по документам 33-летняя Юлия недееспособна.

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